3 179 80

Прогрес, досягнутий на Алясці, змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду, - Віткофф

віткофф

Спецпредставник президента США Стіф Віткофф заявив, що значний прогрес, досягнутий під час зустрічі на Алясці, змусив президента США Дональда Трампа відмовитися від своїх наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Віткофф пояснив відмову Трампа вимагати від Росії негайного припинення вогню "значним прогресом" під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Ми досягли такого значного прогресу на цій зустрічі щодо всіх інших складових, необхідних для мирної угоди, що ми, президент Трамп, перейшли до цього... Ми маємо намір спробувати дуже швидко укласти мирну угоду, яка назавжди припинить бойові дії. Швидше, ніж припинення вогню. Ми відмовились від всіляких питань, які довелося б обговорити та узгодити під час припинення вогню", - сказав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п'яти регіонів України за підсумками перемовин з американською стороною на Алясці. Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну".

Читайте також: Путін погодився на гарантії безпеки Україні з боку США, такі як захист за 5 статтею НАТО, - Віткофф

Топ коментарі
+24
Мудак, шо ще сказати...
17.08.2025 21:13 Відповісти
17.08.2025 21:13 Відповісти
+14
команда Трампа обосралась, но пытаются предоставить всем как Победу и достижение
17.08.2025 21:15 Відповісти
17.08.2025 21:15 Відповісти
+11
Дебіли б....дь
17.08.2025 21:14 Відповісти
17.08.2025 21:14 Відповісти
Мудак, шо ще сказати...
17.08.2025 21:13 Відповісти
17.08.2025 21:13 Відповісти
Дуже м'яко і толерантно висловлено.
17.08.2025 21:16 Відповісти
17.08.2025 21:16 Відповісти
Він не мудак; він--агент кремля.
17.08.2025 21:21 Відповісти
17.08.2025 21:21 Відповісти
Ну не даремно ж ***** швиденько запросив іменно Віткофа коли з'явилася загроза санкцій. Віткоф даже більше на ***** працює ніж на Тампона. Цей же Віткоф набрехав Тампону що ***** хоче з ним зустрітися і готовий до великих компромісів.Насправді ж ***** нінаякі компроміси не погодився, але Тампон вже обісрався і тепер буде робити вигляд що так все і задумано, По правильному, Зеленський повинен заявити Тампону що Віткоф його дурить і ***** не хоче ніякого миру і ніяких компромісів.
17.08.2025 21:25 Відповісти
17.08.2025 21:25 Відповісти
Віткофф не американець, а етнічний росіянин. Його призвище - Вітков Станіслав.
17.08.2025 21:44 Відповісти
17.08.2025 21:44 Відповісти
Дебіли б....дь
17.08.2025 21:14 Відповісти
17.08.2025 21:14 Відповісти
Ключове тут гарантії для України,які гарантії що раха зупинеться і не піде дальше?
17.08.2025 21:14 Відповісти
17.08.2025 21:14 Відповісти
Якщо ішак погодиться на "обмін територіями" то це 1000% гарантія що раха піде дальше...
17.08.2025 21:17 Відповісти
17.08.2025 21:17 Відповісти
А якщо не погодиться,то раха зупиниться, я вас вірно зрозумів?
17.08.2025 21:35 Відповісти
17.08.2025 21:35 Відповісти
Не вірно.
17.08.2025 21:42 Відповісти
17.08.2025 21:42 Відповісти
Поясніть тоді
17.08.2025 21:43 Відповісти
17.08.2025 21:43 Відповісти
Я пояснив.
17.08.2025 21:46 Відповісти
17.08.2025 21:46 Відповісти
Виткофф держит всех за дебилов.
17.08.2025 21:14 Відповісти
17.08.2025 21:14 Відповісти
ну не могут же сказать что они облажались
17.08.2025 21:16 Відповісти
17.08.2025 21:16 Відповісти
Хто облажався?
Агенти кремля облажались?

Так опустити америку ...

