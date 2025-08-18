В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ..
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.
А взагалі ми просто всі померли в 2012 році і тепер в альтернативному всесвіті
Чи то в мене з очима проблеми? А може просто тєлік спотворює зображення - ХЗ...
Обидва - клоуни які грають на публіку
2025 рік: путін вимагає: скорочення армії, статус рос мові та церкві.
Смішно?
Три прорашистих канали були створені при земленському і всім складом перейшли на телемарафон та руснявий анал ДОМ.
Як можна бути лояльним до підараса, який знищив оборонку, наводнив кацапами державні інституції, розмінував кордони, потім свідомо кинув людей під російські танки, розлучив мільйони сімей, а тепер тримає людей в заручниках під ракетами грабуючи країну? Як *****?
казав айн фольк, айн рейх , айн фюрер)) І ЩО? Сеогодні Мюнхенська змова повторюється як фарс...Але Чемберлен та і Делад*є були на порядок розумніше за Трампа . А костюмчик файний))
Поки клоуни кривляються ***** буде тероризувати населення України.
Зрозумів, що Україну треба негайно віддати ПТНу, щоб люди, які хочуть поїхати до Вашингтону, почували себе в безпеці.