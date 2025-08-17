РУС
Гарантии безопасности для Украины
3 856 62

Путин согласился на гарантии безопасности Украине со стороны США, такие как защита по 5 статье НАТО, - Уиткофф

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Диктатор РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом согласился на гарантии безопасности для Украины от Соединенных Штатов в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал меняющими правила игры", - сказал Уиткофф.

Он описал эти гарантии безопасности как защиту по образцу "статьи 5" НАТО от дальнейшего вторжения России.

Кроме этого, спецпредставитель Трампа сказал, что Путин якобы также согласился на "законодательное закрепление" со стороны России не заходить на любую другую территорию, в Украине или где-либо в Европе, в рамках потенциального мирного соглашения.

Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони заявляла, что Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО.

Читайте также: Предоставление Трампом гарантий безопасности для Украины может сдвинуть мирные переговоры, - WSJ

Автор: 

путин владимир (31993) гарантии безопасности (157) Стив Уиткофф (130)
Топ комментарии
+14
Ноги ***** без мнштів-пинєходів:
показать весь комментарий
17.08.2025 17:23 Ответить
+13
Серйозно? А захисту за Будапештським меморандумом вже мало?
Чергову нікому не цікаву бумагу підпишемо?
показать весь комментарий
17.08.2025 17:23 Ответить
+13
Дивна ситуація. Відкусив ***** 20 відсотків території, вбив сотні тисяч людей, зруйнував майже весь донбас, зруйнував дамби, мости, підприємства, найбільший НПЗ в Україні, забрав найбільшу АЕС в Європі і тіпа дававй міріЦЦа?!
показать весь комментарий
17.08.2025 17:26 Ответить
Ноги ***** без мнштів-пинєходів:
показать весь комментарий
17.08.2025 17:23 Ответить
РАЗВЕСТИ НА ДУРАЧКА ХОТЯТ
показать весь комментарий
17.08.2025 17:23 Ответить
З вересня засідання Нобелівського комітету. Тому така срачка...
показать весь комментарий
17.08.2025 17:34 Ответить
путлєр погодився - тепер буде ділити Україну?
показать весь комментарий
17.08.2025 17:23 Ответить
Серйозно? А захисту за Будапештським меморандумом вже мало?
Чергову нікому не цікаву бумагу підпишемо?
показать весь комментарий
17.08.2025 17:23 Ответить
Випускник Трускавця?
показать весь комментарий
17.08.2025 18:54 Ответить
Але віткоф не може пояснити як це ))Це насуплення брів Трампона *************,це повідомлення в соцмережі з погрозами,це гнівний лист від Меланії,це...що це?))
показать весь комментарий
17.08.2025 17:25 Ответить
Бо він побачив "готовність" НАТО виконувати ту 5 статтю.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:25 Ответить
Зараз буде перелік імбецилів, які щось чули про Будапештський меморандум🤣
показать весь комментарий
17.08.2025 17:25 Ответить
Вище вже один є😂
показать весь комментарий
17.08.2025 17:26 Ответить
Брехня цн все.Хуйло тягне час
показать весь комментарий
17.08.2025 17:26 Ответить
Хутін бреше. Як завжди.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:26 Ответить
Віткоф це мерзота з мерзот саме воно заварило цю кашу і далі продовжує підігравати воєному злочинцю ,тому Трамп якщо тхочеш щось змінити на краще вижени цього проросійського шахрая.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:26 Ответить
Вітькоф такий же закадичний корєш для Трампа, як завхоз для голобородька.
Тільки відносини між ними трохи відрізняються.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:32 Ответить
Дивна ситуація. Відкусив ***** 20 відсотків території, вбив сотні тисяч людей, зруйнував майже весь донбас, зруйнував дамби, мости, підприємства, найбільший НПЗ в Україні, забрав найбільшу АЕС в Європі і тіпа дававй міріЦЦа?!
показать весь комментарий
17.08.2025 17:26 Ответить
І вбив сотні тисяч людей..дорослих, малих, й ненароджених.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:04 Ответить
Хочет зафиксировать прибыль и замирится, пока у самого в экономике не начались серьезные проблемы а недовольство населения неудачно идущей затянувшейся войной не достигло критической значения. Дальше будет готовить армию с учетом всего опыта и ошибок имея удобный плацдарм для нападения
показать весь комментарий
17.08.2025 18:08 Ответить
Иам не населення - там раби. Поки працює тєлєвізор, є інет, водка і доширак - їм пох.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:20 Ответить
тобто )(уйло таки вторгнулося, а що йому завадить це зробити знов ?
показать весь комментарий
17.08.2025 17:26 Ответить
Черговий папірець з підписом чергового президента.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:33 Ответить
Вітьков як завжди потім скаже, що ніфіга не поняв і дурником прикинеться.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:27 Ответить
Само видвинуло само погодилось. Знає виродок що 5-та стаття це пшик який нікого нідочого не зобов'язує.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:27 Ответить
Особливо смішно що ***** погодилось законодавчо закріпити заборону заходити на чужі території. Так це ж вже було. По перше в Будапешті, по друге перед самим нападом ***** божилося що визнає кордони України включно з кримом і не збирається нападати. По третє в конституції Сосії є заборона оголошувати війну без причини тому ***** і почало не війну а СВО. Скільки можна вірити рашистам? Америкосам теж які неодноразово нас дурили.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:33 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 17:27 Ответить
Украины условия - выведения войск России с территории Украины - Донбасса и Крыма и юга!
показать весь комментарий
17.08.2025 17:28 Ответить
обожраавшийся чебуреками с росийским говном
показать весь комментарий
17.08.2025 17:30 Ответить
Просто бреше. А що казати, як що трамбону потрібна Шнобелівька будь що. А потім НАТО скаже - Яка 5 стаття ? Україна що член альянсу? Тому усі питання до витька та трамбона!!! І залишимось ми і без теріторій і без захисту. Висновок лише один: Доня, Вітьков та ***** курсом крейсера "мацква"
показать весь комментарий
17.08.2025 17:30 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57667 Борислав Береза:

Віткофф в ефірі CNN розповів, що: "Поступки щодо територій, на які погодилася Росія, полягають у тому, щоб не захоплювати всю Україну повністю".

******!
показать весь комментарий
17.08.2025 17:32 Ответить
так отож. ху йло ще в минулому році говорило, що як тільки Україна виведе свої війська із записаних у кацапську конституцію 4-ьох своїх областей до їх адміністративних меж, то тоді хутін припинить свою "сво"... а зараз цей їблан лепече, що хутін пообіцяв не захоплювати далі всю Україну... точно ******.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:36 Ответить
если бы трамп и виткоф были вместо рузвельта, то гитлер сейчас бы спокойно доживал в Лондоне
показать весь комментарий
17.08.2025 17:32 Ответить
настав час
1- земразь геть
2-теракти на моквві

зробіть скрин
це едине рішення як роздуплити вурдалака та кацапів
там все моква вирішує
показать весь комментарий
17.08.2025 17:32 Ответить
+++
В эту игру можно своем играть?
Нет, вы возьмите, проедьте киевскими мостами. Посмотрите как они охраняются. У нас теракты невозможны. У нас СБУ бдит. Вот Москва другое дело. На одну киевскую камеру наблюдения в Москве 15 стоят. Город сплошного контроля.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:54 Ответить
дядя ти дурак?
дрони з фури - яки нах камери...
піздець... рівень мислення

кгб завжди брало понтами
подумай
показать весь комментарий
17.08.2025 18:07 Ответить
Дроны с фур - это здорово.
А подрыв диверсантами всех киевских мостов? В том числе и не работающего Южного.
Я предлагал проверить как мосты охраняются. Проверили?
показать весь комментарий
17.08.2025 18:11 Ответить
вітькофф - старий тупий пердун, який сам не розуміє що він там надомовлявся.. і "законодавче закріплення" для рашки важить чуть більше ніж ніх*я. для них - закон шо дишло, куди повернув - туди і вишло. а захочуть - ручний савєт поміняє за 2 хв
показать весь комментарий
17.08.2025 17:33 Ответить
Це капітуляція з якої реготимуть навіть вороги, а Будапештський меморандум в порівнянні з такими гарантіями - серьйозний документ.