Пипець, мудрий американський нарід...
17.08.2025 21:45 Відповісти
17.08.2025 21:45 Відповісти
він не помиляється.
17.08.2025 21:43 Відповісти
17.08.2025 21:43 Відповісти
команда Трампа обосралась, но пытаются предоставить всем как Победу и достижение
17.08.2025 21:15 Відповісти
17.08.2025 21:15 Відповісти
!!!!!!!!!!
17.08.2025 21:28 Відповісти
17.08.2025 21:28 Відповісти
Да, обосрались о обосрались очень сильно а дальше план такой, свалить всё на Зеленского, объявить его неблагодарным и недоговороспособным , умыть руки и сказать, дальше разбирайтесь сами. Это настолько очевидно, что не понимать этого могут только кретины. А дальше начинается самое интересное, перекрыть продажу оружия европейцам для Украины Трамп вряд-ли сможет, ибо тут для него риски просто огромные, поэтому всё останется видимо так как есть сейчас.
17.08.2025 22:15 Відповісти
17.08.2025 22:15 Відповісти
А припинення вогню чим буде мішати мирній угоді? - шо за дитячий лепет
17.08.2025 21:15 Відповісти
17.08.2025 21:15 Відповісти
Трумп зібрав навколо себе відбірних кондомів. Рижий кондом, *****, наш лідор - така невтішна тенденція в політиці
17.08.2025 21:15 Відповісти
17.08.2025 21:15 Відповісти
тільки тих хто не буде його критикувати а лізати йому дупу за гроши з казни держави, а хто відмовиться ? гроши вони отримують дуже велики та привелегії
17.08.2025 21:18 Відповісти
17.08.2025 21:18 Відповісти
Прогрес на Алясці - це коли в Анкоріджі зацвіли вишневі садки. Ну ти кончене Вітьков!
17.08.2025 21:16 Відповісти
17.08.2025 21:16 Відповісти
Цинічне безпринципне падло.
17.08.2025 21:16 Відповісти
17.08.2025 21:16 Відповісти
Пнх
17.08.2025 21:16 Відповісти
17.08.2025 21:16 Відповісти
з за чергового значно чудового прогресу, трампакс відклав своє чергове дєдлайно
17.08.2025 21:17 Відповісти
17.08.2025 21:17 Відповісти
для кого ця туфта???
17.08.2025 21:17 Відповісти
17.08.2025 21:17 Відповісти
"Ми маємо намір спробувати дуже швидко укласти мирну угоду..."

