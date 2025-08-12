Эстония не планирует упрощать пересечение границы с РФ, - МВД страны
Эстония не планирует облегчать пересечение эстонско-российской границы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
Глава МВД прибыл в Нарву на границе с РФ.
"Не стоит надеяться на щедрые жесты относительно поездок в Россию - их не будет", - сказал Таро.
Он назвал идею создания электронной очереди для пешеходов малореалистичной из-за больших затрат на поддержку и высоких цен для пользователей.
В то же время министр отметил, что брать плату за пересечение границы в принципе неправильно.
Глава МВД напомнил, что при введении платного электронного бронирования для автомобилей людям обещали бесплатный проход пешком, и эта возможность должна сохраняться.
Отвечая на вопрос о возможном открытии границы для автотранспорта после завершения реконструкции ивангородского пограничного пункта, Таро заявил, что говорить об этом пока рано.
