Эстония высылает первого секретаря посольства РФ

13 августа Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства РФ для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря посольства РФ персоной нон грата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

Вручая ноту, Министерство иностранных дел сообщило представителю посольства России, что Эстония не намерена мириться с деятельностью России, направленной против конституционного строя Эстонии и внутренней стабильности, и считает необходимым выразить это очень четко.

Эстония также проинформирует об инциденте своих партнеров и союзников.

"Дипломат, о котором идет речь, принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя преступлениям против государства, включая несколько преступлений, связанных с нарушением санкций", - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, в настоящее время один гражданин Эстонской Республики был осужден за совершение этих преступлений.

"Длительное вмешательство посольства России во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, и, высылая дипломата, мы демонстрируем, что Эстония не допустит на своей территории никаких действий, срежиссированных и организованных иностранным государством", - подчеркнул министр.

В ведомстве отметили, что действия Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая предусматривает, что государство пребывания может в любое время и без объяснения причин уведомить аккредитующее государство о том, что глава представительства или любой член дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.