Торопятся, явный признак когда хотят поиметь
17.08.2025 21:18 Відповісти
17.08.2025 21:18 Відповісти
В вересні засідання Нобелівського комітету. Треба пункт в резюме...
17.08.2025 21:22 Відповісти
17.08.2025 21:22 Відповісти
Да ему за одни тарифы нобелевку никто не даст. Тарифы это инструмент войны. А Нобелевка это премия мира.
17.08.2025 21:35 Відповісти
17.08.2025 21:35 Відповісти
Шось не зрозуміло, кому Цензор.Нет друкує оцю муйню від агента кремлівської гебні...
17.08.2025 21:19 Відповісти
17.08.2025 21:19 Відповісти
Це пздц. Воно тупо на ***** працює. Зеленський повинен заявити що цього обмудка більше не хоче бачити в переговорному процесі. І потрібно ігнорити всі висери і пропозиції цього *************
17.08.2025 21:19 Відповісти
17.08.2025 21:19 Відповісти
Можна пападробнєє... про прогрес?
17.08.2025 21:19 Відповісти
17.08.2025 21:19 Відповісти
Прогрес деменції.
17.08.2025 21:32 Відповісти
17.08.2025 21:32 Відповісти
забрехався дядько. Може йому путін пару мільярдів за здачу територій перекинув, то мабуть і був такий ото прогрес-регрес.
17.08.2025 21:20 Відповісти
17.08.2025 21:20 Відповісти
Це тіпа я тебе всього не з'їм, а тільки ногу та руку відгризу? Оце *** прАгресс *****!
17.08.2025 21:20 Відповісти
17.08.2025 21:20 Відповісти
Прогрес у легітимізації терориста Пу
17.08.2025 21:21 Відповісти
17.08.2025 21:21 Відповісти
Трампону показали интересній документальній фільм с его участіем і участіем саміх привлекательніх усщімльонніх расейских
барішень.
17.08.2025 21:22 Відповісти
17.08.2025 21:22 Відповісти
Дебіл
17.08.2025 21:22 Відповісти
17.08.2025 21:22 Відповісти
Ця паскуда явно працює на рашистів ,ну що який президент така і команда.Завтра Трамп буде змушувати "найвеличнішого" прийняти рашиські хотелки.
17.08.2025 21:23 Відповісти
17.08.2025 21:23 Відповісти
Я думаю цей покидьок несе таку ху...ю щоб і його Трамп не погнав як Маска. Але цій падлюці ще прийдеться відповісти за свій злочин, а це злочин його патякання і підбурювання Трампа нищити Україну.
Нікчема яка впевнена, що Бога не має. Але він є. І він йому «віддячить».
Щодо самого змісту його заяви, то вона набагато глибше має підтексту ніж всі вважають. Фактично це падло погрожує Україні подальшим руйнуванням країни і вбиством українців якщо нам не сподобається «мир» цих потвор.
17.08.2025 21:23 Відповісти
17.08.2025 21:23 Відповісти
Що воно курить? Що воно меле?
17.08.2025 21:24 Відповісти
17.08.2025 21:24 Відповісти
17.08.2025 21:24 Відповісти
17.08.2025 21:24 Відповісти
Дайте вітьки чебурека
17.08.2025 21:39 Відповісти
17.08.2025 21:39 Відповісти
Це називається регрес. Та нічого, починаємо звикати до вашого рівня.
17.08.2025 21:24 Відповісти
17.08.2025 21:24 Відповісти
Скиньте цьому ж...у скільки путлєр убив мирних сьогодні...
17.08.2025 21:27 Відповісти
17.08.2025 21:27 Відповісти
Йому похрін. Це ж не його рідні.
17.08.2025 21:43 Відповісти
17.08.2025 21:43 Відповісти
обговорювати новину про маячню випадкового у політиці персонажу, якого через пару років забудуть, нема ніякого сенсу.
17.08.2025 21:27 Відповісти
17.08.2025 21:27 Відповісти
17.08.2025 21:44 Відповісти
17.08.2025 21:44 Відповісти
'Мирна угода може бути лише при відновленні міжнародно визнаних кордонів 1991 р., а до того -- максимум припинення вогню і встановлення перемир'я на якийсь час (більший чи менший)',-- лише такою може бути залізобетонна позиція України та Зеленського, як би там не тиснув Трамп. А щодо 'обміну територіями', то можна запропонувати Трампу зустрічну пропозицію: зруйнований Донбас (якщо вже він так потрібен пу) на Краснодарський край та Кубань, де багато етнічних українців, і нехай він знову кличе ввх на Аляску .
17.08.2025 21:31 Відповісти
17.08.2025 21:31 Відповісти
Де сало - там і Україна

Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
17.08.2025 21:45 Відповісти
17.08.2025 21:45 Відповісти
Наказ путіна змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню!
17.08.2025 21:32 Відповісти
17.08.2025 21:32 Відповісти
Ну то як тут не пригадати Голохвастова
17.08.2025 21:36 Відповісти
17.08.2025 21:36 Відповісти
Прогрес Віткофа: Американські солдати стоять на колінах перед міжнародним вбивцею і ворогом сша
17.08.2025 21:36 Відповісти
17.08.2025 21:36 Відповісти
Блин. , так Віткоф - барига. Йому на Америку насрати
17.08.2025 21:41 Відповісти
17.08.2025 21:41 Відповісти
Який прогрес? Що він меле?
17.08.2025 21:38 Відповісти
17.08.2025 21:38 Відповісти
Скажете - а хто такий Віткоф? - ЗВИЧАЙНИЙ БАРИГА . Зачинить йому хтось рота
17.08.2025 21:39 Відповісти
17.08.2025 21:39 Відповісти
Звісно Трамп може перекрити Україні старлінк, що буде вдаром нижче поясу. Але і в цьому разі ніхто в Україні лапки вгору не підніме. А зброю Україні Трамп продавати буде, бо він комерсант.
17.08.2025 21:39 Відповісти
17.08.2025 21:39 Відповісти
Комерсант це легенда краснова
17.08.2025 21:47 Відповісти
17.08.2025 21:47 Відповісти
Цей американський кацап невіть не намагаєсься виглядати адекватним. Але вплив на трампа має 100%. Тільни поспілкується з ******, у трампона дах зриває.
17.08.2025 21:41 Відповісти
17.08.2025 21:41 Відповісти
Треба віткофа просто вбити .
17.08.2025 21:43 Відповісти
17.08.2025 21:43 Відповісти
Как же не хватает политич. тяжеловесов - Пороха и ЮВТ !
17.08.2025 21:46 Відповісти
17.08.2025 21:46 Відповісти
Тупенький... Та в нас усі бабці на селі більше про пу більше знають чим цей спец
17.08.2025 21:46 Відповісти
17.08.2025 21:46 Відповісти
Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну". Джерело: https://censor.net/ua/n3569123

