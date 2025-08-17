Прогрес, досягнутий на Алясці, змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду, - Віткофф
Спецпредставник президента США Стіф Віткофф заявив, що значний прогрес, досягнутий під час зустрічі на Алясці, змусив президента США Дональда Трампа відмовитися від своїх наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду.
Про це він заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Віткофф пояснив відмову Трампа вимагати від Росії негайного припинення вогню "значним прогресом" під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
"Ми досягли такого значного прогресу на цій зустрічі щодо всіх інших складових, необхідних для мирної угоди, що ми, президент Трамп, перейшли до цього... Ми маємо намір спробувати дуже швидко укласти мирну угоду, яка назавжди припинить бойові дії. Швидше, ніж припинення вогню. Ми відмовились від всіляких питань, які довелося б обговорити та узгодити під час припинення вогню", - сказав спецпредставник Трампа.
Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п'яти регіонів України за підсумками перемовин з американською стороною на Алясці. Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну".
Агенти кремля облажались?
Так опустити америку ...
Пипець, мудрий американський нарід...
Торопятся, явный признак когда хотят поиметь
барішень.
Нікчема яка впевнена, що Бога не має. Але він є. І він йому «віддячить».
Щодо самого змісту його заяви, то вона набагато глибше має підтексту ніж всі вважають. Фактично це падло погрожує Україні подальшим руйнуванням країни і вбиством українців якщо нам не сподобається «мир» цих потвор.
Де Сало, там і Україна !!!
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
Цікаво , коли бандюк спіймав когось у дворі і відбирає гаманвць ,забирає половину грошей , а половину залишає , то він вже не злодій? І його не треба судити ? Можна з ним бізнес вести , може навіть за рахунок тих грошей ,що він відібрав? Логіка така!
Таке враження, що оточили Київ, виставляють ультиматуми.
Американці тупі як і говорив Задорнов.
Джордж Орвелл , як тобі таке . !?
Вигадані "перемоги", а за їх "провал" покладуть відповідальність на Україну.
Він би швидко заткнувся і здриснув у невідоме місце на чукотке
Яка величезна поступка, який величезний прогрес!
"Віддайте без бою не 4 області, а лише 2" - так виглядає "прогрес" у старого рудого педофіла Трампа.
До мирної угоди ще дальше, ніж до припинення вогню.
Поки економіка РФ не здується, миру не буде ні у якому вигляді.