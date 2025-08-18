Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир’я, - Мерц про потенційну зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав збільшити тиск на Росію, щоб досягти припинення вогню до тристоронньої зустрічі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

"Це дуже сприяє просуванню – те, що ми зустрілися сьогодні всі разом. Наступні кроки будуть складнішими. Ви відкрили шлях минулого тижня, у п'ятницю, однак зараз почнуться складніші переговори. І, якщо чесно, ми всі хотіли б бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я", - сказав Мерц на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні.

Він також закликав до спільного тиску на Росію.

"Тому що те, наскільки довірятимуть нашим зусиллям, буде залежати щонайменше від перемир'я, починаючи з наступних кроків серйозних переговорів. Я хотів би підкреслити цей аспект – ми хотіли би бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбулась", - пояснив канцлер.

Трамп відповів на це: "Побачимо, як це вийде і чи зможемо ми це зробити", додавши, що шість воєн, які, за його словами, він врегулював, закінчилися без припинення вогню.

