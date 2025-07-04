МЗС Польщі надіслало ноту протесту РФ через масштабний обстріл Києва

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест Росії у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого пошкоджень зазнав, зокрема і консульський відділ польського посольства.

Про це йдеться в дописі МЗС Польщі в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з авіаударами по населенню", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що внаслідок російських ударів постраждала також будівля польської дипломатичної місії.

"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року",- йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Києву пошкоджено консульський відділ посольства Польщі.

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