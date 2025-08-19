РУС
Перед встречей Трампа и Зеленского Путин звонил лидерам Бразилии, Индии и ЮАР, - The Guardian

Путин сделал заявление о Германии

Российский диктатор Владимир Путин позвонил руководителям Бразилии, Индии и Южной Африки, чтобы показать, что он не находится в дипломатической изоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian,

В заявлении Кремля отмечается, что диктатор отдельно проинформировал трех лидеров о результатах своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Издание отмечает, что накануне встречи Зеленского и группы европейских лидеров с Трампом Путин стремился продемонстрировать, что он не находится в изоляции на международной арене, а также попытаться заручиться поддержкой максималистских условий Москвы для прекращения российской войны против Украины со стороны государств, которые декларируют нейтралитет.

В то же время в перечне руководителей "дружественных" стран, которым звонил Путин, нет председателя КНР Си Цзиньпина. Может быть, что российский диктатор планирует лично рассказать китайскому коллеге о переговорах и договоренностях с Трампом во время визита в конце августа в КНР на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не уверен, что Путин будет иметь смелость появиться на встречу с Зеленским, - Мерц

Корешам звонив
І що там негри йому побіцяли? Парабеллуми чи дротики?
Диких бібізян
