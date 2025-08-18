РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11562 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского
1 191 35

Зеленский и европейские лидеры скоординировали позиции перед встречей с Трампом

Зеленский и европейские лидеры перед встречей с Трампом

В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, главой Совета министров Италии Джорджей Мелони, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Наша основная цель - надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление - США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок. Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Трамп о встрече в Белом доме: Здесь никогда не было так много лидеров Европы одновременно

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не исключают размещения войск США на территории Украины в рамках гарантий безопасности, - Axios

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Замість ЗЄ було б дешевше та простіше використовувати диктофон.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:50 Ответить
+3
а може європейські лідери скоорденували дії зеленського перед зустріччю з трампом?
показать весь комментарий
18.08.2025 19:50 Ответить
+2
Потужня українська делегація ,Зеленський,Єрмак і Умеров головне всі українські патріоти."
показать весь комментарий
18.08.2025 19:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а може європейські лідери скоорденували дії зеленського перед зустріччю з трампом?
показать весь комментарий
18.08.2025 19:50 Ответить
ну я не знаю правда, а що вони також були наркоманами як і зєля?
показать весь комментарий
18.08.2025 20:10 Ответить
а я от не знаю, слово БУЛИ це Ви про партнерів?
показать весь комментарий
18.08.2025 20:14 Ответить
Замість ЗЄ було б дешевше та простіше використовувати диктофон.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:50 Ответить
...але тільки в теслі і на трейлері

.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:55 Ответить
Ну Тесла і сама може вести переговори краще за ЗЄ. Тільки треба перевірити, щоб китайського софта не було.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:12 Ответить
Маємо надію у буратіно ще не маразм , й не включить в тексти своєї промови кремлівського тамвбовскава Вовка а бо ще якусь 3,14дарасню...
показать весь комментарий
18.08.2025 19:57 Ответить
Потужня українська делегація ,Зеленський,Єрмак і Умеров головне всі українські патріоти."
показать весь комментарий
18.08.2025 19:58 Ответить
А якщо взяти до уваги, що дєрьмак дратує і демократів, і республіканців; Рустемов десь те ж саме, але вигляд збоку, Маркарову республіканці не сприймають (теж не раз про це казали), а наше найвеличніше дратує особисто трампона, то результат зустрічі буде "вогонь"!
показать весь комментарий
18.08.2025 20:01 Ответить
Блін... Не Рустемов, А Умєров
Об'єднав ім'я та прізвище в одне слово Прошу вибачити....
показать весь комментарий
18.08.2025 20:03 Ответить
Умер Рустемов.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:13 Ответить
вони вже спєтая дрснопєсня - й делегація лідерів Європи як дипломатична стіна за спиною Буратінки, тому підтвердження .
А ще- не розмова Трампа тент-а-тет, як він пообіцяв хйлу але респи рудому не дали так й зараз...
показать весь комментарий
18.08.2025 20:17 Ответить
Після зустрічі деменції і шизофренії минулого тижня, лікарі схаменулися і провели профілактичну роботу перед зустріччю деменції та нарцисизму.
Подивимось, що з того вийде....
показать весь комментарий
18.08.2025 19:59 Ответить
Європейські лідери поїхали у Вашингтон рятувати Україну від путіна, Трампа і Зеленського.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:59 Ответить
А своїми арміями вони не хочуть насправді врятувати Україну?
показать весь комментарий
18.08.2025 20:02 Ответить
Від Трампа і Зеленського?
показать весь комментарий
18.08.2025 20:09 Ответить
то, я не зрозумів!
шампанське та цигани будуть?
показать весь комментарий
18.08.2025 20:02 Ответить
А толку
показать весь комментарий
18.08.2025 20:02 Ответить
Ніякого. Реально допомогти Україні розбити ворога європейці сцють.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:03 Ответить
Йому сценарій написали? Він текст вивчив? Перевірили? Нюхати нічого не давали?
показать весь комментарий
18.08.2025 20:02 Ответить
трамп усе розуміє, що ху......йл.....о напало.

Але навіть при цьому грає на його боці. Та хоче дружити з ху......й....лом.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:03 Ответить
@ Пітьма вже мала міжнародні договори, підписані з Україною. Усі вона порушила.
Як можна вірити, що пітьма не порушить підписані нею договори знову? Наприклад, договір про кордон 2003 підписувало особисто *****.

1. Будапештський меморандум (1994)
- Порушення: анексія Криму (2014), повномасштабне вторгнення (2022).

2. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство (1997)
- Порушення: анексія Криму, війна на Донбасі (2014), вторгнення (2022).

3. Договір про російсько-український кордон (2003)
- Порушення територіальної цілісності України (2014, 2022).

4. Харківські угоди (2010)
- Порушення: анексія Криму (2014)

5. Мінські угоди (2014, 2015)
- Порушення: недотримання припинення вогню, підтримка бойових дій на Донбасі (2014), вторгнення (2022).
показать весь комментарий
18.08.2025 20:04 Ответить
Трамп тобі дасть потужну гарантію на воротнік.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:07 Ответить
Позиція там одна-РАКОМ!
показать весь комментарий
18.08.2025 20:11 Ответить
"Не накручуйте себе!"- Зеленський звернувся до українців!
У зверненні президент розповів, що за рік "будемо будувати дороги, мости, школи, літаки,танки. А далі - Великдень, травневі свята з шашликами. Потім літо, ЗНО, копання городів"...Зеленський навіть передбачив майбутнє в якому він скаже: "Я ж говорив? Ми не панікували,ми були спокійні, тож зустрічаємо наступний Новий рік без паніки і страху"
https://youtu.be/4VvAwpwnwtI
показать весь комментарий
18.08.2025 20:11 Ответить
***** дали червону доріжку, а ЗЄ дайте білу доріжку.

Тоді він вам і про "літаки летять" і про "балістику", і про новий контрнаступ стрімким домкратом роскаже.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:17 Ответить
 
 