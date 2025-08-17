РУС
Предоставление Трампом гарантий безопасности для Украины может сдвинуть мирные переговоры, - WSJ

Гарантии безопасности от Трампа

Готовность президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности может стать ощутимым сдвигом в его позиции относительно роли Вашингтона в завершении войны РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп позвонил европейским лидерам, с которыми обсудил предложение премьера Италии Джорджи Мелони о том, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне.

"Действительно, Киев давно добивается гарантий безопасности от Вашингтона, но Белый дом еще ни разу не давал никаких гарантий", - отмечает издание.

Теперь же речь идет о военной и финансовой поддержке Украины со стороны западной коалиции во главе с США. В то же время размещение американских войск на украинской территории не предусматривается.

"Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины", - цитирует WSJ европейских чиновников. Однако у самих участников переговоров остаются разные толкования, идет ли речь о прямом военном компоненте.

Напомним, сообщалось, что лидер США Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнерами предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5 статью НАТО.

Позже премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО.

+6
"Мирні гарантії" Україні від Вашингтонського рижого пуйла не варті навіть паперу, на якому вони виписані!
17.08.2025 09:52 Ответить
+6
гарантії трампа це пук в калюжу ! як там закінчити війну за 24 години ? може про оточення на Курщині розповість або про 350 мільярдів ?
17.08.2025 09:53 Ответить
+5
Віе гарантує шо його чудові гарантії будуть прекрасні бо він же ж жорсткий та найкращій гарантувальник гарантій шо надав гарантуючи гарантіями гарантії.
17.08.2025 10:02 Ответить
То хай скаже які гарантії - а ви вже начинаєте мусолити
17.08.2025 09:49 Ответить
Віе гарантує шо його чудові гарантії будуть прекрасні бо він же ж жорсткий та найкращій гарантувальник гарантій шо надав гарантуючи гарантіями гарантії.
17.08.2025 10:02 Ответить
А чи ці, "гарантії", будуть відрізнятись від "гарантії" які Зеленський підписав з Байденом?
17.08.2025 09:51 Ответить
"Мирні гарантії" Україні від Вашингтонського рижого пуйла не варті навіть паперу, на якому вони виписані!
17.08.2025 09:52 Ответить
Так.
Вже були в Будапешті ,,Гарантії "
Де Вони?!?!
Випадково ніхто не знає Де Вони Поділися???
17.08.2025 10:06 Ответить
гарантії трампа це пук в калюжу ! як там закінчити війну за 24 години ? може про оточення на Курщині розповість або про 350 мільярдів ?
17.08.2025 09:53 Ответить
Шолудивому рудому псу,який вранці говорить одне,ввечері- протилежне,віри,як і всім янкі,
що зрадили всіх своїх союзників (В'єтнам і т.д) не може бути. Вже був Будапештський меморандум,і підпис під ним США. Тільки дурні повторюють свої помилки.
17.08.2025 09:53 Ответить
знову за рибу гроші?
який, у сраку, трамп з його гарантіями? які, взагалі у хворого пристаркуватого самозакоханого блазня можуть бути гарантії?
будапештом не нажерлися?
знаєте, чому сша постійно вписується за ізраїль? тому що єврей хитрий! у нього ядерна бомба є....
от коли, у миколи з кумом василем буде своя атомна бомба у сарайчику, то хер хто, що їм зробить!!!!
17.08.2025 09:53 Ответить
***** опустило завербованого, як це вміє робити кагебе. Поки рудий при владі - Гамерика буде у дупі, а потім ще довгі роки з неї вилазитиме.
17.08.2025 09:56 Ответить
Гарантії Трамп надасть у Будапешті?
17.08.2025 09:57 Ответить
Будапешт 2?(((
17.08.2025 09:57 Ответить
лишається по бистрому зрбити єдрьону бомбу і випробувати
17.08.2025 09:58 Ответить
Гарантії сша не варті використаного піпіфаксу, а гарантії Трампа вартують ще менше.
17.08.2025 10:00 Ответить
Самые лучшие гарантии это томагавки
17.08.2025 10:01 Ответить
які тамагавки ?вони на їхній стороні
17.08.2025 10:04 Ответить
Нові будапештські гарантії від рудого 79-ти літнього педофіла-самодура? Для чого тут взагалі викладати маячню амерогазет??
17.08.2025 10:02 Ответить
Старому кидалі віри немає.
17.08.2025 10:05 Ответить
Ви кончені вже давали гарантії. коли ми ядерку віддавали....Пішли нах.. педофіли грьобані
