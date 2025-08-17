Прогрес, досягнутий на Алясці, змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду, - Віткофф

Спецпредставник президента США Стіф Віткофф заявив, що значний прогрес, досягнутий під час зустрічі на Алясці, змусив президента США Дональда Трампа відмовитися від своїх наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Віткофф пояснив відмову Трампа вимагати від Росії негайного припинення вогню "значним прогресом" під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Ми досягли такого значного прогресу на цій зустрічі щодо всіх інших складових, необхідних для мирної угоди, що ми, президент Трамп, перейшли до цього... Ми маємо намір спробувати дуже швидко укласти мирну угоду, яка назавжди припинить бойові дії. Швидше, ніж припинення вогню. Ми відмовились від всіляких питань, які довелося б обговорити та узгодити під час припинення вогню", - сказав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п'яти регіонів України за підсумками перемовин з американською стороною на Алясці. Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну".

Читайте також: Путін погодився на гарантії безпеки Україні з боку США, такі як захист за 5 статтею НАТО, - Віткофф