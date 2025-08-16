УКР
Переговори на Алясці наблизили завершення війни в Україні, - Стармер

Стармер про переговори на Алясці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зустріч президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна на Алясці "як ніколи наблизила" можливість завершення російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише SkyNews.

"Зусилля президента Трампа більше ніж будь-коли наблизили нас до завершення протиправної війни Росії в Україні", – заявив прем’єр Британії.

Він зазначив, що наступним кроком мають бути подальші перемовини за участі президента України Володимира Зеленського, оскільки "шлях до миру в Україні не може вирішуватися без нього".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тільки дії Путіна є реальними показниками того, чи дійсно він готовий покласти край терору та агресії, - Сибіга

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

путін володимир Трамп Дональд Стармер Кір
Топ коментарі
+19
Як саме наблизили? США запросили до себе терориста якій вимагає вимоги до капітуляції України 🤮🤮🤮🤮
16.08.2025 14:26 Відповісти
+17
*****, Стармер здається ж адекватний. Навіщо генерувати абсурд? Іноді краще мовчати.
16.08.2025 14:27 Відповісти
+14
Наталія твій швець лайно ... 💩💩💩💩 Більше слухай таких як він, та гордона, та абдрестовича
16.08.2025 14:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ

Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)



ВИСНОВОК ВСЬОГО - УКРАЇНУ НЕ ЗДАНА!!!
а все інше то антураж - послухайте аналіз Швеця . Головне рейганісти зірвали Трампу тет- а тет.
16.08.2025 14:25 Відповісти
Стаммер вже звик бути підмітайлом та холуєм у рижого п.дора.
16.08.2025 14:27 Відповісти
Наталія твій швець лайно ... 💩💩💩💩 Більше слухай таких як він, та гордона, та абдрестовича
16.08.2025 14:27 Відповісти
ага ага
16.08.2025 14:31 Відповісти
16.08.2025 14:55 Відповісти
Як саме наблизили? США запросили до себе терориста якій вимагає вимоги до капітуляції України 🤮🤮🤮🤮
16.08.2025 14:26 Відповісти
эти все скоро тоже переобуются как Грэм. решения Трампа всегда великие
16.08.2025 14:26 Відповісти
реєстрація , чувак говорить про тебе

Доки хйло летіло під контролем Б-2 до Аляски була відмінена зустріч тет-а тет - й це було ознака того що рейганісти зануздали Трампа й постадили Рубіо нехай навіть з Віткоффом. СЛУХАЙ АНАЛІЗ ШВЕЦЯ!!!
16.08.2025 14:30 Відповісти
Ти Наталія кончена повія як і твій швець якого ти тут просуваєш.
16.08.2025 14:37 Відповісти
ти, насправді, ідіот?
16.08.2025 14:53 Відповісти
*****, Стармер здається ж адекватний. Навіщо генерувати абсурд? Іноді краще мовчати.
16.08.2025 14:27 Відповісти
ще раз - ще ДО посадки хйла на Аляску ( у супроводі винищувача B-2 (отрий бомбив Іран) було прийняте рішення відмінити тет- а- тет й це було бімбою для цапів . За хвилини до приземлення гриміли усі ЗМІ про цю новину. Команда рейгаеністів змінила протокол зустрічі .
16.08.2025 14:34 Відповісти
Де пруфи?
16.08.2025 14:43 Відповісти
Швець це лайно із КДБ не слід його слухати та як і абдрестовича, та гордона
16.08.2025 14:49 Відповісти
просто включітьь пряме відео з аеродрому Радіо Свободи учорашнє... допоможу посиланняhttps://www.youtube.com/watch?v=9Ne-dy4Lxak
16.08.2025 14:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9Ne-dy4Lxak
бомба новина у США перед самою посадкою путіна- склад групи не тет -а тет
16.08.2025 14:51 Відповісти
а тепер аналзуйте усю тусню починаючи з дзвінків Трампа до ЄС та Зеленського й те що зустріч була добре якщо годину - а три то все було підготовуанння тексту для що сказати перед мікрофонами ; окрім про відміну обіду)
16.08.2025 14:53 Відповісти
В-2 це не винищувач. Не міг він нікого супроводжувати.
16.08.2025 14:53 Відповісти
окрім групи винищувачів а в голові В-2-
16.08.2025 14:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9Ne-dy4Lxak
послухай Саакяна утрішнього
16.08.2025 14:57 Відповісти
урочисте привітання, гарний проліт нових літаків, для публіки.
16.08.2025 15:21 Відповісти
То до чого тут "у супроводі"? Це ж ви написали чи Папа Римський?
16.08.2025 16:25 Відповісти
Завершення війни може бути як через капітуляцію так і через перемогу.
Що наблизили переговори на Алясці?
Перемогу чи капітуляцію?
16.08.2025 14:27 Відповісти
Все зав"язано на США і кроку не можуть ступити без Трампа
16.08.2025 14:30 Відповісти
Думаєте?
16.08.2025 14:30 Відповісти
єдиний переговорник у війні з підарами, це зсу!!!!
дайте україні достатньо зброї та дозволи!
війна закінчиться вже цієї осені!
люся арєстовіч обзавідуєтца!
байден не дасть збрехати!
16.08.2025 14:35 Відповісти
Фото ***** в Хгельсінкі з Тра
а потім фото Зейла в Вашингтоні з Тра.
і от думаємо...... а ось Зейло зробить щось душевне, щось болєє лучшеє.
(правда думка виходить - "данунах")? це ж логічно. хочеш більше відбити - йди воюй.
а не "Слива Бобул" хоч мою хату на Рівненщині не заберуть. Заберуть! кацапи вже вз.їлись. стадо вже обезбашено. просто треба - що? тупо що "Кіївскій ріжим"(шото там здєлал), вот і - освободім аж до Польши.
це ж тупо ЗАВЖДИ вони так робили. завжди і ні разу не відступають від лінії урода, пардон, ну, грусатого, не кажемо що грузини би мали його не прославляти. скоро Варшаву звільнятимемо.
ну і там, Прагу. срускій город, як в якомусь ролику ці утирки стверджували. ну от, готуй ТЕ сЪ
16.08.2025 14:39 Відповісти
пуйло всіх переміг навіть стаймера
16.08.2025 14:41 Відповісти
Поки ні. Хоч Трамп старається для того.
16.08.2025 14:49 Відповісти
Заокеанські джентльмени в своїй ковбойській манері ведуть лінію "здавайтеся хоч зараз, аби ми пристойно виглядали". А от європейці більш витончені, Макіавелі й тому подібне, тому в них "воювати до перемоги й ніяких поступок", правда з регулярним словесним підігруванням в сторону ковбоїв.
16.08.2025 14:42 Відповісти
Якесь вселенське помутніння мізків у європейських політиків щодо висловів про негідника Трампа. Зараз вони наввипередки вихвалюють нікчемні перемовини рудого з ******, де московська гнида нагнула бібізяна в усіх позиціях. Але ми чуємо виключно алілуйя Трампу. За що йому хвала? Чого так бояться європейці?
16.08.2025 14:44 Відповісти
Пішли возвеличення обісраного Трампа.
16.08.2025 14:45 Відповісти
Дайте уже Трампу Нобелівську і хай уже задавиться нею....Лише би здох
16.08.2025 14:45 Відповісти
Коли Гітлер обстрілював Англію, то це називалося війна в Англії?
16.08.2025 14:48 Відповісти
Конфлікт в Англії
16.08.2025 17:02 Відповісти
Це результат дипломатії від Зе та його коханця Дерьмака
16.08.2025 14:50 Відповісти
рудий дурник вилизував дупу ***** ще в Фінляндії в 2018 , коли піськограй ще грав на піаніно .
16.08.2025 16:43 Відповісти
Стармер видав якийсь треш!!! Де він побачив наближення миру??? Може він знає щось більше ніж ми???
16.08.2025 14:51 Відповісти
Чекав зранку - і дочекався.... Там все куйово..здувся....Цей вже трампівський..
16.08.2025 14:56 Відповісти
Це всемі наша вина, точніше зеленої влади в котрої в дипломатії повна біда
16.08.2025 15:00 Відповісти
брит Стармер почав мабуть курити "траву????- "Зусилля президента Трампа більше ніж будь-коли наблизили нас до завершення протиправної війни Росії в Україні", - заявив прем'єр Британії/І ДАЛЬШЕ((((Він зазначив, що наступним кроком мають бути подальші перемовини за участі президента України Володимира Зеленського, оскільки "шлях до миру в Україні не може вирішуватися без нього". ТАК ЯКОГО КУЯ ВИРІШУВАЛИ ДВА ПОКИДЬКИ ІЗ США І 3,14ДЕРАЦІЇ???
16.08.2025 16:12 Відповісти
Британия потихоньку выздоравливает, и это радует
16.08.2025 16:14 Відповісти
Перемовини у Стамбулі у березні 22го теж " як ніколи наблизили мир", але до України приїхав Джонсонюк і сказав НІ! Що ж ви Стармере так швидко здаєтеся?
16.08.2025 16:23 Відповісти
Смачно приклався до ануса Трампа.
16.08.2025 16:58 Відповісти
 
 