РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12961 посетитель онлайн
Новости
1 304 3

Эстония высылает первого секретаря посольства РФ

естонія

13 августа Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства РФ для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря посольства РФ персоной нон грата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

Вручая ноту, Министерство иностранных дел сообщило представителю посольства России, что Эстония не намерена мириться с деятельностью России, направленной против конституционного строя Эстонии и внутренней стабильности, и считает необходимым выразить это очень четко.

Читайте также: Эстония не планирует упрощать пересечение границы с РФ, - МВД страны

Эстония также проинформирует об инциденте своих партнеров и союзников.

"Дипломат, о котором идет речь, принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя преступлениям против государства, включая несколько преступлений, связанных с нарушением санкций", - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, в настоящее время один гражданин Эстонской Республики был осужден за совершение этих преступлений.

"Длительное вмешательство посольства России во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, и, высылая дипломата, мы демонстрируем, что Эстония не допустит на своей территории никаких действий, срежиссированных и организованных иностранным государством", - подчеркнул министр.

В ведомстве отметили, что действия Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая предусматривает, что государство пребывания может в любое время и без объяснения причин уведомить аккредитующее государство о том, что глава представительства или любой член дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.

Также читайте: МИД Польши направил ноту протеста РФ из-за масштабного обстрела Киева

Автор: 

посольство (1092) россия (96876) Эстония (1489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браво Эстонии!
показать весь комментарий
13.08.2025 12:58 Ответить
перший пiшов
показать весь комментарий
13.08.2025 13:04 Ответить
Кому, як не країнам Балтії, вичистити усі посольства та консульства кацапії цілком; 100% шпигунів замість дипломатів.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:11 Ответить
 
 