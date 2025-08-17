РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10081 посетитель онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
2 865 77

Прогресс, достигнутый на Аляске, заставил Трампа отказаться от настаивания на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение, - Уиткофф

віткофф

Спецпредставитель президента США Стиф Уиткофф заявил, что значительный прогресс, достигнутый во время встречи на Аляске, заставил президента США Дональда Трампа отказаться от своих настояний на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение.

Об этом он заявил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф объяснил отказ Трампа требовать от России немедленного прекращения огня "значительным прогрессом" во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Мы достигли такого значительного прогресса на этой встрече по всем другим составляющим, необходимым для мирного соглашения, что мы, президент Трамп, перешли к этому... Мы намерены попытаться очень быстро заключить мирное соглашение, которое навсегда прекратит боевые действия. Быстрее, чем прекращение огня. Мы отказались от всевозможных вопросов, которые пришлось бы обсудить и согласовать во время прекращения огня", - сказал спецпредставитель Трампа.

Напомним, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске. Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину".

Читайте также: Путин согласился на гарантии безопасности Украины со стороны США, такие как защита по 5 статье НАТО, - Виткофф

Автор: 

Трамп Дональд (6377) Стив Уиткофф (130) прекращения огня (327)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Мудак, шо ще сказати...
показать весь комментарий
17.08.2025 21:13 Ответить
+13
команда Трампа обосралась, но пытаются предоставить всем как Победу и достижение
показать весь комментарий
17.08.2025 21:15 Ответить
+10
Дебіли б....дь
показать весь комментарий
17.08.2025 21:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мудак, шо ще сказати...
показать весь комментарий
17.08.2025 21:13 Ответить
Дуже м'яко і толерантно висловлено.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:16 Ответить
Він не мудак; він--агент кремля.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:21 Ответить
Ну не даремно ж ***** швиденько запросив іменно Віткофа коли з'явилася загроза санкцій. Віткоф даже більше на ***** працює ніж на Тампона. Цей же Віткоф набрехав Тампону що ***** хоче з ним зустрітися і готовий до великих компромісів.Насправді ж ***** нінаякі компроміси не погодився, але Тампон вже обісрався і тепер буде робити вигляд що так все і задумано, По правильному, Зеленський повинен заявити Тампону що Віткоф його дурить і ***** не хоче ніякого миру і ніяких компромісів.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:25 Ответить
Віткофф не американець, а етнічний росіянин. Його призвище - Вітков Станіслав.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:44 Ответить
Дебіли б....дь
показать весь комментарий
17.08.2025 21:14 Ответить
Ключове тут гарантії для України,які гарантії що раха зупинеться і не піде дальше?
показать весь комментарий
17.08.2025 21:14 Ответить
Якщо ішак погодиться на "обмін територіями" то це 1000% гарантія що раха піде дальше...
показать весь комментарий
17.08.2025 21:17 Ответить
А якщо не погодиться,то раха зупиниться, я вас вірно зрозумів?
показать весь комментарий
17.08.2025 21:35 Ответить
Не вірно.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:42 Ответить
Поясніть тоді
показать весь комментарий
17.08.2025 21:43 Ответить
Я пояснив.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:46 Ответить
Виткофф держит всех за дебилов.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:14 Ответить
ну не могут же сказать что они облажались
показать весь комментарий
17.08.2025 21:16 Ответить
Хто облажався?
Агенти кремля облажались?

Так опустити америку ...

Пипець, мудрий американський нарід...
показать весь комментарий
17.08.2025 21:45 Ответить
він не помиляється.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:43 Ответить
команда Трампа обосралась, но пытаются предоставить всем как Победу и достижение
показать весь комментарий
17.08.2025 21:15 Ответить
!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 21:28 Ответить
Да, обосрались о обосрались очень сильно а дальше план такой, свалить всё на Зеленского, объявить его неблагодарным и недоговороспособным , умыть руки и сказать, дальше разбирайтесь сами. Это настолько очевидно, что не понимать этого могут только кретины. А дальше начинается самое интересное, перекрыть продажу оружия европейцам для Украины Трамп вряд-ли сможет, ибо тут для него риски просто огромные, поэтому всё останется видимо так как есть сейчас.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:15 Ответить
А припинення вогню чим буде мішати мирній угоді? - шо за дитячий лепет
показать весь комментарий
17.08.2025 21:15 Ответить
Трумп зібрав навколо себе відбірних кондомів. Рижий кондом, *****, наш лідор - така невтішна тенденція в політиці
показать весь комментарий
17.08.2025 21:15 Ответить
тільки тих хто не буде його критикувати а лізати йому дупу за гроши з казни держави, а хто відмовиться ? гроши вони отримують дуже велики та привелегії
показать весь комментарий
17.08.2025 21:18 Ответить
Прогрес на Алясці - це коли в Анкоріджі зацвіли вишневі садки. Ну ти кончене Вітьков!
показать весь комментарий
17.08.2025 21:16 Ответить
Цинічне безпринципне падло.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:16 Ответить
Пнх
показать весь комментарий
17.08.2025 21:16 Ответить
з за чергового значно чудового прогресу, трампакс відклав своє чергове дєдлайно
показать весь комментарий
17.08.2025 21:17 Ответить
для кого ця туфта???
показать весь комментарий
17.08.2025 21:17 Ответить
"Ми маємо намір спробувати дуже швидко укласти мирну угоду..."

