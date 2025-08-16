РУС
Битва за будущее Украины вступила в решающую фазу, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным битва за будущее Украины вступила в решающую фазу.

Как информирует Цензор.НЕТ, его заявление цитирует Clash Report.

"Битва за будущее Украины и безопасность Польши и Европы в целом вступила в решающую фазу", - отметил он.

Больше информации относительно заявления Туска на эту минуту не известно.

Также читайте: Путин благодаря встрече на Аляске вышел из международной изоляции, - экс-глава МИД Польши Чапутович

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского. Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник и обсудит детали по завершению войны.

путин владимир (31964) Туск Дональд (778) Трамп Дональд (6342)
Наступна "вирішальна фаза війни" планується десь через рік, потім через 2 роки і так далі.
згадав Остіна (мін оборони при Байдені) - у того кожні наступні місяці були вирішальні...
цей польська ванга передбачала на цьому тижні зупинку вогню.

тому ці пафосні "вирішальний тиждень", "вирішальна фаза" - це тупо спам, який засирає інформаційну повістку
Польща підсилить Україну? - десь там в неї застоялись біля 30 - ти МіГ - 29
Так завжди стається, коли сьомий рік дегенерати при владі.
Наступна "вирішальна фаза війни" планується десь через рік, потім через 2 роки і так далі.
За майбутнє або капітуляцію(((
До цього нас і ************. Після капітуляції кацапи нас захоплять вже остаточно. Але чуйка каже що окрім Закарпаття та Львівщини. Їх анексують інші. Чомусь і поляки, і німці і всі інші думають що вони в безпеці. Вони ще не знають про розлючених українців яких Захід кинув та яких згодом мобілізують у російську армію.
Але ракет все одно робити не будемо.
Задовбався вже пояснювати місцевим длб, що це практично неможливо.
При цій владі так.
Багато наробили до цього ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Заткнулся бы ты
згадав Остіна (мін оборони при Байдені) - у того кожні наступні місяці були вирішальні...
Вирішальні місячні
Тож він і проти нафтової галузі москалів виступав((
16.08.2025 17:34 Ответить
Якщо Туск знає, що доні вже під контролем рейганістів , то чому б й ні. Світ не побачив повтору МІЮНХЕН-2:0 2017го (приниженого президента США на виході до мікрофонів після зустрічі з ******)
Світ побачив принижені сша. Вчергове. В'єтнам, Куба, Афганістан, а тепер на колінах перед ******.
ТАК!! Й хіба це не поштовх для лідерів в політиці США діяти ? та в + я думаю оті усі відсторонені з Пентагону та ЦРУ ще не повмирали...
Історія повторюється - АЛЯСКА то як Пьорл Харбор ... Після чого США проснулися...
цей польська ванга передбачала на цьому тижні зупинку вогню.

тому ці пафосні "вирішальний тиждень", "вирішальна фаза" - це тупо спам, який засирає інформаційну повістку
Пусть Ленина прочитает. Там ясно написано, что суть Империалистической идеологии России - это захват земель и ресурсов, логистических маршрутов, и чего то там еще. То бишь высшая ступень капитализма - это Империализм. Россия по своему образу созданному должна постоянно захватывать земли и ресурсы. А остановить это он пишет, - возможно только, если государство будет уничтожено в своей форме - путем революции. И когда пролетарии возьмут гор советы под свой контроль, то они должны контролировать власть на весь переходной период, чтобы не дать вернуться старым элитам к власти. То бишь Россия не отстанет от Украины и будет возвращаться опять и опять, пока не пройдет эту точку на карте по захвату. Или же Украине нужно полностью сокрушить Россию. И для подталкивания к революции - нужно сокрушить экономику России: санкциями, ударами по экономическому капиталу всему, и т.д. Не получиться сохранить Империалистическую Россию, чтобы она не нападала. Это нужно ясно всему миру объяснить!
Браво
100 %
Кожну стадію війни з *********** можна вважати "вирішальною". Головним критерієм і запорукою нашого успіху є співвідношення втрат. За цим критерієм ми більш успішні за противника.
Вирішальна фаза буде коли Україна почне свій новий контрнаступ з ціллю визволення усіх свої територій!
Дякую за потужну пидтримку!!! ©
Надеюсь дивизии Войська Польского готовы к наступлению?? Прямо на линию суровикина? Или баржами и магурами через море на Керчь ?
А то у нас люди этого не поймут - особенно наступать с боями на власовский Крымнаш, перед которым укрепления. Неблагодарные "ухилянты" понимаешь, не хотят потерь...
Всмысле рольникам кизда? Или зеленскому змию ?
