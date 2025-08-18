РУС
Я не могу представить, чтобы следующая встреча состоялась без перемирия, - Мерц о потенциальной встрече Трампа, Зеленского и Путина

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал увеличить давление на Россию, чтобы достичь прекращения огня до трехсторонней встречи президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это очень способствует продвижению - то, что мы встретились сегодня все вместе. Следующие шаги будут более сложными. Вы открыли путь на прошлой неделе, в пятницу, однако сейчас начнутся более сложные переговоры. И, если честно, мы все хотели бы видеть перемирие, начиная со следующей встречи. Я не могу представить, чтобы следующая встреча состоялась без перемирия", - сказал Мерц на совместной встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник в Вашингтоне.

Он также призвал к совместному давлению на Россию.

Читайте: Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Потому что то, насколько будут доверять нашим усилиям, будет зависеть как минимум от перемирия, начиная со следующих шагов серьезных переговоров. Я хотел бы подчеркнуть этот аспект - мы хотели бы видеть перемирие, начиная со следующей встречи, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась", - пояснил канцлер.

Трамп ответил на это: "Посмотрим, как это получится и сможем ли мы это сделать", - добавив, что шесть войн, которые, по его словам, он урегулировал, закончились без прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Зеленский закончили закрытую часть встречи, готовится встреча с лидерами Европы

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) путин владимир (31996) Трамп Дональд (6393) Фридрих Мерц (211) прекращения огня (329)
+6
Відслюнявили росії 4.5 мільярди лише за півроку і тільки за скраплений газ, але продовжують щось балакати про тиск на росію.
18.08.2025 22:47 Ответить
+3
Промова Мерца була гарною. Трамп стиснув губи у готовності, коли чекають удару по зубам!
18.08.2025 22:47 Ответить
+1
А я можу
18.08.2025 22:47 Ответить
18.08.2025 22:47 Ответить
18.08.2025 22:47 Ответить
У трампа газ в разы дороже...
показать весь комментарий
18.08.2025 23:15 Ответить
18.08.2025 22:47 Ответить
Бо кокс треба. Тоді і уявишь. Сподіваюсь, зелена чмоня поки ще нічого не здала, в тристоронню зустріч я не сильно вірю, воно Путіну не треба
показать весь комментарий
18.08.2025 22:48 Ответить
а хіба міг уявити,що "трамбло " не закінчить війну за 24 години????
показать весь комментарий
18.08.2025 22:49 Ответить
Як я розумію, єдине чого хоче Трамп це під прикриттям узгодження т.з. «мирної угоди», дати путіну час на захоплення більшої теріторії, можливо з залученням ригорича. Бо все настільки з його боку мутно, що в щирість його миролюбства важко повірити(
показать весь комментарий
18.08.2025 22:50 Ответить
Президент Финляндии Стубб провел аналогии между нынешней войной в Украине и 1944 годом в Финляндии.

Стубб объяснил, почему он участвует в переговорах, сославшись на исторический опыт взаимодействия Финляндии с Россией, который имелся в ХХ веке.

«Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году».
18.08.2025 23:00 Ответить
Пане Мерц, Ви що, не зрозуміли, що трумп тепер (після зустрічання хйла) проти перемир'я??

Наче ж розумний пан, а вже вдруге за тиждень якусь незрозумілу річ каже.
18.08.2025 23:07 Ответить
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал увеличить давление на Россию

Давят - это если бы предоставили Украине всевозможное вооружение, ввели действительно убойные санкции.. А то, что происходит сейчас - это не давят. Это унизительно выпрашивают.
18.08.2025 23:07 Ответить
А мне трудно представить, как Зе соглашается отдать Донецкую область, как после этого возвращается в Украину, как ВСУ отходят и ничего не происходит
18.08.2025 23:10 Ответить
 
 