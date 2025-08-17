Предоставление Трампом гарантий безопасности для Украины может сдвинуть мирные переговоры, - WSJ

Готовность президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности может стать ощутимым сдвигом в его позиции относительно роли Вашингтона в завершении войны РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп позвонил европейским лидерам, с которыми обсудил предложение премьера Италии Джорджи Мелони о том, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне.

"Действительно, Киев давно добивается гарантий безопасности от Вашингтона, но Белый дом еще ни разу не давал никаких гарантий", - отмечает издание.

Теперь же речь идет о военной и финансовой поддержке Украины со стороны западной коалиции во главе с США. В то же время размещение американских войск на украинской территории не предусматривается.

"Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины", - цитирует WSJ европейских чиновников. Однако у самих участников переговоров остаются разные толкования, идет ли речь о прямом военном компоненте.

Позже премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО.