Цензор.НЕТ
9 616 46

В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ..

Читайте: Зеленский и европейские лидеры скоординировали позиции перед встречей с Трампом

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не исключают размещения войск США на территории Украины в рамках гарантий безопасности, - Axios

Зеленский Владимир Трамп Дональд
Топ комментарии
+8
Саша Киев 2019 рік: ржеш з висліву "Армія, мова , віра"
2025 рік: путін вимагає: скорочення армії, статус рос мові та церкві.
Смішно?
18.08.2025 20:45 Ответить
+6
Виходить Трумп, трима Керміта за шию. Лице в нього страшне
18.08.2025 20:36 Ответить
+3
Блін, або кустюм нехай вдягає, або таскає всюду гранатомет..літак дискотечний є, а мізків перевдягнутись в ньому - немає..
18.08.2025 20:28 Ответить
ДА ПОЧНЕТЬСЯ ЦИРК.

А взагалі ми просто всі померли в 2012 році і тепер в альтернативному всесвіті
18.08.2025 20:21 Ответить
Ух ти! А що зі зростом? Чи трампон виріс після зустрічі з кремлівським шизофреником? Адже ЗЕ! і пу приблизно однакові на зріст (а злі язики кажуть, що ботоксний оригінал нижчий), але різниця в порівнянні зі зростом трампона - йой!
Чи то в мене з очима проблеми? А може просто тєлік спотворює зображення - ХЗ...
18.08.2025 20:23 Ответить
просто ЗЕ не в пынеходы обутый...
18.08.2025 20:49 Ответить
15см (приблизно)? Фігасє у путлєра "лабутени"! Воно що, як балерина, на одних пальцях ходе?
18.08.2025 20:56 Ответить
Земленський поїхав продавати українців та виторговувати собі безпеку та гроші.
18.08.2025 20:26 Ответить
у ФСБ розумні вже закінчуються в "СВО", на їхні місця змушені набирати ідіотів?
18.08.2025 21:18 Ответить
18.08.2025 20:48 Ответить
и кругом одни жиды
18.08.2025 20:53 Ответить
занадто все урочисто..нібито, путін здох випив отрути, а рф капітулювала.
18.08.2025 20:32 Ответить
Так а що він каже, де читати? Я англійською не дуже
18.08.2025 20:34 Ответить
Він каже, що якщо сьогодні не буде пісділа - підтримка України припиняється!
18.08.2025 20:36 Ответить
Дякую. Я щось таке відчував по обличчю Володимира Ссанича.
18.08.2025 20:42 Ответить
коли він там таке сказав?
18.08.2025 20:52 Ответить
там перекладач перекладав все, навіщо тобі англійська?
18.08.2025 20:51 Ответить
Пика у окурка гидотна..
Обидва - клоуни які грають на публіку
18.08.2025 20:37 Ответить
Як би руда істота хоч трохи розумілася у історичних відносинах між підорами і Україною,він би не говорив про довготривалий мир
18.08.2025 20:36 Ответить
Сьогодні буде або угода, або її не буде. Якщо не буде - підтримка України припиняється, - Трамп
18.08.2025 20:39 Ответить
Ну падли дві старі домовились,що будуть вбивати, грабувати і шантажувати.Розрахтвувати на щось добре від них не варта. Ще взагалі не треба було їхати до того ***************** полковника краснова.Просто ігнорити руду потвору,хай ***** підлизує,на більше не достойний
18.08.2025 20:57 Ответить
прапороносці вже заїбались стояти.
18.08.2025 20:38 Ответить
Ну хоч не рачки, як килиморозстелювачі...
18.08.2025 20:42 Ответить
Отчоли Президента безбезславні виродки ..як сказав би Тарантино))
18.08.2025 20:41 Ответить
Вислови повинні співпадати зі справами. Коли там прикрили фсб-шну церкву? А 3 прорашитських канали ТБ?
18.08.2025 20:50 Ответить
фывафы фываф хто і коли прикрив фсбешну церкву, *******?
Три прорашистих канали були створені при земленському і всім складом перейшли на телемарафон та руснявий анал ДОМ.
18.08.2025 20:56 Ответить
Згадай краще хто і коли відмінив закон про перейменування УПЦ МП в РПЦвУ.
18.08.2025 21:34 Ответить
Що саме смішно? Це лозунг націоналістів, який дехто поцупив у справжніх націоналістів.. Багато схожих гасл є
18.08.2025 20:50 Ответить
Саша Киев шо ти ***** несеш?
Як можна бути лояльним до підараса, який знищив оборонку, наводнив кацапами державні інституції, розмінував кордони, потім свідомо кинув людей під російські танки, розлучив мільйони сімей, а тепер тримає людей в заручниках під ракетами грабуючи країну? Як *****?
18.08.2025 20:59 Ответить
А до кого ти лояльний? Дай вгадаю...Але як тільки напишу мене забанять на цьому сайті))
18.08.2025 21:09 Ответить
Ти ж 9 днів тому тут на сайті зареєструвався...Щоб кидати лайном у Головнокомадувача під час війни? Чи для чого?
18.08.2025 21:11 Ответить
колись дехто теж
казав айн фольк, айн рейх , айн фюрер)) І ЩО? Сеогодні Мюнхенська змова повторюється як фарс...Але Чемберлен та і Делад*є були на порядок розумніше за Трампа . А костюмчик файний))
18.08.2025 21:08 Ответить
Тільки не мухлювати,бо хто буде мухлювати получе по нахабній рудій пиці
18.08.2025 20:42 Ответить
Яка мерзость!!
18.08.2025 20:42 Ответить
Вже ж і в костюмі)) Чого цей рудий російський ідіот ще хоче?
18.08.2025 20:44 Ответить
Краще думайте де проводити наступну ніч.
Поки клоуни кривляються ***** буде тероризувати населення України.
18.08.2025 20:44 Ответить
Пресса и Зеленский просто размазали Трампа. Сидел злой как черт..
18.08.2025 20:48 Ответить
Єрмак знову там,яка його роль,чому ЗЕлений його таскає за собой?Таке враження що єрмак контролює щоб ЗЕлений нічого лишнього не ляпнув.Він там лишній.
18.08.2025 20:49 Ответить
Прослухав арію Трампа з опери Трампа "Трамп Акбар".
Зрозумів, що Україну треба негайно віддати ПТНу, щоб люди, які хочуть поїхати до Вашингтону, почували себе в безпеці.
18.08.2025 20:49 Ответить
Червонного келима не було?це тільки для злочинчів?
18.08.2025 21:08 Ответить
Гнида рыжая как выкручивается
18.08.2025 21:09 Ответить
у Білому домі почалися переговори, а тут почалася навала тролів з параші!
18.08.2025 21:20 Ответить
 
 