Вэнс, Рубио и Уиткофф будут присутствовать на встрече Трампа и Зеленского, - WP

На встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме будут присутствовать Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, в 20:00 по Киеву Трамп поприветствует Зеленского, затем начнется двусторонняя встреча лидеров. Впоследствии к ним присоединятся европейские лидеры.

"Ожидается, что к Трампу присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио и Уиткофф, и другие советники", - пишет WP.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

