Переговоры на Аляске приблизили завершение войны в Украине, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на Аляске "как никогда приблизила" возможность завершения российско-украинской войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет SkyNews.

"Усилия президента Трампа больше чем когда-либо приблизили нас к завершению противоправной войны России в Украине", - заявил премьер Британии.

Он отметил, что следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может решаться без него".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только действия Путина являются реальными показателями того, действительно ли он готов положить конец террору и агрессии, - Сибига

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.