17.08.2025 10:06 Ответить
те що ми віддали ядерку це добре ми б її не потягнули в обслуговувані тим більше пульт управління був в москві найгірше що наша влада віддала літаки стратегічну зброю танки і іншу техніку і засоби ураження
17.08.2025 10:13 Ответить
Справа не в ядерці.....А в гарантіях .які ці дві держави тоді дали, а тепер вирішують долю України
17.08.2025 10:22 Ответить
А які саме гарантії це були знайдете самі
17.08.2025 10:24 Ответить
Я ржу с вашего максимализма. Если бы не отдали самолеты, министры Гриценко и Ехануров их продали в Россию, а на вырученный деньги построили жилье для военных в Крыму
17.08.2025 10:23 Ответить
Вірити Тромбу як із захватом вітав ***** - себе не поважати!
17.08.2025 10:09 Ответить
А зі старими гарантіями що робити?
17.08.2025 10:10 Ответить
В жопу ті гарантії нехай засуне. Вони нічого не варті від слова абсолютно. Вже скільки нам гарантій давали і де всі вони? Остання гарантія була зовсім недавно підписана Зеленським з Байденом. Як я і казав, Україну просто дурять і розривають на шматки.
Україна вже віддала свою ЯЗ і ракетне озброєння взамін на гарантії безпеки. Україна вже віддала земельні ресурси і корисні копалини в обмін на гарантії і допомогу. Тепер від нас вже вимагають віддати землю. Можете бути впевненими що потім від нас будуть вимагати віддати і людей щоб працювали і воювали за *****. Може вже пора зупинитися і сісти почитати історію України і до чого призводили перемовини і поступки з окупантами
17.08.2025 10:11 Ответить
Доречі, ***** також виставив умови до України, зробити рузгий язиг другою державною мовою і розширити ячейки РПЦ? Для чого це йому, задумайтесь. А тому що рашисти не збираються зупинятися надосягнутому і готують підгрунтя для захоплення остальної України.
17.08.2025 10:17 Ответить
Несколько сотен переданных Томагавков вот это нормальные гарантии.
17.08.2025 10:12 Ответить
Єдині дієві гарантії -- це договр про військовий союз, коли напад на одну зі сторін автоматино веде до оголошення війни іншій. Все інше -- пустопорожня балаканина, як і Будапештський меморандум. Готові США таки підписати?
17.08.2025 10:15 Ответить
Ви вірите в договір і військовий союз зі сша? І це після того як Тампон заявив що хоче війти з НАТО, хоче вивести американські війська з Європі, і вишенька на торті, хоче окупувати декілька країн НАТО. Ви ще не зрозуміли що сьогодні договір не папірець нічого не вартий. Як казав один знайомий бізнесмен, давай гроші в борг тому в кого ти зможеш їх забрати. Тобто підписуй договір з тим кого в тебе є сили подужати. Поки в Україні не буде ядерної зброї ніхто не буде ніякі договори виконувати
17.08.2025 10:22 Ответить
Вірю. З США. Але не з цим презиком. Або, скажмо, з Польщею, країнами Балтії, Чорноморського регіону, Скандинавії, Британією, чи Туреччиною. Чому б іні?
17.08.2025 10:29 Ответить
Гарантії від цього ідіота???? Ви жартуєте??? Воно їх змінить через день!!!
17.08.2025 10:22 Ответить
Наблюдательные люди могут подсчитать сколько раз за последние пол года Трамп обещал и не выполнял, или отказывался от своих слов.... Чего же будут стоить его гарантии ?

К тому же, обитатели Белого Дома начали вовсю нарушать договоренности, гарантии достигнутые при предыдущих президентах. Нет гарантий, что так же не поступит новый Президент США, который будет после Трампа . Так что "гарант" из США, на сегодняшний день, так себе...
17.08.2025 10:38 Ответить
Для початку Держдепу США потрібно повернути на офіційний сайт текст Будапештського меморандуму від 05.12.1994 року та Двосторонню безпекову угоду між Україною та США від 13.06.2024 року про гарантії безпеки Україні на 10 років, яка передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.
Від яких Тромб з легкістю відмовився.
17.08.2025 10:45 Ответить
Нехай Трампу дадуть почитати Будапештський меморандум - бо це на його совісті й на совісті США його виконувати у повному обсязі. Там усі гарантії вже записані. Можна ще додаткові гарантії - вступ в НАТО, ЄС, але навіть ті слабкі гарантії, що є - не виконані. От і хай виконає, щоб показати, що це не пшик.
17.08.2025 11:09 Ответить
Гарантії проводити консультації та виказувати просто стурбованність чи глибоку стурбованність?
17.08.2025 11:18 Ответить
 
 