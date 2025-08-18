Зеленский и европейские лидеры скоординировали позиции перед встречей с Трампом
В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, главой Совета министров Италии Джорджей Мелони, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
"Наша основная цель - надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление - США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок. Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Об'єднав ім'я та прізвище в одне слово Прошу вибачити....
А ще- не розмова Трампа тент-а-тет, як він пообіцяв хйлу але респи рудому не дали так й зараз...
Подивимось, що з того вийде....
шампанське та цигани будуть?
Але навіть при цьому грає на його боці. Та хоче дружити з ху......й....лом.
Як можна вірити, що пітьма не порушить підписані нею договори знову? Наприклад, договір про кордон 2003 підписувало особисто *****.
1. Будапештський меморандум (1994)
- Порушення: анексія Криму (2014), повномасштабне вторгнення (2022).
2. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство (1997)
- Порушення: анексія Криму, війна на Донбасі (2014), вторгнення (2022).
3. Договір про російсько-український кордон (2003)
- Порушення територіальної цілісності України (2014, 2022).
4. Харківські угоди (2010)
- Порушення: анексія Криму (2014)
5. Мінські угоди (2014, 2015)
- Порушення: недотримання припинення вогню, підтримка бойових дій на Донбасі (2014), вторгнення (2022).
У зверненні президент розповів, що за рік "будемо будувати дороги, мости, школи, літаки,танки. А далі - Великдень, травневі свята з шашликами. Потім літо, ЗНО, копання городів"...Зеленський навіть передбачив майбутнє в якому він скаже: "Я ж говорив? Ми не панікували,ми були спокійні, тож зустрічаємо наступний Новий рік без паніки і страху"
https://youtu.be/4VvAwpwnwtI
Тоді він вам і про "літаки летять" і про "балістику", і про новий контрнаступ стрімким домкратом роскаже.