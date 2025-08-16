Переговори на Алясці наблизили завершення війни в Україні, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зустріч президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна на Алясці "як ніколи наблизила" можливість завершення російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише SkyNews.

"Зусилля президента Трампа більше ніж будь-коли наблизили нас до завершення протиправної війни Росії в Україні", – заявив прем’єр Британії.

Він зазначив, що наступним кроком мають бути подальші перемовини за участі президента України Володимира Зеленського, оскільки "шлях до миру в Україні не може вирішуватися без нього".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.