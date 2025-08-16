РУС
1 133 27

Готовность США предоставить Украине гарантии безопасности является действительно большим прогрессом, - Мерц

Мерц о гарантиях безопасности

Готовность США после встречи президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Зеленский предоставить гарантии безопасности для Украины является "большим прогрессом".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Так, Мерц заявил, что он до сих пор видит возможности для успеха саммита между Трампом и Путиным на Аляске.

По его словам, Трамп подробно проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также читайте: Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев в мирном процессе, - Мерц после встречи Трампа и Путина

"Он (Трамп) очень подробно рассказал нам, как интенсивно он обсуждал с Путиным условия мирного соглашения. Он даже пообещал, что Америка готова предоставить Украине гарантии безопасности. Это еще не было озвучено на вчерашней совместной пресс-конференции. Я считаю, что готовность Америки предоставить такие гарантии безопасности ... является действительно большим прогрессом", - сказал Мерц.

Также читайте: Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины на основании статьи 5 НАТО, - Мелони

Напомним, сообщалось, что лидер США Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнерами предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5 статью НАТО.

США (27716) Трамп Дональд (6342) Фридрих Мерц (206) гарантии безопасности (151)
+14
вже надавали.
16.08.2025 18:39
+9
а виконувать попередні не обіцяли?
16.08.2025 18:46
+6
Вже надавали. Ми це бачимо з 2014 року, ці гарантії.
16.08.2025 18:40
вже надавали.
16.08.2025 18:39
Вже надавали. Ми це бачимо з 2014 року, ці гарантії.
16.08.2025 18:40
Якщо під гарантіями є надання ракет середньої дальності,вже до тих ,що Мерц разом з Україною виробляє,і не менше ніж 1000 на рік,то таки так)
16.08.2025 18:41
Трамп ше не віднєкується
16.08.2025 18:42
вже були американські гарантії в меморандумі і в двохсторонній безпековій угоді від 2024 року .
16.08.2025 18:42
Як тимчасова альтернатива факту, що Україна ПОКИ ЩО не в НАТО = АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК, напр., Німеччини у випадку нападу ************** на одну (спочатку) область України (напр., Закарпатську). Залізне зобов'язання. Прямо сьогодні, а не колись. Завтра додати ще декілька країн та декілька областей... Поступово захистити 20 областей... Майже назавжди - до остаточного прийняття України до складу НАТО...
16.08.2025 18:43
а виконувать попередні не обіцяли?
16.08.2025 18:46
Згадала баба дівера...
16.08.2025 18:47
Ну, кацап... Кацап з десятком ніків. А що візьмеш з кацапа? Воно ж кацап...
16.08.2025 19:11
Ці довбо@+би забули про туалетний папір з гарантіями у Будапешті??
16.08.2025 18:47
Гарантії США нічого не варті. В ЄС всі це розуміють але політкоректно (читай боягузливо) роблять вигляд що балаканина Деменція матиме якісь наслідки. Деменція у Трумпа прогресує і його розумовий стан буде лише погіршуватись. Тому європейці починають розуміти що доведеться таки діяти самостійно. Або не діяти.
16.08.2025 18:49
Звісно що ніхто нічого робити не буде. З Америкою чи самотужки.
16.08.2025 18:56
гарантіями сша можна як навозом удобрювати огород, або класти поряд з будапештським меморандумом у сортирі для витирання дупи
16.08.2025 18:53
Знаєте , думаю це вже щось, якщо розігрівом вовки для розмови вже не буде тема відсутності смокінгу й спільнота лідерів ЄС поруч.
16.08.2025 18:53
ПІДІТРІТЬСЯ ПАПІРЦЯМИ.

Всі папірці не значать нічого
16.08.2025 19:01
"Готовність надать" і просто "надали" - "трішки різні речі"... Особливо з Трампом - у нього "сім п"ятниць на тиждень"... Знову заявить, що у Зеленського краватка "не того кольору"...
16.08.2025 19:11
Та ну его НАХ, хватит Украине одного Будапештского меморандума..
16.08.2025 19:22
Повна хрінь, це вже було... Пора відновлювати яз і крапка!
Америка та інші не виконали сраний меморандум - то надайте нам яз і пуйло захлинеться!
16.08.2025 19:22
це є, великим наїбаловом!
особливо, у виконанні трампа!!!!
до речі!
зелена дегенератка свириденка, що з копалинами?
16.08.2025 19:24 Ответить
Гарантії треба обов'язково підписувати в Будапешті, інакше вони не діятимуть.
16.08.2025 19:33
Угу. У этого павиана всё от настроения зависит. Он планы по три раза в день меняет. Какие, нахер, гарантии?
16.08.2025 19:41
Оцей Мерц років 60,мабуть,в комі був
16.08.2025 20:21
Навіщо вони вихваляють те, чого немає? Скільки військових і техніки готові розмістити країни НАТО в Україні і віддати наказ в бій? Тоді це і будуть гарантії.
16.08.2025 20:22
СМЕРТЬ РАШКИ ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ
16.08.2025 20:47
Він навіть пообіцяв, що Америка готова надати Україні гарантії безпеки. Це ще не було озвучено на вчорашній спільній пресконференції. Я вважаю, що готовність Америки надати такі гарантії безпеки(НЕ ВІДАЮЧИ ЯКІ ГАРАНТІЇ) ... є справді великим прогресом",(ЦЕ У МЕРЦА ОКУЄННИЙ ПРОГРЕС.А ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАРОДУ МОЖЕ БУТИ.ЧЕРГОВЕ АМЕРИКАНСЬКЕ НАІПАЛОВО ,ЯКЕ ВЖЕ БУЛО В БУДАПЕШТІ- сказав Мерц.
16.08.2025 20:54
 
 