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Новости Реакция Польши на обстрелы РФ Украины
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МИД Польши направил ноту протеста РФ из-за масштабного обстрела Киева

МЗС Польщі

Министерство иностранных дел Польши выразило протест России в связи с масштабным ночным обстрелом Киева, во время которого повреждения получил также и консульский отдел польского посольства.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД направил ноту в посольство России, в которой выразил решительный протест в связи с авиаударами по населению", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что вследствие российских ударов пострадало также здание польской дипломатической миссии.

"МИД Польши подчеркнул, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года",- говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что вследствие российского удара по Киеву поврежден консульский отдел посольства Польши.

Читайте также: Консульский отдел посольства Польши поврежден в Киеве. Срочно нужны системы ПВО, - Сикорский

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обстрел (28318) Польша (8555) посольство (1087) нота протеста (142)


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Топ комментарии
+4
цікаво, а якщо б не постраждала будівля польської дипломатичної місії теж була б нота?
чи ну її в піаніну?
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04.07.2025 18:43 Ответить
+4
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04.07.2025 18:48 Ответить
+3
ви ще свої f-16 підніміть , от тоді точно росія злякається і почне поважати міжнародне право
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04.07.2025 18:48 Ответить
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Друг, пізнається в біді!
Дякуємо Польщі!
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04.07.2025 18:41 Ответить
🤣🤣дали тобі бідолазі притулок?????
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04.07.2025 20:35 Ответить
цікаво, а якщо б не постраждала будівля польської дипломатичної місії теж була б нота?
чи ну її в піаніну?
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04.07.2025 18:43 Ответить
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04.07.2025 18:48 Ответить
ви ще свої f-16 підніміть , от тоді точно росія злякається і почне поважати міжнародне право
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04.07.2025 18:48 Ответить
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04.07.2025 18:49 Ответить
От що б не казали про персів, а назвати їх сцикунами, як поляків, ні в кого язик не повернеться. Ізраїль розбомбив консульство Ірану в Сирії - без всяких нот всім, що під руку попало, їб...ли по Ізраїлю, хоча точно знали до чого це призведе і пох чи США впишеться за союзника чи ні.
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04.07.2025 18:50 Ответить
Так а толку? Всё как и с обеспокоенностями. Кремлядь просто подотрется этим письмом протеста.
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04.07.2025 18:52 Ответить
Та ту ноту по електронці відправили. Спробуй підтертися.
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04.07.2025 19:01 Ответить
До папки "Спам" перекинуть.. їм пох, никого не соромляться і не лякаються. Якщо придавити за горлянку - почнуть верещати про весь світ, який вони "в труху" своїми ядерними головками роз'їбуть
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04.07.2025 19:09 Ответить
Пан не зрозумів жарту?
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04.07.2025 19:11 Ответить
Краще би щось інше надіслали. Нота це смішно
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04.07.2025 18:53 Ответить
Голову небензі,законсервовану.
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04.07.2025 19:39 Ответить
Ну так не в звязку з обстрілом Київа, а в звязку з обіс*аними штаньми консульських працівників...., "Цензор" , розставляйте правильно акценти
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04.07.2025 19:02 Ответить
Якась *****.
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04.07.2025 19:03 Ответить
Прокинульсь стронг-рольники
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04.07.2025 19:07 Ответить
Тут ещё и ущерб материальный. Консулу Польши потребуются новые трусы и брюки. И скорее всего новое кресло, если старое отмыть не получится.
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04.07.2025 19:12 Ответить
Гарна міна при паршивій грі...
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04.07.2025 20:23 Ответить
Бляха, який сором всюди. Це щось на кшталт "пане кацапе, не в ту дірочку поцілили, не в ту дірочку, пане!..."
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04.07.2025 20:28 Ответить
Як активізувалися московські наймити, гадити в мережі проти України та Польщі! І всі собі Ніки патріотични злампічили, а рота, московське лайно лізе!!
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04.07.2025 20:33 Ответить
 
 