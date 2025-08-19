Звонок Трампа Путину длился 40 минут: разговор был откровенным и довольно конструктивным, - Кремль

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп проинформировал российского диктатора о завершении в Белом доме переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами стран ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Во время разговора обсуждались встречи на уровне президентов США, России и Украины, а также речь шла о продолжении переговоров на уровне делегаций.

"Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - заявил Ушаков.

Помощник Путина отметил, что диктатор поблагодарил американского лидера "за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также за достигнутый в ее ходе прогресс".

