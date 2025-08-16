РУС
Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев в мирном процессе, - Мерц после встречи Трампа и Путина

канцлер Германии Мерц

Европейские лидеры готовы и в дальнейшем поддерживать Украину и приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейских стран.

Мерц также отметил, что европейские лидеры положительно оценивают миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа, направленные на достижение прочного мира.

"Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев в мирном процессе, а европейские лидеры приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа", - заявил Мерц.

Также читайте: Битва за будущее Украины вступила в решающую фазу, - Туск

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского. Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник и обсудит детали по завершению войны.

+8
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... рішуче підтримуємо ..... постійні консультації..... наші цілі непохитні..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість ..... непохитна підтримка ..... послати потужний сигнал заспокоєння ..... уважно спостерігаємо за ситуацією ..... непохитна солідарність .....
16.08.2025 17:25 Ответить
+7
Пам'ятаєте той час у 2024 році, коли Камала Гарріс сказала, що путін з'їсть Дональда Трампа на обід?
16.08.2025 17:04 Ответить
+6
А нагадайте мені, яка далекобійність солідарності?
16.08.2025 17:21 Ответить
Пам'ятаєте той час у 2024 році, коли Камала Гарріс сказала, що путін з'їсть Дональда Трампа на обід?
16.08.2025 17:04 Ответить
А як Ви думаете, червонокилиме приниження США на Алясці можна вважати таким ПЕРЛ ХАРБОР для справжньої еліти в США? Мюнхену ж з хйлом 2017 з приниженим Доні не відбулося ж, тет-а -тет відмінили.
16.08.2025 17:29 Ответить
Какой-то набор бессмысленной белиберды
16.08.2025 17:15 Ответить
гарна розруха для тільки-но зареєстрованого цапа - а знаичть не усьо так харашьо
16.08.2025 17:31 Ответить
В тебе лушпайки з насоняччини позастрягали в клавіатурі
Що конкретно ти хотіла сказати?
16.08.2025 17:45 Ответить
ти усьо пральна пОнял цапе
16.08.2025 17:48 Ответить
Німці з нами в Будапешті були відсутні..Хіба що Муркуль..допомогла хкуйлу в окупації територій України.. Нам потрібна підтримка не в мирному процесі,, нам потрібна така підтримка, щоб друге хкуйло трамп не зміг похитнути кооліції в ЄС..Тоді і мирний процес буде кращий на терезах перемовин з рашисто-фашисто недоістото
16.08.2025 17:16 Ответить
А нагадайте мені, яка далекобійність солідарності?
16.08.2025 17:21 Ответить
до Берліна.

ще дурні питання є ?

.
16.08.2025 17:30 Ответить
солидарность? А сколько у нее дивизий ?
показать весь комментарий
Тогда инвестируйте больше - в Украинскую робототехнику и дроны. Чтобы делать миллионы наземных дронов с башнями, и нужно для леса где местность сложная - делать не робо-собак, а даже наверное паукообразных роботов с камерами 360 и башней с пушкой с огромным магазином. И нужно разных делать роботов с разными способностями под местности. И главное обеспечить массовость, чтобы их делали миллионные войска. Чтобы они штурмовали одновременно и окружали врагов и уничтожали все. Европа должна реально воспринимать Украину, как гарантию своей безопасности и инвестировать в производства в Украине и в дата центры для создания ИИ обученных для машинного управления и с компьютерным зрением и LLM моделью в одном - общем ИИ. Чтобы ИИ понимал команды и сам мог действовать и понимал, что делать в управлении. Пока такой ИИ ближе всего у гугл дип майнд. Но сейчас технологии будут очень быстро развиваться. Сейчас по сути самая величайшая точка в истории. Переход эпохи к следующей технологической эволюции - ИИ с робототехникой - за эти технологии Украина должна бороться зубами. Чтобы строили датацентры на сотни миллиардов. Строить АЭС и другие источники обеспечивающие ИИ энергией. В Австралии технология ИИ на выращенных биологических нейронах. Нужно со всеми сотрудничать и все технологии, как инструменты тянуть в Украину. Чем больше инструментов, тем больше вариаций в кубике рубике технологических векторов. Можно собирать океаны технологий для всего. Для Украины война - это возможности для концентрации в своих руках огромных возможностей.
16.08.2025 17:22 Ответить
ні-ні-ні, Ви шо! АЕС - це зло. Всі АЕС потрібно закрити. Тільки зелень, тільки хардкор!
16.08.2025 17:26 Ответить
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... рішуче підтримуємо ..... постійні консультації..... наші цілі непохитні..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість ..... непохитна підтримка ..... послати потужний сигнал заспокоєння ..... уважно спостерігаємо за ситуацією ..... непохитна солідарність .....
16.08.2025 17:25 Ответить
Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
16.08.2025 17:59 Ответить
Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейских стран.

Не, Таурус не дам. Если шо, могу ещё солидарности добавить
16.08.2025 17:29 Ответить
Ага, можуть відсипати трохи, особисто голобородьку.
16.08.2025 17:32 Ответить
Мерц сидів поряд з членограєм на відео конференції з Трампом - треба зчитувати трохи більше ...
16.08.2025 17:33 Ответить
- Європа, ви даєте зброю?
- Всебічна підтримка, позиція сили, тиск на росію...

- Європа, ви даєте гарантії?
- Справедливий мир, непохитна солідарність...

- Європа, ви допоможете закінчити війну?
- Україна має вирішувати, вітаємо миротворчі зусилля...
16.08.2025 17:34 Ответить
Будем потужно і незламно тиснути

16.08.2025 18:00 Ответить
Солідарність до літака не підвісиш.
16.08.2025 17:34 Ответить
Зате цілком можна ослові перед носом.
16.08.2025 18:02 Ответить
Ми будемо і далі непохитно висувати занепокоєння.
16.08.2025 17:46 Ответить
А может будет потужна солидарность ???
Сколько напыщенных слов.. кошмар
16.08.2025 18:03 Ответить
 
 