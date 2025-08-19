Не уверен, что Путин будет иметь смелость явиться на встречу с Зеленским, - Мерц

Германский канцлер Фридрих Мерц рассказал о переговорах с Трампом в Белом доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что ожидания от этой встречи не только оправдались, но и превзошли.

Кроме того, Мерц добавил, что вся Европа должна принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Также по его словам, Трамп договорился, что встреча Путина и Зеленского состоится в течение двух недель.

