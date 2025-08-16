Ночные атаки РФ демонстрируют, что Путин не отказался от курса агрессии, - Цахкна

Российский диктатор Владимир Путин не согласился на перемирие, об этом свидетельствуют ночные удары армии РФ по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ERR, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Единственный критерий, по которому можно оценивать успех наших действий, - это прекратит ли Путин свою агрессию или нет. По итогам вчерашней встречи на Аляске он этого не сделал. Путин не согласился на безусловное перемирие, наоборот, в течение ночи российские войска продолжали наносить ракетные и беспилотные удары по гражданскому населению Украины. Предпосылкой для достижения справедливого и прочного мира является прекращение боевых действий и установление безусловного перемирия", - сказал Цахкна.

Он отметил, что Путин хочет выиграть время, но такую возможность ему давать нельзя.

"Чтобы агрессия завершилась справедливым и прочным миром, необходимо еще больше усилить давление на Россию, прежде всего через усиление санкций. Одновременно нужно увеличивать поддержку Украины. Европа должна взять на себя большую ответственность в этом вопросе, однако мы также рассчитываем на продолжение поддержки со стороны США. Тем самым он подтвердил, что его истинные цели не изменились. В свете этого мы повторяем нашу позицию: первопричина этой войны - неспособность Путина смириться с распадом Советского Союза", - сказал Цахкна.

Цакхна подчеркнул, что справедливый и прочный мир должен основываться на общепризнанных принципах международного права, включая принципы территориальной целостности и суверенитета.

"Эстония продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку и работать над повышением цены агрессии", - сказал министр.

Напомним, в ночь на 16 августа российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Зафиксированы пуски из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Гвардейского в Крыму.