УКР
Новини Заяви про мир Зустріч Трампа та Зеленського
1 366 12

Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир’я, - Мерц про потенційну зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав збільшити тиск на Росію, щоб досягти припинення вогню до тристоронньої зустрічі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це дуже сприяє просуванню – те, що ми зустрілися сьогодні всі разом. Наступні кроки будуть складнішими. Ви відкрили шлях минулого тижня, у п'ятницю, однак зараз почнуться складніші переговори. І, якщо чесно, ми всі хотіли б бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я", - сказав Мерц на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні.

Він також закликав до спільного тиску на Росію.

Читайте: Зустріч Трампа та Зеленського у Білому домі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Тому що те, наскільки довірятимуть нашим зусиллям, буде залежати щонайменше від перемир'я, починаючи з наступних кроків серйозних переговорів. Я хотів би підкреслити цей аспект – ми хотіли би бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбулась", - пояснив канцлер.

Трамп відповів на це: "Побачимо, як це вийде і чи зможемо ми це зробити", додавши, що шість воєн, які, за його словами, він врегулював, закінчилися без припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Зеленський закінчили закриту частину зустрічі, готується зустріч з лідерами Європи

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913) Мерц Фрідріх (216) припинення вогню (329)
Топ коментарі
+4
Відслюнявили росії 4.5 мільярди лише за півроку і тільки за скраплений газ, але продовжують щось балакати про тиск на росію.
показати весь коментар
18.08.2025 22:47 Відповісти
+2
Промова Мерца була гарною. Трамп стиснув губи у готовності, коли чекають удару по зубам!
показати весь коментар
18.08.2025 22:47 Відповісти
А я можу
показати весь коментар
18.08.2025 22:47 Відповісти
Відслюнявили росії 4.5 мільярди лише за півроку і тільки за скраплений газ, але продовжують щось балакати про тиск на росію.
показати весь коментар
18.08.2025 22:47 Відповісти
У трампа газ в разы дороже...
показати весь коментар
18.08.2025 23:15 Відповісти
Промова Мерца була гарною. Трамп стиснув губи у готовності, коли чекають удару по зубам!
показати весь коментар
18.08.2025 22:47 Відповісти
Бо кокс треба. Тоді і уявишь. Сподіваюсь, зелена чмоня поки ще нічого не здала, в тристоронню зустріч я не сильно вірю, воно Путіну не треба
показати весь коментар
18.08.2025 22:48 Відповісти
а хіба міг уявити,що "трамбло " не закінчить війну за 24 години????
показати весь коментар
18.08.2025 22:49 Відповісти
Як я розумію, єдине чого хоче Трамп це під прикриттям узгодження т.з. «мирної угоди», дати путіну час на захоплення більшої теріторії, можливо з залученням ригорича. Бо все настільки з його боку мутно, що в щирість його миролюбства важко повірити(
показати весь коментар
18.08.2025 22:50 Відповісти
Президент Финляндии Стубб провел аналогии между нынешней войной в Украине и 1944 годом в Финляндии.

Стубб объяснил, почему он участвует в переговорах, сославшись на исторический опыт взаимодействия Финляндии с Россией, который имелся в ХХ веке.

«Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году».
показати весь коментар
18.08.2025 23:00 Відповісти
Пане Мерц, Ви що, не зрозуміли, що трумп тепер (після зустрічання хйла) проти перемир'я??

Наче ж розумний пан, а вже вдруге за тиждень якусь незрозумілу річ каже.
показати весь коментар
18.08.2025 23:07 Відповісти
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал увеличить давление на Россию

Давят - это если бы предоставили Украине всевозможное вооружение, ввели действительно убойные санкции.. А то, что происходит сейчас - это не давят. Это унизительно выпрашивают.
показати весь коментар
18.08.2025 23:07 Відповісти
А мне трудно представить, как Зе соглашается отдать Донецкую область, как после этого возвращается в Украину, как ВСУ отходят и ничего не происходит
показати весь коментар
18.08.2025 23:10 Відповісти
 
 