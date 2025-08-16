УКР
Нічні атаки РФ демонструють, що Путін не відмовився від курсу агресії, - Цахкна

Маргус Цахкна про перемир’я Путіна

Російський диктатор Володимир Путін не погодився на перемир'я, про це свідчать нічні удари армії РФ по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ERR, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Єдиний критерій, за яким можна оцінювати успіх наших дій, – це чи припинить Путін свою агресію чи ні. За підсумками вчорашньої зустрічі на Алясці він цього не зробив. Путін не погодився на безумовне перемир'я, навпаки, протягом ночі російські війська продовжували завдавати ракетних та дронових ударів по цивільному населенню України. Передумовою для досягнення справедливого і міцного миру є припинення бойових дій і встановлення безумовного перемир'я", – сказав Цахкна.

Він зазначив, що Путін хоче виграти час, але таку можливість йому давати не можна.

"Щоб агресія завершилася справедливим і міцним миром, необхідно ще більше посилити тиск на Росію, насамперед через посилення санкцій. Одночасно потрібно збільшувати підтримку України. Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність у цьому питанні, проте ми також розраховуємо на продовження підтримки з боку США. Тим самим він підтвердив, що його справжні цілі не змінилися. У світлі цього ми повторюємо нашу позицію: першопричина цієї війни – нездатність Путіна змиритися з розпадом Радянського Союзу", - сказав Цахкна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише тиск може примусити Росію погодитися на припинення вогню, - глава МЗС Естонії Цахкна

Цакхна підкреслив, що справедливий і міцний мир повинен ґрунтуватися на загальновизнаних принципах міжнародного права, включаючи принципи територіальної цілісності та суверенітету.

"Естонія продовжить надавати Україні всебічну підтримку і працювати над підвищенням ціни агресії", – сказав міністр.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані пуски з Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Гвардійського у Криму.

А чому ні? Зелена чмоня саботує ракетну програму, Москва у безпеці, народішко весело фоткає прильоти по НПЗ, котрих ще до чорта за Уралом та в Білорусі.
показати весь коментар
16.08.2025 13:06 Відповісти
Банда міндічів саботує навіть завод Рейнметалл !!!
А ці б могли побудувати справжню силу а не піар-Потужність °дин Гігават
показати весь коментар
16.08.2025 13:45 Відповісти
А обіцяв відмовитись?
І трампуша його благословив на любу дічь...
показати весь коментар
16.08.2025 13:07 Відповісти
А вдень вони на мапу тривог не дивляться? чи вдень вбивати українців можна, вдень - нормально?!
показати весь коментар
16.08.2025 15:20 Відповісти
Про трампона можна сказати так: "Назви мені, хто твій друг, й я скажу, хто ти є"!
Гадаю, що про риже Вашингтонське падло-трамписько,
цей вираз говорить найяскравіше!
Україні та США з рижим трамписьком не по дорозі!
показати весь коментар
16.08.2025 13:11 Відповісти
Результатом, зі слів Трампона *************, має бути всеосяжне перемир'я,тобто ,капітуляція України,і початкова відмова від перших областей,котрі найс ґай вже записав в свою канстітуцию(
показати весь коментар
16.08.2025 13:12 Відповісти
А що не очевидно що ***** не відмовився від України притому від всієї? Чи ви думали воно їздило на Аляску вирішувати проблеми України? ***** вам відкрито про це каже. В нього тільки питання він завоює Україну військовим шляхом чи Україна капітулює сама.
показати весь коментар
16.08.2025 13:33 Відповісти
 
 