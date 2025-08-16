УКР
Битва за майбутнє України вступила у вирішальну фазу, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним битва за майбутнє України вступила у вирішальну фазу.

Як інформує Цензор.НЕТ, його заяву цитує Clash Report.

"Битва за майбутнє України та безпеку Польщі та Європи загалом вступила у вирішальну фазу", - зауважив він.

Більше інформації щодо заяви Туска на цю хвилину не відомо.

Також читайте: Путін завдяки зустрічі на Алясці вийшов з міжнародної ізоляції, - ексглава МЗС Польщі Чапутович

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського. Згодом стало відомо, що Зеленський зустінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок та обговорить деталі щодо завершення війни.

Наступна "вирішальна фаза війни" планується десь через рік, потім через 2 роки і так далі.
16.08.2025 16:40 Відповісти
цей польська ванга передбачала на цьому тижні зупинку вогню.

тому ці пафосні "вирішальний тиждень", "вирішальна фаза" - це тупо спам, який засирає інформаційну повістку
16.08.2025 17:16 Відповісти
згадав Остіна (мін оборони при Байдені) - у того кожні наступні місяці були вирішальні...
16.08.2025 16:46 Відповісти
Польща підсилить Україну? - десь там в неї застоялись біля 30 - ти МіГ - 29
16.08.2025 16:31 Відповісти
Так завжди стається, коли сьомий рік дегенерати при владі.
16.08.2025 16:32 Відповісти
Наступна "вирішальна фаза війни" планується десь через рік, потім через 2 роки і так далі.
16.08.2025 16:40 Відповісти
За майбутнє або капітуляцію(((
16.08.2025 16:40 Відповісти
До цього нас і ************. Після капітуляції кацапи нас захоплять вже остаточно. Але чуйка каже що окрім Закарпаття та Львівщини. Їх анексують інші. Чомусь і поляки, і німці і всі інші думають що вони в безпеці. Вони ще не знають про розлючених українців яких Захід кинув та яких згодом мобілізують у російську армію.
16.08.2025 16:55 Відповісти
Але ракет все одно робити не будемо.
16.08.2025 17:03 Відповісти
Задовбався вже пояснювати місцевим длб, що це практично неможливо.
16.08.2025 17:12 Відповісти
При цій владі так.
16.08.2025 17:28 Відповісти
Багато наробили до цього ?
16.08.2025 17:44 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
16.08.2025 17:51 Відповісти
ШО ?
Ну есть миллиард деревьев!!!! Осталось получить патент как выстругивать из них ракеты. Ну и начинку вставлять
Тоже по технологии.
Видите же, теоретически у нас уже миллиард ракет , а практически ЗЕро без палочки. Но если станет грустно, смотрите марахвон. Там пес Патрон
16.08.2025 18:35 Відповісти
Заткнулся бы ты
16.08.2025 16:42 Відповісти
згадав Остіна (мін оборони при Байдені) - у того кожні наступні місяці були вирішальні...
16.08.2025 16:46 Відповісти
Вирішальні місячні
16.08.2025 16:55 Відповісти
Тож він і проти нафтової галузі москалів виступав((
16.08.2025 17:34 Відповісти
16.08.2025 16:59 Відповісти
Якщо Туск знає, що доні вже під контролем рейганістів , то чому б й ні. Світ не побачив повтору МІЮНХЕН-2:0 2017го (приниженого президента США на виході до мікрофонів після зустрічі з ******)
16.08.2025 17:04 Відповісти
Світ побачив принижені сша. Вчергове. В'єтнам, Куба, Афганістан, а тепер на колінах перед ******.
16.08.2025 17:17 Відповісти
ТАК!! Й хіба це не поштовх для лідерів в політиці США діяти ? та в + я думаю оті усі відсторонені з Пентагону та ЦРУ ще не повмирали...
16.08.2025 17:21 Відповісти
Історія повторюється - АЛЯСКА то як Пьорл Харбор ... Після чого США проснулися...
16.08.2025 17:24 Відповісти
цей польська ванга передбачала на цьому тижні зупинку вогню.

тому ці пафосні "вирішальний тиждень", "вирішальна фаза" - це тупо спам, який засирає інформаційну повістку
16.08.2025 17:16 Відповісти
Пусть Ленина прочитает. Там ясно написано, что суть Империалистической идеологии России - это захват земель и ресурсов, логистических маршрутов, и чего то там еще. То бишь высшая ступень капитализма - это Империализм. Россия по своему образу созданному должна постоянно захватывать земли и ресурсы. А остановить это он пишет, - возможно только, если государство будет уничтожено в своей форме - путем революции. И когда пролетарии возьмут гор советы под свой контроль, то они должны контролировать власть на весь переходной период, чтобы не дать вернуться старым элитам к власти. То бишь Россия не отстанет от Украины и будет возвращаться опять и опять, пока не пройдет эту точку на карте по захвату. Или же Украине нужно полностью сокрушить Россию. И для подталкивания к революции - нужно сокрушить экономику России: санкциями, ударами по экономическому капиталу всему, и т.д. Не получиться сохранить Империалистическую Россию, чтобы она не нападала. Это нужно ясно всему миру объяснить!
16.08.2025 17:39 Відповісти
Браво
100 %
16.08.2025 18:10 Відповісти
Кожну стадію війни з *********** можна вважати "вирішальною". Головним критерієм і запорукою нашого успіху є співвідношення втрат. За цим критерієм ми більш успішні за противника.
16.08.2025 17:56 Відповісти
Вирішальна фаза буде коли Україна почне свій новий контрнаступ з ціллю визволення усіх свої територій!
16.08.2025 18:01 Відповісти
Дякую за потужну пидтримку!!! ©
Надеюсь дивизии Войська Польского готовы к наступлению?? Прямо на линию суровикина? Или баржами и магурами через море на Керчь ?
А то у нас люди этого не поймут - особенно наступать с боями на власовский Крымнаш, перед которым укрепления. Неблагодарные "ухилянты" понимаешь, не хотят потерь...
16.08.2025 18:09 Відповісти
Всмысле рольникам кизда? Или зеленскому змию ?
16.08.2025 18:06 Відповісти
 
 