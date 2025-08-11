РУС
Поддерживаю Украину на ее пути к справедливому и прочному миру. Принцип территориальной целостности является неприкосновенным, - президент Эстонии Карис

Карис о территориальной целостности Украины

Президент Эстонии Алар Карис выразил поддержку Украине и подчеркнул, что принцип территориальной целостности должен оставаться неприкосновенным.

"Поддерживаю Украину на ее пути к справедливому и прочному миру. Принцип территориальной целостности является неприкосновенным - он является краеугольным камнем безопасности и стабильности в послевоенную эпоху после Второй мировой войны. Изменение границ с применением военной силы недопустимо", - подчеркнул Карис.

Напомним, сенатор Линдси Грэм заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать "определенные обмены территориями".

Президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"

Дякуємо пан Алар Каріс !!!🇪🇪❤️🇺🇦
11.08.2025 12:22 Ответить
Щиро дякуємо за підтримку, пане Президенте.
11.08.2025 12:29 Ответить
 
 