Тільки дії Путіна є реальними показниками того, чи дійсно він готовий покласти край терору та агресії, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга про подальший тиск на РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до подальшого зміцнення України та посилення міжнародного тиску на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Путін повинен розуміти наслідки затягування війни. Він занадто багато разів брехав у минулому і повністю знецінив своє слово. Тільки його дії є реальними показниками того, чи дійсно він готовий покласти край терору та агресії. Саме тому стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом. Посилення тиску на Москву та зміцнення України є критично важливими компонентами для досягнення миру", - йдеться в дописі.

Сибіга подякував США за взаємодію та незмінну відданість підтримці України та просуванню миру та наголосив на важливості зустрічі американського лідера Дональда Трампа і Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні 18 серпня, щоб обговорити подальші кроки для припинення вбивств та війни.

"Ми цінуємо позитивні сигнали американської сторони щодо готовності працювати над розбудовою надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Ми також підтримуємо зусилля Президента Трампа щодо організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна тісно координує свої дії з усіма союзниками і дякує їм за підтримку і єдність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічні атаки РФ демонструють, що Путін не відмовився від курсу агресії, - Цахкна

"Трансатлантична єдність має першочергове значення для досягнення тривалого миру і безпеки для всіх нас. Україна залишається відданою мирним зусиллям. Ми й надалі використовуватимемо кожну, навіть найменшу можливість, щоб покласти край війні, врятувати життя та звільнити наших людей", - додав Сибіга.

путін володимир (24566) Сибіга Андрій (610)
Топ коментарі
+2
ще не протверезів з п'ятниці, а вже взявся за перо) іноді краще мовчати
16.08.2025 13:44 Відповісти
+1
Плішивий з рижим все й без тебе порішали. Залишається тих двох п.дорів послати нафіг. От і вся дипломатія.
16.08.2025 13:45 Відповісти
+1
16.08.2025 16:08 Відповісти
Ау, редактори!!
Ви викладаєте дуже Потужну пику!! Виглядає так, наче він поцрійот і штовхає якусь героїчну промову.
Невже йому не роблять фотки простіше))
16.08.2025 13:42 Відповісти
Плішивий з рижим все й без тебе порішали. Залишається тих двох п.дорів послати нафіг. От і вся дипломатія.
16.08.2025 13:45 Відповісти
ще не протверезів з п'ятниці, а вже взявся за перо) іноді краще мовчати
16.08.2025 13:44 Відповісти
Вже надто багато міжнародника в медійному просторі.
16.08.2025 15:50 Відповісти
Бернард Ингам, пресс-секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80 Маргарет Тэтчер

легче допустить, что миром правит продуманное на много ходов вперёд злодейство, чем признать очевидное: миром правит бардак - глупость, полнейшая некомпетентность и поразительная, не укладывающаяся в обычную голову безответственность Лиц, Принимающих Решения
16.08.2025 15:53 Відповісти
16.08.2025 16:08 Відповісти
16.08.2025 16:09 Відповісти
Сибіга, чому мовчимо про арешт хутина?
самий час нагадати світу, що хутин - кривавий злочинець і вбивця
16.08.2025 16:12 Відповісти
Тільки дії ЗСУ є реальним показником закінчення війни та агресії кацапстану!
16.08.2025 18:40 Відповісти
 
 