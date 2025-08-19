Не впевнений, що Путін матиме сміливість з’явитись на зустріч з Зеленським, - Мерц

Німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів про переговори із Трампом у Білому домі.

Він також зазначив, що очікування від цієї зустрічі не тільки виправдалися, але й перевершили.

Крім того, Мерц додав, що вся Європа повинна взяти участь у гарантіях безпеки для України.

Також за його словами, Трамп домовився, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться протягом двох тижнів.

