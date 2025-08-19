УКР
Не впевнений, що Путін матиме сміливість з’явитись на зустріч з Зеленським, - Мерц

Німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів про переговори із Трампом у Білому домі.

Він також зазначив, що очікування від цієї зустрічі не тільки виправдалися, але й перевершили.

Крім того, Мерц додав, що вся Європа повинна взяти участь у гарантіях безпеки для України.

Також за його словами, Трамп домовився, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться протягом двох тижнів.

Читайте: Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир’я, - Мерц про потенційну зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913) Мерц Фрідріх (218)
Встреча должна быть в Гааге. Ну или в Торецке например
19.08.2025 01:59 Відповісти
Можливо, і покалякають, але без результату. Без перемир'я.
19.08.2025 01:59 Відповісти
Мерц правий, ***** вже засцяло і по телефону сказало Трумпу що будуть трьохстороні перемовини, але на рівень нижче, в сенсі між делегаціями 😸
19.08.2025 02:20 Відповісти
 
 