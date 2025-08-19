РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10954 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского
1 189 5

Звонок Трампа Путину длился 40 минут: разговор был откровенным и довольно конструктивным, - Кремль

Трамп позвонил Путину

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп проинформировал российского диктатора о завершении в Белом доме переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами стран ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Во время разговора обсуждались встречи на уровне президентов США, России и Украины, а также речь шла о продолжении переговоров на уровне делегаций.

"Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - заявил Ушаков.

Помощник Путина отметил, что диктатор поблагодарил американского лидера "за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также за достигнутый в ее ходе прогресс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перед встречей Трампа и Зеленского Путин звонил лидерам Бразилии, Индии и ЮАР, - The Guardian

Автор: 

путин владимир (31996) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ушастий дякував шо Трамп витягує путлєра з дупи
показать весь комментарий
19.08.2025 09:13 Ответить
Кацапи продовжують "козу водити". Їм про зустріч лідерів, а вони про те щоб замість ідіота медінського підсунути ще якогось уї@ана для балачок ні про що та продовження терору. Знущаються над довбой@бом трампоном та й усе.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:20 Ответить
Особливо знущально це звучить на фоні нічного ракетно-дронового удару рашистів по Кременчуку. Два ****** "ведуть щирі і чудові розмови", поки рашка вбиває українців
показать весь комментарий
19.08.2025 09:28 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 09:24 Ответить
ну яка там розмова,Краснов отримав вказівки від куратора і доповів про виконане завдання
показать весь комментарий
19.08.2025 09:29 Ответить
 
 