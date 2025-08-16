Україна може розраховувати на непохитну солідарність європейців у мирному процесі, - Мерц після зустрічі Трампа та Путіна
Європейські лідери готові й наділі підтримувати Україну та вітають миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він підкреслив, що Україна може розраховувати на непохитну солідарність європейських країн.
Мерц також зазначив, що європейські лідери позитивно оцінюють миротворчі ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення тривалого миру.
"Україна може розраховувати на непохитну солідарність європейців у мирному процесі, а європейські лідери вітають миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа", - заявив Мерц.
Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського. Згодом стало відомо, що Зеленський зустінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок та обговорить деталі щодо завершення війни.
Не, Таурус не дам. Если шо, могу ещё солидарности добавить
- Всебічна підтримка, позиція сили, тиск на росію...
- Європа, ви даєте гарантії?
- Справедливий мир, непохитна солідарність...
- Європа, ви допоможете закінчити війну?
- Україна має вирішувати, вітаємо миротворчі зусилля...
Сколько напыщенных слов.. кошмар
Тільки хай ці гарантії надають іншопланетяни, котрі прилетять в листопаді, а не ЄС. Та і що це за гарантії мають бути?