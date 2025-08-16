РУС
Переговоры на Аляске приблизили завершение войны в Украине, - Стармер

Стармер о переговорах на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на Аляске "как никогда приблизила" возможность завершения российско-украинской войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет SkyNews.

"Усилия президента Трампа больше чем когда-либо приблизили нас к завершению противоправной войны России в Украине", - заявил премьер Британии.

Он отметил, что следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может решаться без него".

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) Стармер Кир (248)
Топ комментарии
+10
Наталія твій швець лайно ... 💩💩💩💩 Більше слухай таких як він, та гордона, та абдрестовича
показать весь комментарий
16.08.2025 14:27 Ответить
+8
Як саме наблизили? США запросили до себе терориста якій вимагає вимоги до капітуляції України 🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
16.08.2025 14:26 Ответить
+8
*****, Стармер здається ж адекватний. Навіщо генерувати абсурд? Іноді краще мовчати.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ

Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)



ВИСНОВОК ВСЬОГО - УКРАЇНУ НЕ ЗДАНА!!!
а все інше то антураж - послухайте аналіз Швеця . Головне рейганісти зірвали Трампу тет- а тет.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:25 Ответить
Стаммер вже звик бути підмітайлом та холуєм у рижого п.дора.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:27 Ответить
Наталія твій швець лайно ... 💩💩💩💩 Більше слухай таких як він, та гордона, та абдрестовича
показать весь комментарий
16.08.2025 14:27 Ответить
ага ага
показать весь комментарий
16.08.2025 14:31 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 14:55 Ответить
Як саме наблизили? США запросили до себе терориста якій вимагає вимоги до капітуляції України 🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
16.08.2025 14:26 Ответить
эти все скоро тоже переобуются как Грэм. решения Трампа всегда великие
показать весь комментарий
16.08.2025 14:26 Ответить
реєстрація , чувак говорить про тебе

