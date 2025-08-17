Путін погодився на гарантії безпеки Україні з боку США, такі як захист за 5 статтею НАТО, - Віткофф
Диктатор РФ Володимир Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом погодився на гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів в межах потенційної мирної угоди.
Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф в ефірі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав такими, що змінюють правила гри", - сказав Віткофф.
Він описав ці гарантії безпеки як захист за зразком "статті 5" НАТО від подальшого вторгнення Росії.
Окрім цього, спецпредставник Трампа сказав, що Путін нібито також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі, в межах потенційної мирної угоди.
Раніше глава уряду Італії ї Джорджа Мелоні заявляла, що Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО.
Чергову нікому не цікаву бумагу підпишемо?
Тільки відносини між ними трохи відрізняються.
Віткофф в ефірі CNN розповів, що: "Поступки щодо територій, на які погодилася Росія, полягають у тому, щоб не захоплювати всю Україну повністю".
******!
1- земразь геть
2-теракти на моквві
зробіть скрин
це едине рішення як роздуплити вурдалака та кацапів
там все моква вирішує
В эту игру можно своем играть?
Нет, вы возьмите, проедьте киевскими мостами. Посмотрите как они охраняются. У нас теракты невозможны. У нас СБУ бдит. Вот Москва другое дело. На одну киевскую камеру наблюдения в Москве 15 стоят. Город сплошного контроля.
дрони з фури - яки нах камери...
піздець... рівень мислення
кгб завжди брало понтами
подумай
А подрыв диверсантами всех киевских мостов? В том числе и не работающего Южного.
Я предлагал проверить как мосты охраняются. Проверили?
Так, він казав, що і в Криму «їх там нєт», а вже після анексії визнав, що там діяли російські війська. Те саме стосується і Донбасу. Тепер Україна має повірити втретє?
У 2022 році, за версією кремля, росія теж ні на кого не нападала, а лише «допомагає» лднр.
Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
Зобов'язання
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН;
утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили, їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників;
Держави-підписанти
Та все тому, що літній наступальний план армії пітьми провалився: головні завдання, включаючи оточення Покровська та Костянтинівки, а також вихід на Лиман та Сіверськ, так і не були виконані.
@ (в перекладі):
Провал літньої кампанії ворога:
Незважаючи на рекордну концентрацію військ - до 120 тисяч на Покровському напрямку, російські загарбники не змогли виконати жодного з ключових завдань, які ставили перед собою на початку літа. Так, російська армія планувала вийти на Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ, Сіверськ, Костянтинівку та навіть Куп'янськ, щоб підготувати плацдарми для осінньо-зимових боїв. Однак на середину серпня жодної з цих цілей не досягнуто. Прориви на окремих ділянках виявилися обмеженими: найчастіше йдеться про просування в полях або захоплення зруйнованих сіл.
У серпні темпи наступу російських військ різко знизилися: за перші два тижні вони просунулися лише на 200-250 км², що значно менше від показників навесні та влітку.
Загальний результат трьох місяців наступальних боїв становив близько 1350 км² - максимум за рік, але все ж таки далекий від заявлених рашистами цілей.
Втрати армії противника:
Зростає показник безповоротних втрат серед російських військ. За даними джерела, у першій половині серпня ворог втратив близько 14 тисяч солдат, причому "двохсотих" більше, ніж поранених. Це пов'язано з тим, що рашисти практично не використовують бронетехніку: пересуваються легкими машинами, мотоциклами або зовсім пішки. У таких умовах ймовірність виживання під ударами ЗСУ мінімальна.
Тож, головні завдання, включаючи оточення Покровська та Костянтинівки, а також вихід на Лиман та Сіверск, перенесені на осінь - зиму. Але й тоді наступ може захлинутися: погодні умови та відсутність техніки зіграють проти російських загарбників.
"Противник залишиться в полях, а це призведе до зростання їх втрат", - резюмує джерело.
Думаю що після зриву переговорів про мир і продовження війни - всі вони запишуться добровольцями і підуть обороняти Україну не словом, а ділом.
Армія краща чім НАТО
Армія не наймана в як в ізраілії служити повинні всі
Відновлювати, використовуючі досвід сьогодення й совдеповську заводську інфраструктуру. А не використовувати під склади й онлайн магази. Повернути у державну власність, а тим хто купив за 3 крпійки те майно - компенсувати. 3 копійки. Й так вже нажерлись.
Після того, як Трамп ґвалтував Україну, примушуючи компенсувати подаровані Байденом кошти, хтось вірить, що Трамп від імені США підпише односторонній обов'язок США захищати Україну так само, як США захищатимуть НАТО у разі нападу? Бо якось це не в'яжеться взагалі ні з чим, що було до того у виконанні як #уйла, так і Трампа.
Чи зробимо вигляд, що у нас пам'ять, як у відомої рибки, і ми не пам'ятаємо, з ким маємо справу?
"Віткофф каже, що путін не проти" - хвойда сказала, що її клієнт пообіцяв зірку з неба не лише для неї, а для всього світу. Трампістські мавпи думають, що українці на це купляться?