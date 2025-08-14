РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10614 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны Встреча Трампа и Путина
150 3

Только давление может заставить Россию согласиться на прекращение огня, - глава МИД Эстонии Цахкна

В Эстонии призвали к давлению на Россию для мира

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает, что только давлением на РФ можно заставить ее согласиться на прекращение огня и начало длительного мира.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что РФ запустила по Украине рекордное количество бомб, ракет и беспилотников, вместо того, чтобы искать мира. Они вызвали рекордные жертвы среди гражданских.

"Россия продемонстрировала свою цель - бомбардировкой завоевать лучшую позицию, а не стремиться к миру.

Твердое давление - единственный способ заставить Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня и начать строить справедливый и длительный мир в Европе", - добавил Цахкна.

Читайте: Эстония высылает первого секретаря посольства РФ

В Эстонии призвали к давлению на Россию для мира

Автор: 

россия (96887) Эстония (1490) Цахкна Маргус (70)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає, що лише тиском на РФ можна змусити її погодитися на припинення вогню"

Ну то натисни, за чим затримка?
показать весь комментарий
14.08.2025 11:53 Ответить
Та нє, для них краще - "Свисніть кум, бо ви дурніший"
показать весь комментарий
14.08.2025 11:57 Ответить
тілько чоботом на горло...
показать весь комментарий
14.08.2025 12:01 Ответить
 
 