Не уверен, что Путин будет иметь смелость явиться на встречу с Зеленским, - Мерц
Германский канцлер Фридрих Мерц рассказал о переговорах с Трампом в Белом доме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он также отметил, что ожидания от этой встречи не только оправдались, но и превзошли.
Кроме того, Мерц добавил, что вся Европа должна принять участие в гарантиях безопасности для Украины.
Также по его словам, Трамп договорился, что встреча Путина и Зеленского состоится в течение двух недель.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.