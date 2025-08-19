РУС
Не уверен, что Путин будет иметь смелость явиться на встречу с Зеленским, - Мерц

мерц

Германский канцлер Фридрих Мерц рассказал о переговорах с Трампом в Белом доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что ожидания от этой встречи не только оправдались, но и превзошли.

Кроме того, Мерц добавил, что вся Европа должна принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Также по его словам, Трамп договорился, что встреча Путина и Зеленского состоится в течение двух недель.

Читайте: Я не могу представить, чтобы следующая встреча состоялась без перемирия, - Мерц о потенциальной встрече Трампа, Зеленского и Путина

Зеленский Владимир (21616) путин владимир (31996) Трамп Дональд (6393) Фридрих Мерц (211)
Встреча должна быть в Гааге. Ну или в Торецке например
19.08.2025 01:59 Ответить
Можливо, і покалякають, але без результату. Без перемир'я.
19.08.2025 01:59 Ответить
Мерц правий, ***** вже засцяло і по телефону сказало Трумпу що будуть трьохстороні перемовини, але на рівень нижче, в сенсі між делегаціями 😸
19.08.2025 02:20 Ответить
а кацапські тушки по распісанію

.
19.08.2025 02:56 Ответить
Справа не у сміливісті, а у сенсі.
19.08.2025 03:14 Ответить
Сенс ***** - поставити Україну на коліна, зламати знищити. Тому знищувати треба його з його поплічниками, а не вести балаканину і не стелити доріжки, бо добереться і до Європи. Але для цього потрібен Трумен, або Рейган, а не поганий актор Трамп.
19.08.2025 03:41 Ответить
Це небезпечно для пу, в охорона далеко
