Нічні атаки РФ демонструють, що Путін не відмовився від курсу агресії, - Цахкна

Російський диктатор Володимир Путін не погодився на перемир'я, про це свідчать нічні удари армії РФ по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ERR, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Єдиний критерій, за яким можна оцінювати успіх наших дій, – це чи припинить Путін свою агресію чи ні. За підсумками вчорашньої зустрічі на Алясці він цього не зробив. Путін не погодився на безумовне перемир'я, навпаки, протягом ночі російські війська продовжували завдавати ракетних та дронових ударів по цивільному населенню України. Передумовою для досягнення справедливого і міцного миру є припинення бойових дій і встановлення безумовного перемир'я", – сказав Цахкна.

Він зазначив, що Путін хоче виграти час, але таку можливість йому давати не можна.

"Щоб агресія завершилася справедливим і міцним миром, необхідно ще більше посилити тиск на Росію, насамперед через посилення санкцій. Одночасно потрібно збільшувати підтримку України. Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність у цьому питанні, проте ми також розраховуємо на продовження підтримки з боку США. Тим самим він підтвердив, що його справжні цілі не змінилися. У світлі цього ми повторюємо нашу позицію: першопричина цієї війни – нездатність Путіна змиритися з розпадом Радянського Союзу", - сказав Цахкна.

Цакхна підкреслив, що справедливий і міцний мир повинен ґрунтуватися на загальновизнаних принципах міжнародного права, включаючи принципи територіальної цілісності та суверенітету.

"Естонія продовжить надавати Україні всебічну підтримку і працювати над підвищенням ціни агресії", – сказав міністр.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані пуски з Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Гвардійського у Криму.