Тільки дії Путіна є реальними показниками того, чи дійсно він готовий покласти край терору та агресії, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до подальшого зміцнення України та посилення міжнародного тиску на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Путін повинен розуміти наслідки затягування війни. Він занадто багато разів брехав у минулому і повністю знецінив своє слово. Тільки його дії є реальними показниками того, чи дійсно він готовий покласти край терору та агресії. Саме тому стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом. Посилення тиску на Москву та зміцнення України є критично важливими компонентами для досягнення миру", - йдеться в дописі.

Сибіга подякував США за взаємодію та незмінну відданість підтримці України та просуванню миру та наголосив на важливості зустрічі американського лідера Дональда Трампа і Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні 18 серпня, щоб обговорити подальші кроки для припинення вбивств та війни.

"Ми цінуємо позитивні сигнали американської сторони щодо готовності працювати над розбудовою надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Ми також підтримуємо зусилля Президента Трампа щодо організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна тісно координує свої дії з усіма союзниками і дякує їм за підтримку і єдність.

"Трансатлантична єдність має першочергове значення для досягнення тривалого миру і безпеки для всіх нас. Україна залишається відданою мирним зусиллям. Ми й надалі використовуватимемо кожну, навіть найменшу можливість, щоб покласти край війні, врятувати життя та звільнити наших людей", - додав Сибіга.