3 656 62

Путін погодився на гарантії безпеки Україні з боку США, такі як захист за 5 статтею НАТО, - Віткофф

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Диктатор РФ Володимир Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом погодився на гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів в межах потенційної мирної угоди.

Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф в ефірі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав такими, що змінюють правила гри", - сказав Віткофф.

Він описав ці гарантії безпеки як захист за зразком "статті 5" НАТО від подальшого вторгнення Росії.

Окрім цього, спецпредставник Трампа сказав, що Путін нібито також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі, в межах потенційної мирної угоди.

Раніше глава уряду Італії ї Джорджа Мелоні заявляла, що Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО.

Читайте також: Надання Трампом гарантій безпеки для України може зрушити мирні переговори, - WSJ

Автор: 

путін володимир (24596) гарантії безпеки (157) Віткофф Стів (130)
+14
Ноги ***** без мнштів-пинєходів:
показати весь коментар
17.08.2025 17:23 Відповісти
+12
Серйозно? А захисту за Будапештським меморандумом вже мало?
Чергову нікому не цікаву бумагу підпишемо?
показати весь коментар
17.08.2025 17:23 Відповісти
+12
Дивна ситуація. Відкусив ***** 20 відсотків території, вбив сотні тисяч людей, зруйнував майже весь донбас, зруйнував дамби, мости, підприємства, найбільший НПЗ в Україні, забрав найбільшу АЕС в Європі і тіпа дававй міріЦЦа?!
показати весь коментар
17.08.2025 17:26 Відповісти
Коментувати
Ноги ***** без мнштів-пинєходів:
показати весь коментар
17.08.2025 17:23 Відповісти
РАЗВЕСТИ НА ДУРАЧКА ХОТЯТ
показати весь коментар
17.08.2025 17:23 Відповісти
З вересня засідання Нобелівського комітету. Тому така срачка...
показати весь коментар
17.08.2025 17:34 Відповісти
путлєр погодився - тепер буде ділити Україну?
показати весь коментар
17.08.2025 17:23 Відповісти
Серйозно? А захисту за Будапештським меморандумом вже мало?
Чергову нікому не цікаву бумагу підпишемо?
показати весь коментар
17.08.2025 17:23 Відповісти
Випускник Трускавця?
показати весь коментар
17.08.2025 18:54 Відповісти
Але віткоф не може пояснити як це ))Це насуплення брів Трампона *************,це повідомлення в соцмережі з погрозами,це гнівний лист від Меланії,це...що це?))
показати весь коментар
17.08.2025 17:25 Відповісти
Бо він побачив "готовність" НАТО виконувати ту 5 статтю.
показати весь коментар
17.08.2025 17:25 Відповісти
Зараз буде перелік імбецилів, які щось чули про Будапештський меморандум🤣
показати весь коментар
17.08.2025 17:25 Відповісти
Вище вже один є😂
показати весь коментар
17.08.2025 17:26 Відповісти
Брехня цн все.Хуйло тягне час
показати весь коментар
17.08.2025 17:26 Відповісти
Хутін бреше. Як завжди.
показати весь коментар
17.08.2025 17:26 Відповісти
Віткоф це мерзота з мерзот саме воно заварило цю кашу і далі продовжує підігравати воєному злочинцю ,тому Трамп якщо тхочеш щось змінити на краще вижени цього проросійського шахрая.
показати весь коментар
17.08.2025 17:26 Відповісти
Вітькоф такий же закадичний корєш для Трампа, як завхоз для голобородька.
Тільки відносини між ними трохи відрізняються.
показати весь коментар
17.08.2025 17:32 Відповісти
Дивна ситуація. Відкусив ***** 20 відсотків території, вбив сотні тисяч людей, зруйнував майже весь донбас, зруйнував дамби, мости, підприємства, найбільший НПЗ в Україні, забрав найбільшу АЕС в Європі і тіпа дававй міріЦЦа?!
показати весь коментар
17.08.2025 17:26 Відповісти
І вбив сотні тисяч людей..дорослих, малих, й ненароджених.
показати весь коментар
17.08.2025 18:04 Відповісти
Хочет зафиксировать прибыль и замирится, пока у самого в экономике не начались серьезные проблемы а недовольство населения неудачно идущей затянувшейся войной не достигло критической значения. Дальше будет готовить армию с учетом всего опыта и ошибок имея удобный плацдарм для нападения
показати весь коментар
17.08.2025 18:08 Відповісти
Иам не населення - там раби. Поки працює тєлєвізор, є інет, водка і доширак - їм пох.
показати весь коментар
17.08.2025 18:20 Відповісти
тобто )(уйло таки вторгнулося, а що йому завадить це зробити знов ?
показати весь коментар
17.08.2025 17:26 Відповісти
Черговий папірець з підписом чергового президента.
показати весь коментар
17.08.2025 17:33 Відповісти
Вітьков як завжди потім скаже, що ніфіга не поняв і дурником прикинеться.
показати весь коментар
17.08.2025 17:27 Відповісти
Само видвинуло само погодилось. Знає виродок що 5-та стаття це пшик який нікого нідочого не зобов'язує.
показати весь коментар
17.08.2025 17:27 Відповісти
Особливо смішно що ***** погодилось законодавчо закріпити заборону заходити на чужі території. Так це ж вже було. По перше в Будапешті, по друге перед самим нападом ***** божилося що визнає кордони України включно з кримом і не збирається нападати. По третє в конституції Сосії є заборона оголошувати війну без причини тому ***** і почало не війну а СВО. Скільки можна вірити рашистам? Америкосам теж які неодноразово нас дурили.
показати весь коментар
17.08.2025 17:33 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 17:27 Відповісти
Украины условия - выведения войск России с территории Украины - Донбасса и Крыма и юга!
показати весь коментар
17.08.2025 17:28 Відповісти
обожраавшийся чебуреками с росийским говном
показати весь коментар
17.08.2025 17:30 Відповісти
Просто бреше. А що казати, як що трамбону потрібна Шнобелівька будь що. А потім НАТО скаже - Яка 5 стаття ? Україна що член альянсу? Тому усі питання до витька та трамбона!!! І залишимось ми і без теріторій і без захисту. Висновок лише один: Доня, Вітьков та ***** курсом крейсера "мацква"
показати весь коментар
17.08.2025 17:30 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/57667 Борислав Береза:

