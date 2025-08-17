Прогресс, достигнутый на Аляске, заставил Трампа отказаться от настаивания на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение, - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стиф Уиткофф заявил, что значительный прогресс, достигнутый во время встречи на Аляске, заставил президента США Дональда Трампа отказаться от своих настояний на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение.

Об этом он заявил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф объяснил отказ Трампа требовать от России немедленного прекращения огня "значительным прогрессом" во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Мы достигли такого значительного прогресса на этой встрече по всем другим составляющим, необходимым для мирного соглашения, что мы, президент Трамп, перешли к этому... Мы намерены попытаться очень быстро заключить мирное соглашение, которое навсегда прекратит боевые действия. Быстрее, чем прекращение огня. Мы отказались от всевозможных вопросов, которые пришлось бы обсудить и согласовать во время прекращения огня", - сказал спецпредставитель Трампа.

Напомним, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске. Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину".

