Україна може розраховувати на непохитну солідарність європейців у мирному процесі, - Мерц після зустрічі Трампа та Путіна

канцлер Німеччини Мерц

Європейські лідери готові й наділі підтримувати Україну та вітають миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він підкреслив, що Україна може розраховувати на непохитну солідарність європейських країн.

Мерц також зазначив, що європейські лідери позитивно оцінюють миротворчі ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення тривалого миру.

"Україна може розраховувати на непохитну солідарність європейців у мирному процесі, а європейські лідери вітають миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа", - заявив Мерц.

Також читайте: Битва за майбутнє України вступила у вирішальну фазу, - Туск

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського. Згодом стало відомо, що Зеленський зустінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок та обговорить деталі щодо завершення війни.

У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... рішуче підтримуємо ..... постійні консультації..... наші цілі непохитні..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість ..... непохитна підтримка ..... послати потужний сигнал заспокоєння ..... уважно спостерігаємо за ситуацією ..... непохитна солідарність .....
Пам'ятаєте той час у 2024 році, коли Камала Гарріс сказала, що путін з'їсть Дональда Трампа на обід?
А нагадайте мені, яка далекобійність солідарності?
Пам'ятаєте той час у 2024 році, коли Камала Гарріс сказала, що путін з'їсть Дональда Трампа на обід?
А як Ви думаете, червонокилиме приниження США на Алясці можна вважати таким ПЕРЛ ХАРБОР для справжньої еліти в США? Мюнхену ж з хйлом 2017 з приниженим Доні не відбулося ж, тет-а -тет відмінили.
Какой-то набор бессмысленной белиберды
гарна розруха для тільки-но зареєстрованого цапа - а знаичть не усьо так харашьо
В тебе лушпайки з насоняччини позастрягали в клавіатурі
Що конкретно ти хотіла сказати?
ти усьо пральна пОнял цапе
Німці з нами в Будапешті були відсутні..Хіба що Муркуль..допомогла хкуйлу в окупації територій України.. Нам потрібна підтримка не в мирному процесі,, нам потрібна така підтримка, щоб друге хкуйло трамп не зміг похитнути кооліції в ЄС..Тоді і мирний процес буде кращий на терезах перемовин з рашисто-фашисто недоістото
А нагадайте мені, яка далекобійність солідарності?
до Берліна.

ще дурні питання є ?

.
солидарность? А сколько у нее дивизий ?
показати весь коментар
Тогда инвестируйте больше - в Украинскую робототехнику и дроны. Чтобы делать миллионы наземных дронов с башнями, и нужно для леса где местность сложная - делать не робо-собак, а даже наверное паукообразных роботов с камерами 360 и башней с пушкой с огромным магазином. И нужно разных делать роботов с разными способностями под местности. И главное обеспечить массовость, чтобы их делали миллионные войска. Чтобы они штурмовали одновременно и окружали врагов и уничтожали все. Европа должна реально воспринимать Украину, как гарантию своей безопасности и инвестировать в производства в Украине и в дата центры для создания ИИ обученных для машинного управления и с компьютерным зрением и LLM моделью в одном - общем ИИ. Чтобы ИИ понимал команды и сам мог действовать и понимал, что делать в управлении. Пока такой ИИ ближе всего у гугл дип майнд. Но сейчас технологии будут очень быстро развиваться. Сейчас по сути самая величайшая точка в истории. Переход эпохи к следующей технологической эволюции - ИИ с робототехникой - за эти технологии Украина должна бороться зубами. Чтобы строили датацентры на сотни миллиардов. Строить АЭС и другие источники обеспечивающие ИИ энергией. В Австралии технология ИИ на выращенных биологических нейронах. Нужно со всеми сотрудничать и все технологии, как инструменты тянуть в Украину. Чем больше инструментов, тем больше вариаций в кубике рубике технологических векторов. Можно собирать океаны технологий для всего. Для Украины война - это возможности для концентрации в своих руках огромных возможностей.
ні-ні-ні, Ви шо! АЕС - це зло. Всі АЕС потрібно закрити. Тільки зелень, тільки хардкор!
показати весь коментар
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... рішуче підтримуємо ..... постійні консультації..... наші цілі непохитні..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість ..... непохитна підтримка ..... послати потужний сигнал заспокоєння ..... уважно спостерігаємо за ситуацією ..... непохитна солідарність .....
Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейских стран.

Не, Таурус не дам. Если шо, могу ещё солидарности добавить
показати весь коментар
Ага, можуть відсипати трохи, особисто голобородьку.
Мерц сидів поряд з членограєм на відео конференції з Трампом - треба зчитувати трохи більше ...
- Європа, ви даєте зброю?
- Всебічна підтримка, позиція сили, тиск на росію...

- Європа, ви даєте гарантії?
- Справедливий мир, непохитна солідарність...

- Європа, ви допоможете закінчити війну?
- Україна має вирішувати, вітаємо миротворчі зусилля...
Будем потужно і незламно тиснути

Солідарність до літака не підвісиш.
Зате цілком можна ослові перед носом.
Ми будемо і далі непохитно висувати занепокоєння.
А может будет потужна солидарность ???
Сколько напыщенных слов.. кошмар
Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території. Джерело: https://censor.net/ua/n3568993

Тільки хай ці гарантії надають іншопланетяни, котрі прилетять в листопаді, а не ЄС. Та і що це за гарантії мають бути?
Непохитна" солидарнисть это насколько? Как потужная солидарность? Или немного меньше ?