Окрім цього, спецпредставник Трампа сказав, що Путін нібито також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі, в межах потенційної мирної угоди.

Так, він казав, що і в Криму «їх там нєт», а вже після анексії визнав, що там діяли російські війська. Те саме стосується і Донбасу. Тепер Україна має повірити втретє?
У 2022 році, за версією кремля, росія теж ні на кого не нападала, а лише «допомагає» лднр.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:34 Ответить
..
показать весь комментарий
17.08.2025 17:42 Ответить
Будапешський меморандум де старий ти ібанат?
показать весь комментарий
17.08.2025 17:46 Ответить
Знакомый гинеколог говорит что там его тоже нет
показать весь комментарий
17.08.2025 17:56 Ответить
кцп-пнх.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:00 Ответить
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки з приєдна́нням Украї́ни до
Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
Зобов'язання
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН;
утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили, їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників;
Держави-підписанти
показать весь комментарий
17.08.2025 18:52 Ответить
Клінтону теж горіти у пеклі, кажуть коли людина помирає у її свідомості проносяться усі її вчинки, добрі і погані, то хочу щоб саксофоніст, зустрічаючи смерть, помирав у страшних муках, від усвідомлення того, що він накоїв., це він був ініціатором роззброєння України, і погрожував Україні міжнародним ембарго Заходу, якщо вона на нього не погодиться (тварюка зараз мовчить, і навіть не нявкне, щодо того як Трампон поважає папірець, що він підписав).
показать весь комментарий
17.08.2025 19:06 Ответить
Уиткоф дурилка картонная ,ты кого лох, развести хочешь вместе с ******? Мы преподаём так где вы бараны учитесь...
показать весь комментарий
17.08.2025 17:48 Ответить
Чому так поспішає Тромб, якого підганяє ***** примусити Україну до капітуляції?
Та все тому, що літній наступальний план армії пітьми провалився: головні завдання, включаючи оточення Покровська та Костянтинівки, а також вихід на Лиман та Сіверськ, так і не були виконані.

@ (в перекладі):

Провал літньої кампанії ворога:

Незважаючи на рекордну концентрацію військ - до 120 тисяч на Покровському напрямку, російські загарбники не змогли виконати жодного з ключових завдань, які ставили перед собою на початку літа. Так, російська армія планувала вийти на Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ, Сіверськ, Костянтинівку та навіть Куп'янськ, щоб підготувати плацдарми для осінньо-зимових боїв. Однак на середину серпня жодної з цих цілей не досягнуто. Прориви на окремих ділянках виявилися обмеженими: найчастіше йдеться про просування в полях або захоплення зруйнованих сіл.
У серпні темпи наступу російських військ різко знизилися: за перші два тижні вони просунулися лише на 200-250 км², що значно менше від показників навесні та влітку.
Загальний результат трьох місяців наступальних боїв становив близько 1350 км² - максимум за рік, але все ж таки далекий від заявлених рашистами цілей.

Втрати армії противника:

