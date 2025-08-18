В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Вечером 18 августа в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ..

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

