Зеленский и европейские лидеры скоординировали позиции перед встречей с Трампом

В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, главой Совета министров Италии Джорджей Мелони, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Наша основная цель - надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление - США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок. Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Трамп о встрече в Белом доме: Здесь никогда не было так много лидеров Европы одновременно

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не исключают размещения войск США на территории Украины в рамках гарантий безопасности, - Axios