Предоставление Трампом гарантий безопасности для Украины может сдвинуть мирные переговоры, - WSJ
Готовность президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности может стать ощутимым сдвигом в его позиции относительно роли Вашингтона в завершении войны РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание напомнило, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп позвонил европейским лидерам, с которыми обсудил предложение премьера Италии Джорджи Мелони о том, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне.
"Действительно, Киев давно добивается гарантий безопасности от Вашингтона, но Белый дом еще ни разу не давал никаких гарантий", - отмечает издание.
Теперь же речь идет о военной и финансовой поддержке Украины со стороны западной коалиции во главе с США. В то же время размещение американских войск на украинской территории не предусматривается.
"Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины", - цитирует WSJ европейских чиновников. Однако у самих участников переговоров остаются разные толкования, идет ли речь о прямом военном компоненте.
Напомним, сообщалось, что лидер США Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнерами предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5 статью НАТО.
Позже премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже були в Будапешті ,,Гарантії "
Де Вони?!?!
Випадково ніхто не знає Де Вони Поділися???
що зрадили всіх своїх союзників (В'єтнам і т.д) не може бути. Вже був Будапештський меморандум,і підпис під ним США. Тільки дурні повторюють свої помилки.
який, у сраку, трамп з його гарантіями? які, взагалі у хворого пристаркуватого самозакоханого блазня можуть бути гарантії?
будапештом не нажерлися?
знаєте, чому сша постійно вписується за ізраїль? тому що єврей хитрий! у нього ядерна бомба є....
от коли, у миколи з кумом василем буде своя атомна бомба у сарайчику, то хер хто, що їм зробить!!!!
Україна вже віддала свою ЯЗ і ракетне озброєння взамін на гарантії безпеки. Україна вже віддала земельні ресурси і корисні копалини в обмін на гарантії і допомогу. Тепер від нас вже вимагають віддати землю. Можете бути впевненими що потім від нас будуть вимагати віддати і людей щоб працювали і воювали за *****. Може вже пора зупинитися і сісти почитати історію України і до чого призводили перемовини і поступки з окупантами
К тому же, обитатели Белого Дома начали вовсю нарушать договоренности, гарантии достигнутые при предыдущих президентах. Нет гарантий, что так же не поступит новый Президент США, который будет после Трампа . Так что "гарант" из США, на сегодняшний день, так себе...
Від яких Тромб з легкістю відмовився.