Эстония не планирует упрощать пересечение границы с РФ, - МВД страны

Эстония не планирует облегчать пересечение эстонско-российской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Глава МВД прибыл в Нарву на границе с РФ.

"Не стоит надеяться на щедрые жесты относительно поездок в Россию - их не будет", - сказал Таро.

Он назвал идею создания электронной очереди для пешеходов малореалистичной из-за больших затрат на поддержку и высоких цен для пользователей.

В то же время министр отметил, что брать плату за пересечение границы в принципе неправильно.

Глава МВД напомнил, что при введении платного электронного бронирования для автомобилей людям обещали бесплатный проход пешком, и эта возможность должна сохраняться.

Отвечая на вопрос о возможном открытии границы для автотранспорта после завершения реконструкции ивангородского пограничного пункта, Таро заявил, что говорить об этом пока рано.

