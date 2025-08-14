Только давление может заставить Россию согласиться на прекращение огня, - глава МИД Эстонии Цахкна
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает, что только давлением на РФ можно заставить ее согласиться на прекращение огня и начало длительного мира.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что РФ запустила по Украине рекордное количество бомб, ракет и беспилотников, вместо того, чтобы искать мира. Они вызвали рекордные жертвы среди гражданских.
"Россия продемонстрировала свою цель - бомбардировкой завоевать лучшую позицию, а не стремиться к миру.
Твердое давление - единственный способ заставить Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня и начать строить справедливый и длительный мир в Европе", - добавил Цахкна.