Віткофф в ефірі CNN розповів, що: "Поступки щодо територій, на які погодилася Росія, полягають у тому, щоб не захоплювати всю Україну повністю".

******!
показати весь коментар
17.08.2025 17:32 Відповісти
так отож. ху йло ще в минулому році говорило, що як тільки Україна виведе свої війська із записаних у кацапську конституцію 4-ьох своїх областей до їх адміністративних меж, то тоді хутін припинить свою "сво"... а зараз цей їблан лепече, що хутін пообіцяв не захоплювати далі всю Україну... точно ******.
показати весь коментар
17.08.2025 17:36 Відповісти
если бы трамп и виткоф были вместо рузвельта, то гитлер сейчас бы спокойно доживал в Лондоне
показати весь коментар
17.08.2025 17:32 Відповісти
настав час
1- земразь геть
2-теракти на моквві

зробіть скрин
це едине рішення як роздуплити вурдалака та кацапів
там все моква вирішує
показати весь коментар
17.08.2025 17:32 Відповісти
+++
В эту игру можно своем играть?
Нет, вы возьмите, проедьте киевскими мостами. Посмотрите как они охраняются. У нас теракты невозможны. У нас СБУ бдит. Вот Москва другое дело. На одну киевскую камеру наблюдения в Москве 15 стоят. Город сплошного контроля.
показати весь коментар
17.08.2025 17:54 Відповісти
дядя ти дурак?
дрони з фури - яки нах камери...
піздець... рівень мислення

кгб завжди брало понтами
подумай
показати весь коментар
17.08.2025 18:07 Відповісти
Дроны с фур - это здорово.
А подрыв диверсантами всех киевских мостов? В том числе и не работающего Южного.
Я предлагал проверить как мосты охраняются. Проверили?
показати весь коментар
17.08.2025 18:11 Відповісти
вітькофф - старий тупий пердун, який сам не розуміє що він там надомовлявся.. і "законодавче закріплення" для рашки важить чуть більше ніж ніх*я. для них - закон шо дишло, куди повернув - туди і вишло. а захочуть - ручний савєт поміняє за 2 хв
показати весь коментар
17.08.2025 17:33 Відповісти
Це капітуляція з якої реготимуть навіть вороги, а Будапештський меморандум в порівнянні з такими гарантіями - серьйозний документ.

