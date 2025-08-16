Битва за будущее Украины вступила в решающую фазу, - Туск

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным битва за будущее Украины вступила в решающую фазу.

Как информирует Цензор.НЕТ, его заявление цитирует Clash Report.

"Битва за будущее Украины и безопасность Польши и Европы в целом вступила в решающую фазу", - отметил он.

Больше информации относительно заявления Туска на эту минуту не известно.

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского. Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник и обсудит детали по завершению войны.