Торопятся, явный признак когда хотят поиметь
показать весь комментарий
17.08.2025 21:18 Ответить
В вересні засідання Нобелівського комітету. Треба пункт в резюме...
показать весь комментарий
17.08.2025 21:22 Ответить
Да ему за одни тарифы нобелевку никто не даст. Тарифы это инструмент войны. А Нобелевка это премия мира.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:35 Ответить
Шось не зрозуміло, кому Цензор.Нет друкує оцю муйню від агента кремлівської гебні...
показать весь комментарий
17.08.2025 21:19 Ответить
Це пздц. Воно тупо на ***** працює. Зеленський повинен заявити що цього обмудка більше не хоче бачити в переговорному процесі. І потрібно ігнорити всі висери і пропозиції цього *************
показать весь комментарий
17.08.2025 21:19 Ответить
Можна пападробнєє... про прогрес?
показать весь комментарий
17.08.2025 21:19 Ответить
Прогрес деменції.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:32 Ответить
забрехався дядько. Може йому путін пару мільярдів за здачу територій перекинув, то мабуть і був такий ото прогрес-регрес.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:20 Ответить
Це тіпа я тебе всього не з'їм, а тільки ногу та руку відгризу? Оце *** прАгресс *****!
показать весь комментарий
17.08.2025 21:20 Ответить
Прогрес у легітимізації терориста Пу
показать весь комментарий
17.08.2025 21:21 Ответить
Трампону показали интересній документальній фільм с его участіем і участіем саміх привлекательніх усщімльонніх расейских
барішень.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:22 Ответить
Дебіл
показать весь комментарий
17.08.2025 21:22 Ответить
Ця паскуда явно працює на рашистів ,ну що який президент така і команда.Завтра Трамп буде змушувати "найвеличнішого" прийняти рашиські хотелки.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:23 Ответить
Я думаю цей покидьок несе таку ху...ю щоб і його Трамп не погнав як Маска. Але цій падлюці ще прийдеться відповісти за свій злочин, а це злочин його патякання і підбурювання Трампа нищити Україну.
Нікчема яка впевнена, що Бога не має. Але він є. І він йому «віддячить».
Щодо самого змісту його заяви, то вона набагато глибше має підтексту ніж всі вважають. Фактично це падло погрожує Україні подальшим руйнуванням країни і вбиством українців якщо нам не сподобається «мир» цих потвор.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:23 Ответить
Що воно курить? Що воно меле?
показать весь комментарий
17.08.2025 21:24 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 21:24 Ответить
Дайте вітьки чебурека
показать весь комментарий
17.08.2025 21:39 Ответить
Це називається регрес. Та нічого, починаємо звикати до вашого рівня.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:24 Ответить
Скиньте цьому ж...у скільки путлєр убив мирних сьогодні...
показать весь комментарий
17.08.2025 21:27 Ответить
Йому похрін. Це ж не його рідні.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:43 Ответить
обговорювати новину про маячню випадкового у політиці персонажу, якого через пару років забудуть, нема ніякого сенсу.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:27 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 21:44 Ответить
'Мирна угода може бути лише при відновленні міжнародно визнаних кордонів 1991 р., а до того -- максимум припинення вогню і встановлення перемир'я на якийсь час (більший чи менший)',-- лише такою може бути залізобетонна позиція України та Зеленського, як би там не тиснув Трамп. А щодо 'обміну територіями', то можна запропонувати Трампу зустрічну пропозицію: зруйнований Донбас (якщо вже він так потрібен пу) на Краснодарський край та Кубань, де багато етнічних українців, і нехай він знову кличе ввх на Аляску .
показать весь комментарий
17.08.2025 21:31 Ответить
Де сало - там і Україна

Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
показать весь комментарий
17.08.2025 21:45 Ответить
Наказ путіна змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню!
показать весь комментарий
17.08.2025 21:32 Ответить
Ну то як тут не пригадати Голохвастова
показать весь комментарий
17.08.2025 21:36 Ответить
Прогрес Віткофа: Американські солдати стоять на колінах перед міжнародним вбивцею і ворогом сша
показать весь комментарий
17.08.2025 21:36 Ответить
Блин. , так Віткоф - барига. Йому на Америку насрати
показать весь комментарий
17.08.2025 21:41 Ответить
Який прогрес? Що він меле?
показать весь комментарий
17.08.2025 21:38 Ответить
Скажете - а хто такий Віткоф? - ЗВИЧАЙНИЙ БАРИГА . Зачинить йому хтось рота
показать весь комментарий
17.08.2025 21:39 Ответить
Звісно Трамп може перекрити Україні старлінк, що буде вдаром нижче поясу. Але і в цьому разі ніхто в Україні лапки вгору не підніме. А зброю Україні Трамп продавати буде, бо він комерсант.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:39 Ответить
Комерсант це легенда краснова
показать весь комментарий
17.08.2025 21:47 Ответить
Цей американський кацап невіть не намагаєсься виглядати адекватним. Але вплив на трампа має 100%. Тільни поспілкується з ******, у трампона дах зриває.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:41 Ответить
Треба віткофа просто вбити .
показать весь комментарий
17.08.2025 21:43 Ответить
Как же не хватает политич. тяжеловесов - Пороха и ЮВТ !
показать весь комментарий
17.08.2025 21:46 Ответить
Тупенький... Та в нас усі бабці на селі більше про пу більше знають чим цей спец
показать весь комментарий
17.08.2025 21:46 Ответить
Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну". Джерело: https://censor.net/ua/n3569123

Цікаво , коли бандюк спіймав когось у дворі і відбирає гаманвць ,забирає половину грошей , а половину залишає , то він вже не злодій? І його не треба судити ? Можна з ним бізнес вести , може навіть за рахунок тих грошей ,що він відібрав? Логіка така!
показать весь комментарий
17.08.2025 21:49 Ответить
Думаю, сам Путін в шоці, що тупим американцям вдалося продати байку про якісь там 5 регіонів.

Таке враження, що оточили Київ, виставляють ультиматуми.

Американці тупі як і говорив Задорнов.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:54 Ответить
Відмова від негайного припинення вогню це дуже значний прогрес у перемовинах про мир на Алясці .!!
Джордж Орвелл , як тобі таке . !?
показать весь комментарий
17.08.2025 21:58 Ответить
Так Трамп відразу сказав, що нічого не було досягнуто, а тепер почали розповідати про якісь досягнення, вигадали навіть зустріч з путіним та Зе - про яку на росіїї навіть не чули.
Вигадані "перемоги", а за їх "провал" покладуть відповідальність на Україну.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:03 Ответить
Чим далі тим більше американська влада занурюється в гавно... А наша порхата потужно продукує відосики...
показать весь комментарий
17.08.2025 22:03 Ответить
Може подати в суд ГААГІ на того Віткофа за допомогу кацапам вбивати українців ?
Він би швидко заткнувся і здриснув у невідоме місце на чукотке
показать весь комментарий
17.08.2025 22:05 Ответить
#уйло погодився, що ЗСУ мають залишити лише неокуповані частини Донецької і Луганської областей, а неокуповані частини Херсонської і Запорізької можуть не залишати.
Яка величезна поступка, який величезний прогрес!

"Віддайте без бою не 4 області, а лише 2" - так виглядає "прогрес" у старого рудого педофіла Трампа.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:10 Ответить
Этот дебил наверное взял доллары от кацапов. Если рубли, то он не дебил. Он полупоц.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:11 Ответить
Дональд Джон Трамп не мог назначить неквалифицированного человека своим представителем. Думаю, со Стивом все в порядке.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:20 Ответить
чергова невдала спроба
показать весь комментарий
17.08.2025 22:20 Ответить
А у чому прогрес?
До мирної угоди ще дальше, ніж до припинення вогню.

Поки економіка РФ не здується, миру не буде ні у якому вигляді.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:33 Ответить
не мудак він, а трампіст. А це ще зайобістіше.
показать весь комментарий
17.08.2025 22:36 Ответить
що воно меле...
показать весь комментарий
17.08.2025 22:37 Ответить
 
 