Путин благодаря встрече на Аляске вышел из международной изоляции, - экс-глава МИД Польши Чапутович

Президент США Дональд Трамп помог российскому диктатору Владимиру Путину выйти из международной изоляции.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин хотел использовать эту встречу для символического выхода из изоляции и возвращения России на международную политическую сцену. Это была цель России, и Путин достиг ее, что, несомненно, произошло благодаря президенту США Дональду Трампу", - подчеркнул Чапутович.

Он также добавил, что для Польши это особенно "болезненный момент", поскольку это произошло 15 августа - в 105-ю годовщину Варшавской битвы, когда россияне проиграли в 1920 году полякам.

Экс-глава МИД Польши подчеркнул, что американцы хотели использовать любую возможность для прекращения огня и поэтому ценой этой встречи стала легитимизация Путина. Он отметил, что Трампу не удалось достичь немедленного прекращения огня, но важна дальнейшая динамика развития ситуации.

Бывший главный польский дипломат "важное символическое значение" придает тому, что Путин уже не исключает возможности встречи с Зеленским как якобы нелегитимным президентом Украины. Таким образом глава Кремля признает суверенитет и субъектность Украины и право украинского народа выбирать себе власть.

В то же время Чапутович подчеркивает, что Украина и Президент Зеленский стоят перед перспективой возможных "болезненных решений", касающихся собственной территории и того, на какие уступки готов пойти Киев ради обеспечения безопасности и будущего Украины.

Экс-глава МИД Польши подчеркивает, что не стоит проводить параллели между встречей на Аляске и Ялтинской конференцией 1945 года (переговоры Сталина, Черчилля и Рузвельта с 4 по 11 февраля 1945 года - ред.) и называть ее "Ялтой-2".

"Такое сравнение безосновательно, поскольку тогда договоренности были достигнуты без учета позиций меньших стран, как Польши, это было сделано над их головами. В этом случае Трамп четко заявил, что важнейшей будет следующая встреча между президентами России и Украины, как представителями своих стран, в которой могут принять участие (если их пригласят) США и европейские страны",- подчеркнул Чапутович.

Он добавил, что это свидетельствует о субъектности Украины и то, что Украина должна будет сама принимать непростые решения, а США могут ей помочь.

Предстоящий визит Зеленского в США, который должен состояться 18 августа, Чапутович называет "хорошим знаком" в контексте поиска возможного компромисса.

"Эта встреча может показать, что США находятся на стороне Украины. Это очень важный жест", - подчеркнул дипломат.

Чапутович не исключил, что США могут стать в будущем гарантом суверенитета Украины.

"Например, американские войска могли бы войти в состав стабилизационной миссии", - отметил эксперт.

Кроме того, он добавил, что такое решение создавало бы гарантии того, что после достижения мирного соглашения Россия через некоторое время снова не возобновила бы вооруженную агрессию против Украины.

Экс-глава МИД Польши выразил также мнение, что во время встречи в Вашингтоне Трамп, вероятно, представит Зеленскому "определенную форму будущего мирного соглашения, где США могут выступить посредником".

"Если со стороны Украины будет готовность к определенным непростым решениям, что касается собственной территории, то возможными могут быть гарантии безопасности со стороны США", - отметил Чапутович.

В то же время с другой стороны, по его мнению, важным вопросом является то, насколько решительными будут европейские союзники и в дальнейшем поддерживать Украину не только в вербальной плоскости, а в военном и финансовом измерениях. По его словам, с одной стороны, в Европе опасаются потери влияния в пользу США в вопросах безопасности в европейском регионе, а с другой, Германия, Польша и другие страны должны ответить себе на вопрос: чем они могут пожертвовать ради помощи Украине, как еще сильнее и эффективнее могут помочь Киеву, чтобы компенсировать возможный уход США от помощи Киеву?