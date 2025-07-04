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Новини Реакція Польщі на обстріли РФ України
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МЗС Польщі надіслало ноту протесту РФ через масштабний обстріл Києва

МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест Росії у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого пошкоджень зазнав, зокрема і консульський відділ польського посольства.

Про це йдеться в дописі МЗС Польщі в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з авіаударами по населенню", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що внаслідок російських ударів постраждала також будівля польської дипломатичної місії.

"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року",- йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Києву пошкоджено консульський відділ посольства Польщі.

Читайте також: Консульський відділ посольства Польщі пошкоджено у Києві. Терміново потрібні системи ППО, - Сікорський

Автор: 

обстріл (29640) Польща (8678) посольство (950) нота протесту (101)


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Топ коментарі
+4
цікаво, а якщо б не постраждала будівля польської дипломатичної місії теж була б нота?
чи ну її в піаніну?
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04.07.2025 18:43 Відповісти
+4
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04.07.2025 18:48 Відповісти
+3
ви ще свої f-16 підніміть , от тоді точно росія злякається і почне поважати міжнародне право
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04.07.2025 18:48 Відповісти
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Дякуємо Польщі!
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04.07.2025 18:41 Відповісти
цікаво, а якщо б не постраждала будівля польської дипломатичної місії теж була б нота?
чи ну її в піаніну?
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04.07.2025 18:43 Відповісти
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04.07.2025 18:48 Відповісти
ви ще свої f-16 підніміть , от тоді точно росія злякається і почне поважати міжнародне право
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04.07.2025 18:48 Відповісти
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04.07.2025 18:49 Відповісти
От що б не казали про персів, а назвати їх сцикунами, як поляків, ні в кого язик не повернеться. Ізраїль розбомбив консульство Ірану в Сирії - без всяких нот всім, що під руку попало, їб...ли по Ізраїлю, хоча точно знали до чого це призведе і пох чи США впишеться за союзника чи ні.
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04.07.2025 18:50 Відповісти
Так а толку? Всё как и с обеспокоенностями. Кремлядь просто подотрется этим письмом протеста.
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04.07.2025 18:52 Відповісти
Та ту ноту по електронці відправили. Спробуй підтертися.
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04.07.2025 19:01 Відповісти
До папки "Спам" перекинуть.. їм пох, никого не соромляться і не лякаються. Якщо придавити за горлянку - почнуть верещати про весь світ, який вони "в труху" своїми ядерними головками роз'їбуть
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04.07.2025 19:09 Відповісти
Пан не зрозумів жарту?
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04.07.2025 19:11 Відповісти
Краще би щось інше надіслали. Нота це смішно
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04.07.2025 18:53 Відповісти
Голову небензі,законсервовану.
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04.07.2025 19:39 Відповісти
Ну так не в звязку з обстрілом Київа, а в звязку з обіс*аними штаньми консульських працівників...., "Цензор" , розставляйте правильно акценти
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04.07.2025 19:02 Відповісти
Якась *****.
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04.07.2025 19:03 Відповісти
Прокинульсь стронг-рольники
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04.07.2025 19:07 Відповісти
Тут ещё и ущерб материальный. Консулу Польши потребуются новые трусы и брюки. И скорее всего новое кресло, если старое отмыть не получится.
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04.07.2025 19:12 Відповісти
 
 