Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев в мирном процессе, - Мерц после встречи Трампа и Путина
Европейские лидеры готовы и в дальнейшем поддерживать Украину и приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейских стран.
Мерц также отметил, что европейские лидеры положительно оценивают миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа, направленные на достижение прочного мира.
"Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев в мирном процессе, а европейские лидеры приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа", - заявил Мерц.
Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского. Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник и обсудит детали по завершению войны.
Що конкретно ти хотіла сказати?
ще дурні питання є ?
.
Не, Таурус не дам. Если шо, могу ещё солидарности добавить
- Всебічна підтримка, позиція сили, тиск на росію...
- Європа, ви даєте гарантії?
- Справедливий мир, непохитна солідарність...
- Європа, ви допоможете закінчити війну?
- Україна має вирішувати, вітаємо миротворчі зусилля...
Сколько напыщенных слов.. кошмар