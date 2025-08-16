Переговоры на Аляске приблизили завершение войны в Украине, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на Аляске "как никогда приблизила" возможность завершения российско-украинской войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет SkyNews.
"Усилия президента Трампа больше чем когда-либо приблизили нас к завершению противоправной войны России в Украине", - заявил премьер Британии.
Он отметил, что следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может решаться без него".
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
ВИСНОВОК ВСЬОГО - УКРАЇНУ НЕ ЗДАНА!!!
а все інше то антураж - послухайте аналіз Швеця . Головне рейганісти зірвали Трампу тет- а тет.
Доки хйло летіло під контролем Б-2 до Аляски була відмінена зустріч тет-а тет - й це було ознака того що рейганісти зануздали Трампа й постадили Рубіо нехай навіть з Віткоффом. СЛУХАЙ АНАЛІЗ ШВЕЦЯ!!!
бомба новина у США перед самою посадкою путіна- склад групи не тет -а тет
послухай Саакяна утрішнього
Що наблизили переговори на Алясці?
Перемогу чи капітуляцію?
дайте україні достатньо зброї та дозволи!
війна закінчиться вже цієї осені!
люся арєстовіч обзавідуєтца!
байден не дасть збрехати!
а потім фото Зейла в Вашингтоні з Тра.
і от думаємо...... а ось Зейло зробить щось душевне, щось болєє лучшеє.
(правда думка виходить - "данунах")? це ж логічно. хочеш більше відбити - йди воюй.
а не "Слива Бобул" хоч мою хату на Рівненщині не заберуть. Заберуть! кацапи вже вз.їлись. стадо вже обезбашено. просто треба - що? тупо що "Кіївскій ріжим"(шото там здєлал), вот і - освободім аж до Польши.
це ж тупо ЗАВЖДИ вони так робили. завжди і ні разу не відступають від лінії урода, пардон, ну, грусатого, не кажемо що грузини би мали його не прославляти. скоро Варшаву звільнятимемо.
ну і там, Прагу. срускій город, як в якомусь ролику ці утирки стверджували. ну от, готуй ТЕ сЪ