Доки хйло летіло під контролем Б-2 до Аляски була відмінена зустріч тет-а тет - й це було ознака того що рейганісти зануздали Трампа й постадили Рубіо нехай навіть з Віткоффом. СЛУХАЙ АНАЛІЗ ШВЕЦЯ!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 14:30 Ответить
Ти Наталія кончена повія як і твій швець якого ти тут просуваєш.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:37 Ответить
ти, насправді, ідіот?
показать весь комментарий
16.08.2025 14:53 Ответить
*****, Стармер здається ж адекватний. Навіщо генерувати абсурд? Іноді краще мовчати.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:27 Ответить
ще раз - ще ДО посадки хйла на Аляску ( у супроводі винищувача B-2 (отрий бомбив Іран) було прийняте рішення відмінити тет- а- тет й це було бімбою для цапів . За хвилини до приземлення гриміли усі ЗМІ про цю новину. Команда рейгаеністів змінила протокол зустрічі .
показать весь комментарий
16.08.2025 14:34 Ответить
Де пруфи?
показать весь комментарий
16.08.2025 14:43 Ответить
Швець це лайно із КДБ не слід його слухати та як і абдрестовича, та гордона
показать весь комментарий
16.08.2025 14:49 Ответить
просто включітьь пряме відео з аеродрому Радіо Свободи учорашнє... допоможу посиланняhttps://www.youtube.com/watch?v=9Ne-dy4Lxak
показать весь комментарий
16.08.2025 14:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9Ne-dy4Lxak
бомба новина у США перед самою посадкою путіна- склад групи не тет -а тет
показать весь комментарий
16.08.2025 14:51 Ответить
а тепер аналзуйте усю тусню починаючи з дзвінків Трампа до ЄС та Зеленського й те що зустріч була добре якщо годину - а три то все було підготовуанння тексту для що сказати перед мікрофонами ; окрім про відміну обіду)
показать весь комментарий
16.08.2025 14:53 Ответить
В-2 це не винищувач. Не міг він нікого супроводжувати.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:53 Ответить
окрім групи винищувачів а в голові В-2-
показать весь комментарий
16.08.2025 14:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9Ne-dy4Lxak
послухай Саакяна утрішнього
показать весь комментарий
16.08.2025 14:57 Ответить
урочисте привітання, гарний проліт нових літаків, для публіки.
показать весь комментарий
16.08.2025 15:21 Ответить
Завершення війни може бути як через капітуляцію так і через перемогу.
Що наблизили переговори на Алясці?
Перемогу чи капітуляцію?
показать весь комментарий
16.08.2025 14:27 Ответить
Все зав"язано на США і кроку не можуть ступити без Трампа
показать весь комментарий
16.08.2025 14:30 Ответить
Думаєте?
показать весь комментарий
16.08.2025 14:30 Ответить
єдиний переговорник у війні з підарами, це зсу!!!!
дайте україні достатньо зброї та дозволи!
війна закінчиться вже цієї осені!
люся арєстовіч обзавідуєтца!
байден не дасть збрехати!
показать весь комментарий
16.08.2025 14:35 Ответить
Фото ***** в Хгельсінкі з Тра
а потім фото Зейла в Вашингтоні з Тра.
і от думаємо...... а ось Зейло зробить щось душевне, щось болєє лучшеє.
(правда думка виходить - "данунах")? це ж логічно. хочеш більше відбити - йди воюй.
а не "Слива Бобул" хоч мою хату на Рівненщині не заберуть. Заберуть! кацапи вже вз.їлись. стадо вже обезбашено. просто треба - що? тупо що "Кіївскій ріжим"(шото там здєлал), вот і - освободім аж до Польши.
це ж тупо ЗАВЖДИ вони так робили. завжди і ні разу не відступають від лінії урода, пардон, ну, грусатого, не кажемо що грузини би мали його не прославляти. скоро Варшаву звільнятимемо.
ну і там, Прагу. срускій город, як в якомусь ролику ці утирки стверджували. ну от, готуй ТЕ сЪ
показать весь комментарий
16.08.2025 14:39 Ответить
пуйло всіх переміг навіть стаймера
показать весь комментарий
16.08.2025 14:41 Ответить
Поки ні. Хоч Трамп старається для того.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:49 Ответить
Заокеанські джентльмени в своїй ковбойській манері ведуть лінію "здавайтеся хоч зараз, аби ми пристойно виглядали". А от європейці більш витончені, Макіавелі й тому подібне, тому в них "воювати до перемоги й ніяких поступок", правда з регулярним словесним підігруванням в сторону ковбоїв.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:42 Ответить
Якесь вселенське помутніння мізків у європейських політиків щодо висловів про негідника Трампа. Зараз вони наввипередки вихвалюють нікчемні перемовини рудого з ******, де московська гнида нагнула бібізяна в усіх позиціях. Але ми чуємо виключно алілуйя Трампу. За що йому хвала? Чого так бояться європейці?
показать весь комментарий
16.08.2025 14:44 Ответить
Пішли возвеличення обісраного Трампа.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:45 Ответить
Дайте уже Трампу Нобелівську і хай уже задавиться нею....Лише би здох
показать весь комментарий
16.08.2025 14:45 Ответить
Коли Гітлер обстрілював Англію, то це називалося війна в Англії?
показать весь комментарий
16.08.2025 14:48 Ответить
Це результат дипломатії від Зе та його коханця Дерьмака
показать весь комментарий
16.08.2025 14:50 Ответить
Стармер видав якийсь треш!!! Де він побачив наближення миру??? Може він знає щось більше ніж ми???
показать весь комментарий
16.08.2025 14:51 Ответить
Чекав зранку - і дочекався.... Там все куйово..здувся....Цей вже трампівський..
показать весь комментарий
16.08.2025 14:56 Ответить
Це всемі наша вина, точніше зеленої влади в котрої в дипломатії повна біда
показать весь комментарий
16.08.2025 15:00 Ответить
 
 