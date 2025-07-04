МИД Польши направил ноту протеста РФ из-за масштабного обстрела Киева
Министерство иностранных дел Польши выразило протест России в связи с масштабным ночным обстрелом Киева, во время которого повреждения получил также и консульский отдел польского посольства.
Об этом говорится в сообщении МИД Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"МИД направил ноту в посольство России, в которой выразил решительный протест в связи с авиаударами по населению", - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что вследствие российских ударов пострадало также здание польской дипломатической миссии.
"МИД Польши подчеркнул, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года",- говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что вследствие российского удара по Киеву поврежден консульский отдел посольства Польши.
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