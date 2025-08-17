Путин согласился на гарантии безопасности Украине со стороны США, такие как защита по 5 статье НАТО, - Уиткофф

Диктатор РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом согласился на гарантии безопасности для Украины от Соединенных Штатов в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал меняющими правила игры", - сказал Уиткофф.

Он описал эти гарантии безопасности как защиту по образцу "статьи 5" НАТО от дальнейшего вторжения России.

Кроме этого, спецпредставитель Трампа сказал, что Путин якобы также согласился на "законодательное закрепление" со стороны России не заходить на любую другую территорию, в Украине или где-либо в Европе, в рамках потенциального мирного соглашения.

Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони заявляла, что Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО.

