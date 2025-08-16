Переговори на Алясці наблизили завершення війни в Україні, - Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зустріч президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна на Алясці "як ніколи наблизила" можливість завершення російсько-української війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише SkyNews.
"Зусилля президента Трампа більше ніж будь-коли наблизили нас до завершення протиправної війни Росії в Україні", – заявив прем’єр Британії.
Він зазначив, що наступним кроком мають бути подальші перемовини за участі президента України Володимира Зеленського, оскільки "шлях до миру в Україні не може вирішуватися без нього".
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
ВИСНОВОК ВСЬОГО - УКРАЇНУ НЕ ЗДАНА!!!
а все інше то антураж - послухайте аналіз Швеця . Головне рейганісти зірвали Трампу тет- а тет.
Доки хйло летіло під контролем Б-2 до Аляски була відмінена зустріч тет-а тет - й це було ознака того що рейганісти зануздали Трампа й постадили Рубіо нехай навіть з Віткоффом. СЛУХАЙ АНАЛІЗ ШВЕЦЯ!!!
бомба новина у США перед самою посадкою путіна- склад групи не тет -а тет
послухай Саакяна утрішнього
Що наблизили переговори на Алясці?
Перемогу чи капітуляцію?
дайте україні достатньо зброї та дозволи!
війна закінчиться вже цієї осені!
люся арєстовіч обзавідуєтца!
байден не дасть збрехати!
а потім фото Зейла в Вашингтоні з Тра.
і от думаємо...... а ось Зейло зробить щось душевне, щось болєє лучшеє.
(правда думка виходить - "данунах")? це ж логічно. хочеш більше відбити - йди воюй.
а не "Слива Бобул" хоч мою хату на Рівненщині не заберуть. Заберуть! кацапи вже вз.їлись. стадо вже обезбашено. просто треба - що? тупо що "Кіївскій ріжим"(шото там здєлал), вот і - освободім аж до Польши.
це ж тупо ЗАВЖДИ вони так робили. завжди і ні разу не відступають від лінії урода, пардон, ну, грусатого, не кажемо що грузини би мали його не прославляти. скоро Варшаву звільнятимемо.
ну і там, Прагу. срускій город, як в якомусь ролику ці утирки стверджували. ну от, готуй ТЕ сЪ