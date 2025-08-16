Готовность США предоставить Украине гарантии безопасности является действительно большим прогрессом, - Мерц

Готовность США после встречи президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Зеленский предоставить гарантии безопасности для Украины является "большим прогрессом".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Так, Мерц заявил, что он до сих пор видит возможности для успеха саммита между Трампом и Путиным на Аляске.

По его словам, Трамп подробно проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Он (Трамп) очень подробно рассказал нам, как интенсивно он обсуждал с Путиным условия мирного соглашения. Он даже пообещал, что Америка готова предоставить Украине гарантии безопасности. Это еще не было озвучено на вчерашней совместной пресс-конференции. Я считаю, что готовность Америки предоставить такие гарантии безопасности ... является действительно большим прогрессом", - сказал Мерц.

Напомним, сообщалось, что лидер США Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнерами предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5 статью НАТО.