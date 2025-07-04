МЗС Польщі надіслало ноту протесту РФ через масштабний обстріл Києва
Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест Росії у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого пошкоджень зазнав, зокрема і консульський відділ польського посольства.
Про це йдеться в дописі МЗС Польщі в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з авіаударами по населенню", - сказано в повідомленні.
У відомстві нагадали, що внаслідок російських ударів постраждала також будівля польської дипломатичної місії.
"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року",- йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Києву пошкоджено консульський відділ посольства Польщі.
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чи ну її в піаніну?