Окрім цього, спецпредставник Трампа сказав, що Путін нібито також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі, в межах потенційної мирної угоди.

Так, він казав, що і в Криму «їх там нєт», а вже після анексії визнав, що там діяли російські війська. Те саме стосується і Донбасу. Тепер Україна має повірити втретє?
У 2022 році, за версією кремля, росія теж ні на кого не нападала, а лише «допомагає» лднр.
показати весь коментар
17.08.2025 17:34 Відповісти
..
показати весь коментар
17.08.2025 17:42 Відповісти
Будапешський меморандум де старий ти ібанат?
показати весь коментар
17.08.2025 17:46 Відповісти
Знакомый гинеколог говорит что там его тоже нет
показати весь коментар
17.08.2025 17:56 Відповісти
кцп-пнх.
показати весь коментар
17.08.2025 18:00 Відповісти
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки з приєдна́нням Украї́ни до
Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
Зобов'язання
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН;
утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили, їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників;
Держави-підписанти
показати весь коментар
17.08.2025 18:52 Відповісти
Клінтону теж горіти у пеклі, кажуть коли людина помирає у її свідомості проносяться усі її вчинки, добрі і погані, то хочу щоб саксофоніст, зустрічаючи смерть, помирав у страшних муках, від усвідомлення того, що він накоїв., це він був ініціатором роззброєння України, і погрожував Україні міжнародним ембарго Заходу, якщо вона на нього не погодиться (тварюка зараз мовчить, і навіть не нявкне, щодо того як Трампон поважає папірець, що він підписав).
показати весь коментар
17.08.2025 19:06 Відповісти
Уиткоф дурилка картонная ,ты кого лох, развести хочешь вместе с ******? Мы преподаём так где вы бараны учитесь...
показати весь коментар
17.08.2025 17:48 Відповісти
Чому так поспішає Тромб, якого підганяє ***** примусити Україну до капітуляції?
Та все тому, що літній наступальний план армії пітьми провалився: головні завдання, включаючи оточення Покровська та Костянтинівки, а також вихід на Лиман та Сіверськ, так і не були виконані.

@ (в перекладі):

Провал літньої кампанії ворога:

Незважаючи на рекордну концентрацію військ - до 120 тисяч на Покровському напрямку, російські загарбники не змогли виконати жодного з ключових завдань, які ставили перед собою на початку літа. Так, російська армія планувала вийти на Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ, Сіверськ, Костянтинівку та навіть Куп'янськ, щоб підготувати плацдарми для осінньо-зимових боїв. Однак на середину серпня жодної з цих цілей не досягнуто. Прориви на окремих ділянках виявилися обмеженими: найчастіше йдеться про просування в полях або захоплення зруйнованих сіл.
У серпні темпи наступу російських військ різко знизилися: за перші два тижні вони просунулися лише на 200-250 км², що значно менше від показників навесні та влітку.
Загальний результат трьох місяців наступальних боїв становив близько 1350 км² - максимум за рік, але все ж таки далекий від заявлених рашистами цілей.

Втрати армії противника:

Зростає показник безповоротних втрат серед російських військ. За даними джерела, у першій половині серпня ворог втратив близько 14 тисяч солдат, причому "двохсотих" більше, ніж поранених. Це пов'язано з тим, що рашисти практично не використовують бронетехніку: пересуваються легкими машинами, мотоциклами або зовсім пішки. У таких умовах ймовірність виживання під ударами ЗСУ мінімальна.
Тож, головні завдання, включаючи оточення Покровська та Костянтинівки, а також вихід на Лиман та Сіверск, перенесені на осінь - зиму. Але й тоді наступ може захлинутися: погодні умови та відсутність техніки зіграють проти російських загарбників.
"Противник залишиться в полях, а це призведе до зростання їх втрат", - резюмує джерело.
показати весь коментар
17.08.2025 17:48 Відповісти
Значить треба дотиснути.
показати весь коментар
17.08.2025 17:49 Відповісти
Бачу що на форумі є багато героїв, які не згодні на жодні поступки і гарантії окрім капітуляції росії (для якої немає жодних передумов).
Думаю що після зриву переговорів про мир і продовження війни - всі вони запишуться добровольцями і підуть обороняти Україну не словом, а ділом.
показати весь коментар
17.08.2025 17:50 Відповісти
Та ти що,вони всі старі,заброньовані,негодні і т д і т п. Вони з диванів воюють,при чому так люто, всіх вже розстріляли,всіх на війну погнали. Не заважай їм до москви доходити і рашку всю знищувати.
показати весь коментар
17.08.2025 18:20 Відповісти
Для этого существует прием в НАТО!!
показати весь коментар
17.08.2025 17:55 Відповісти
Оте руде вже закінчило війну за 24 години, ввело пекельні санкції проти кацапщини. Залишилося ще забезпечити Україні гарантії безпеки.
показати весь коментар
17.08.2025 18:05 Відповісти
Гарантії це своя ядерна зброя
Армія краща чім НАТО
Армія не наймана в як в ізраілії служити повинні всі
показати весь коментар
17.08.2025 18:07 Відповісти
5статья наты - голову в песок
показати весь коментар
17.08.2025 18:10 Відповісти
Якщо буде перемир'я - нам відразу треба впк відновлювати..заодне й робочі місця будуть.