Цікаво , коли бандюк спіймав когось у дворі і відбирає гаманвць ,забирає половину грошей , а половину залишає , то він вже не злодій? І його не треба судити ? Можна з ним бізнес вести , може навіть за рахунок тих грошей ,що він відібрав? Логіка така!
17.08.2025 21:49 Відповісти
17.08.2025 21:49 Відповісти
Думаю, сам Путін в шоці, що тупим американцям вдалося продати байку про якісь там 5 регіонів.

Таке враження, що оточили Київ, виставляють ультиматуми.

Американці тупі як і говорив Задорнов.
17.08.2025 21:54 Відповісти
17.08.2025 21:54 Відповісти
Відмова від негайного припинення вогню це дуже значний прогрес у перемовинах про мир на Алясці .!!
Джордж Орвелл , як тобі таке . !?
17.08.2025 21:58 Відповісти
17.08.2025 21:58 Відповісти
Так Трамп відразу сказав, що нічого не було досягнуто, а тепер почали розповідати про якісь досягнення, вигадали навіть зустріч з путіним та Зе - про яку на росіїї навіть не чули.
Вигадані "перемоги", а за їх "провал" покладуть відповідальність на Україну.
17.08.2025 22:03 Відповісти
17.08.2025 22:03 Відповісти
Чим далі тим більше американська влада занурюється в гавно... А наша порхата потужно продукує відосики...
17.08.2025 22:03 Відповісти
17.08.2025 22:03 Відповісти
Може подати в суд ГААГІ на того Віткофа за допомогу кацапам вбивати українців ?
Він би швидко заткнувся і здриснув у невідоме місце на чукотке
17.08.2025 22:05 Відповісти
17.08.2025 22:05 Відповісти
#уйло погодився, що ЗСУ мають залишити лише неокуповані частини Донецької і Луганської областей, а неокуповані частини Херсонської і Запорізької можуть не залишати.
Яка величезна поступка, який величезний прогрес!

"Віддайте без бою не 4 області, а лише 2" - так виглядає "прогрес" у старого рудого педофіла Трампа.
17.08.2025 22:10 Відповісти
17.08.2025 22:10 Відповісти
Этот дебил наверное взял доллары от кацапов. Если рубли, то он не дебил. Он полупоц.
17.08.2025 22:11 Відповісти
17.08.2025 22:11 Відповісти
Дональд Джон Трамп не мог назначить неквалифицированного человека своим представителем. Думаю, со Стивом все в порядке.
17.08.2025 22:20 Відповісти
17.08.2025 22:20 Відповісти
чергова невдала спроба
17.08.2025 22:20 Відповісти
17.08.2025 22:20 Відповісти
А у чому прогрес?
До мирної угоди ще дальше, ніж до припинення вогню.

Поки економіка РФ не здується, миру не буде ні у якому вигляді.
17.08.2025 22:33 Відповісти
17.08.2025 22:33 Відповісти
не мудак він, а трампіст. А це ще зайобістіше.
17.08.2025 22:36 Відповісти
17.08.2025 22:36 Відповісти
що воно меле...
17.08.2025 22:37 Відповісти
17.08.2025 22:37 Відповісти
Велич Америки в далекому минулому. Пекін, Москва, Пхеньян давно зрозуміли, що Трамп нікчема - паперовий тигр. Проте він залишається божеством для сектантів секти "Свідки Трампа".
17.08.2025 22:49 Відповісти
17.08.2025 22:49 Відповісти
Ви група ідіотів яких Америка не бачила від свого народження!!! Чого ви досягли???? До вас приїхав клон путлєра, а ви до сих пір не хочете це визнати!!! Ви обісралися на цій зустрічі!!!
17.08.2025 23:02 Відповісти
17.08.2025 23:02 Відповісти
Здохни,вітьков. Просто здохни. Без всіляких умов.
17.08.2025 23:05 Відповісти
17.08.2025 23:05 Відповісти
 
 