Зростає показник безповоротних втрат серед російських військ. За даними джерела, у першій половині серпня ворог втратив близько 14 тисяч солдат, причому "двохсотих" більше, ніж поранених. Це пов'язано з тим, що рашисти практично не використовують бронетехніку: пересуваються легкими машинами, мотоциклами або зовсім пішки. У таких умовах ймовірність виживання під ударами ЗСУ мінімальна.
Тож, головні завдання, включаючи оточення Покровська та Костянтинівки, а також вихід на Лиман та Сіверск, перенесені на осінь - зиму. Але й тоді наступ може захлинутися: погодні умови та відсутність техніки зіграють проти російських загарбників.
"Противник залишиться в полях, а це призведе до зростання їх втрат", - резюмує джерело.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:48 Ответить
Значить треба дотиснути.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:49 Ответить
Бачу що на форумі є багато героїв, які не згодні на жодні поступки і гарантії окрім капітуляції росії (для якої немає жодних передумов).
Думаю що після зриву переговорів про мир і продовження війни - всі вони запишуться добровольцями і підуть обороняти Україну не словом, а ділом.
показать весь комментарий
17.08.2025 17:50 Ответить
Та ти що,вони всі старі,заброньовані,негодні і т д і т п. Вони з диванів воюють,при чому так люто, всіх вже розстріляли,всіх на війну погнали. Не заважай їм до москви доходити і рашку всю знищувати.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:20 Ответить
Для этого существует прием в НАТО!!
показать весь комментарий
17.08.2025 17:55 Ответить
Оте руде вже закінчило війну за 24 години, ввело пекельні санкції проти кацапщини. Залишилося ще забезпечити Україні гарантії безпеки.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:05 Ответить
Гарантії це своя ядерна зброя
Армія краща чім НАТО
Армія не наймана в як в ізраілії служити повинні всі
показать весь комментарий
17.08.2025 18:07 Ответить
5статья наты - голову в песок
показать весь комментарий
17.08.2025 18:10 Ответить
Якщо буде перемир'я - нам відразу треба впк відновлювати..заодне й робочі місця будуть.

Відновлювати, використовуючі досвід сьогодення й совдеповську заводську інфраструктуру. А не використовувати під склади й онлайн магази. Повернути у державну власність, а тим хто купив за 3 крпійки те майно - компенсувати. 3 копійки. Й так вже нажерлись.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:12 Ответить
Когда американец говорит про гарантии безопасности, рука тянется к пистолету.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:14 Ответить
Ех,кацапе, як ви любите обгадити омєріку, а тут ще й нагода,настроїти українців проти американців. Кагебешні методи всі памятають. Ви під українськими прапорцями,але ж всі памятають як кацапи передівалися в форму УПА.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:25 Ответить
Так хай і почнуть з 5 статті бо в нас війна. Не колись, а зараз!
показать весь комментарий
17.08.2025 18:28 Ответить
Нема ні НАТО, ні пʼятої статті вже
показать весь комментарий
17.08.2025 18:39 Ответить
Вірити ***** - себе не поважати. А старий пирдун, у якого стареча деменція,Трампидло не приймає рішень у війні з свинорейхом, Трампидло тільки піддакує *****.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:40 Ответить
Гарантії Х-уйла нічого не варті, він чемпіон серед брехунів, що багаторазово довів, і Україна не може і не буде роздавати свою землю зайдам-імперіалістам з божевільним фюрером, які прагнуть знищити Україну. Віткоф по-перше дебіл, якщо цього не усвідомлює, по-друге завершена людиноподібна мерзота, якщо - усвідомлює. Добре якби воно, із щирими побажаннями від усіх українців, почало якнайшвидше грати у гольф у пеклі, а якби ще й свого партнера туди прихопило, взагалі було б чудово, менше б планету ковбасило.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:51 Ответить
Після заяви вітькова, що "поступка" з боку росії - не захопити всю Україну, тим більше не можна вірити жодному його слову. Тим більше, що сам #уйло у якості "гаранта" пропонує Китай, то до чого тут взагалі США?

Після того, як Трамп ґвалтував Україну, примушуючи компенсувати подаровані Байденом кошти, хтось вірить, що Трамп від імені США підпише односторонній обов'язок США захищати Україну так само, як США захищатимуть НАТО у разі нападу? Бо якось це не в'яжеться взагалі ні з чим, що було до того у виконанні як #уйла, так і Трампа.
Чи зробимо вигляд, що у нас пам'ять, як у відомої рибки, і ми не пам'ятаємо, з ким маємо справу?

"Віткофф каже, що путін не проти" - хвойда сказала, що її клієнт пообіцяв зірку з неба не лише для неї, а для всього світу. Трампістські мавпи думають, що українці на це купляться?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:03 Ответить
Я думаю що цього виродка віткофа нетреба публікувати ніде. Йому тільки по їб.лу надавати. Ось що може статися коли країною керують КЛОУНИ
показать весь комментарий
17.08.2025 19:13 Ответить
 
 