Відновлювати, використовуючі досвід сьогодення й совдеповську заводську інфраструктуру. А не використовувати під склади й онлайн магази. Повернути у державну власність, а тим хто купив за 3 крпійки те майно - компенсувати. 3 копійки. Й так вже нажерлись.
показати весь коментар
17.08.2025 18:12 Відповісти
Когда американец говорит про гарантии безопасности, рука тянется к пистолету.
показати весь коментар
17.08.2025 18:14 Відповісти
Ех,кацапе, як ви любите обгадити омєріку, а тут ще й нагода,настроїти українців проти американців. Кагебешні методи всі памятають. Ви під українськими прапорцями,але ж всі памятають як кацапи передівалися в форму УПА.
показати весь коментар
17.08.2025 18:25 Відповісти
Так хай і почнуть з 5 статті бо в нас війна. Не колись, а зараз!
показати весь коментар
17.08.2025 18:28 Відповісти
Нема ні НАТО, ні пʼятої статті вже
показати весь коментар
17.08.2025 18:39 Відповісти
Вірити ***** - себе не поважати. А старий пирдун, у якого стареча деменція,Трампидло не приймає рішень у війні з свинорейхом, Трампидло тільки піддакує *****.
показати весь коментар
17.08.2025 18:40 Відповісти
Гарантії Х-уйла нічого не варті, він чемпіон серед брехунів, що багаторазово довів, і Україна не може і не буде роздавати свою землю зайдам-імперіалістам з божевільним фюрером, які прагнуть знищити Україну. Віткоф по-перше дебіл, якщо цього не усвідомлює, по-друге завершена людиноподібна мерзота, якщо - усвідомлює. Добре якби воно, із щирими побажаннями від усіх українців, почало якнайшвидше грати у гольф у пеклі, а якби ще й свого партнера туди прихопило, взагалі було б чудово, менше б планету ковбасило.
показати весь коментар
17.08.2025 18:51 Відповісти
Після заяви вітькова, що "поступка" з боку росії - не захопити всю Україну, тим більше не можна вірити жодному його слову. Тим більше, що сам #уйло у якості "гаранта" пропонує Китай, то до чого тут взагалі США?

Після того, як Трамп ґвалтував Україну, примушуючи компенсувати подаровані Байденом кошти, хтось вірить, що Трамп від імені США підпише односторонній обов'язок США захищати Україну так само, як США захищатимуть НАТО у разі нападу? Бо якось це не в'яжеться взагалі ні з чим, що було до того у виконанні як #уйла, так і Трампа.
Чи зробимо вигляд, що у нас пам'ять, як у відомої рибки, і ми не пам'ятаємо, з ким маємо справу?

"Віткофф каже, що путін не проти" - хвойда сказала, що її клієнт пообіцяв зірку з неба не лише для неї, а для всього світу. Трампістські мавпи думають, що українці на це купляться?
показати весь коментар
17.08.2025 19:03 Відповісти
Я думаю що цього виродка віткофа нетреба публікувати ніде. Йому тільки по їб.лу надавати. Ось що може статися коли країною керують КЛОУНИ
показати весь коментар
17.08.2025 19:13 Відповісти
 
 