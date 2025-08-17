Путін погодився на гарантії безпеки Україні з боку США, такі як захист за 5 статтею НАТО, - Віткофф

Диктатор РФ Володимир Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом погодився на гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів в межах потенційної мирної угоди.

Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф в ефірі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав такими, що змінюють правила гри", - сказав Віткофф.

Він описав ці гарантії безпеки як захист за зразком "статті 5" НАТО від подальшого вторгнення Росії.

Окрім цього, спецпредставник Трампа сказав, що Путін нібито також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі, в межах потенційної мирної угоди.

Раніше глава уряду Італії ї Джорджа Мелоні заявляла, що Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО.

