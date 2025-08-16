Битва за майбутнє України вступила у вирішальну фазу, - Туск

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним битва за майбутнє України вступила у вирішальну фазу.

Як інформує Цензор.НЕТ, його заяву цитує Clash Report.

"Битва за майбутнє України та безпеку Польщі та Європи загалом вступила у вирішальну фазу", - зауважив він.

Більше інформації щодо заяви Туска на цю хвилину не відомо.

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського. Згодом стало відомо, що Зеленський зустінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок та обговорить деталі щодо завершення війни.