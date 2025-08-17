Прогресс, достигнутый на Аляске, заставил Трампа отказаться от настаивания на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение, - Уиткофф
Спецпредставитель президента США Стиф Уиткофф заявил, что значительный прогресс, достигнутый во время встречи на Аляске, заставил президента США Дональда Трампа отказаться от своих настояний на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение.
Об этом он заявил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Уиткофф объяснил отказ Трампа требовать от России немедленного прекращения огня "значительным прогрессом" во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
"Мы достигли такого значительного прогресса на этой встрече по всем другим составляющим, необходимым для мирного соглашения, что мы, президент Трамп, перешли к этому... Мы намерены попытаться очень быстро заключить мирное соглашение, которое навсегда прекратит боевые действия. Быстрее, чем прекращение огня. Мы отказались от всевозможных вопросов, которые пришлось бы обсудить и согласовать во время прекращения огня", - сказал спецпредставитель Трампа.
Напомним, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске. Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину".
Агенти кремля облажались?
Так опустити америку ...
Пипець, мудрий американський нарід...
Торопятся, явный признак когда хотят поиметь
барішень.
Нікчема яка впевнена, що Бога не має. Але він є. І він йому «віддячить».
Щодо самого змісту його заяви, то вона набагато глибше має підтексту ніж всі вважають. Фактично це падло погрожує Україні подальшим руйнуванням країни і вбиством українців якщо нам не сподобається «мир» цих потвор.
Де Сало, там і Україна !!!
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
Цікаво , коли бандюк спіймав когось у дворі і відбирає гаманвць ,забирає половину грошей , а половину залишає , то він вже не злодій? І його не треба судити ? Можна з ним бізнес вести , може навіть за рахунок тих грошей ,що він відібрав? Логіка така!
Таке враження, що оточили Київ, виставляють ультиматуми.
Американці тупі як і говорив Задорнов.
Джордж Орвелл , як тобі таке . !?
Вигадані "перемоги", а за їх "провал" покладуть відповідальність на Україну.
Він би швидко заткнувся і здриснув у невідоме місце на чукотке
Яка величезна поступка, який величезний прогрес!
"Віддайте без бою не 4 області, а лише 2" - так виглядає "прогрес" у старого рудого педофіла Трампа.
До мирної угоди ще дальше, ніж до припинення вогню.
Поки економіка РФ не здується, миру не буде ні у якому вигляді.