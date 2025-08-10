Украина не выгонит всех россиян, а РФ не пойдет на Киев. Будут "обмены территориями", - Грем
Сенатор Линдси Грэм заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать "определенные обмены территориями".
Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хочу быть с вами честным: Украина не выгонит каждого россиянина, а Россия не пойдет на Киев, поэтому в конце концов будут определенные обмены территориями", - заявил республиканец.
Грэм отметил, что любые территориальные "обмены" могут произойти только "после предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы предотвратить повторение этого со стороны России".
"Нужно сказать Путину, что произойдет, если он сделает это в третий раз", - заявил сенатор, напомнив аннексию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение РФ в 2022-м.
На вопрос во время интервью, было ли правильным шагом со стороны Трампа провести саммит с Путиным на Аляске для обсуждения прекращения огня, Грэм сказал, что он "вполне не против" встречи, добавив, что надеется, что Зеленский сможет принять в ней участие.
"Войну нельзя завершить без переговоров. Надеюсь, Зеленский сможет быть частью процесса. Оставлю это на усмотрение Белого дома", - добавил американский законодатель.
Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Швидкість така собі...😁
17 февраля кацапы взяли Авдеевку.
8 февраля был снят и награжден Залужный.
Пана генерала клоунская власть вытащила от провала в обороне Авдеевки, повесив это на нового командующего.
Но это случайное совпадение
Вот, лично, вас какие гарантии устроят?
Меморандумзакон, расписка Трампа кровью, или Венс зуб даст? Какие вы примите гарантии?
До територіальних реалій на землі Україна повернеться через 1,5-2 роки.
Коли парашці настане *****, фронт репне, а кєрчєнскій мост роз'їбе українська рідна балістика.
При ціні жижі по 45 за барилко.
Ще потанцюємо.
А є чим йти на Київ?
Zеленський, ти ж розумієш, що після такої КАПІТУЛЯЦІЇ немає сенсу більше тримати тебе і твою шоблу при владі?
До Первой мировой парился у себя за океаном и ни во что серьезное не лез. Британия, пинками, загнала малехо поучаствовать в войне. Потом клоунские вторжение на Дальний Восток. Дипрессия и как выход из неё признание и помощь красной России.
Пятилетнее бодание с величайшей армией мира - Японией. Вступление в Вторую мировую (под руководством той же Англии) когда исход войны был ясен.
Поражение от голозадого Вьетнама, Кореи, Афгана. Участие в развале Союза (опять вместе с Тетчер). Уничтожения противника Ирана - Садама.
Вывод промышленности в Китай. Помощь в возрождении путинской России.
P.S. но какая блестящая операция
освобождение заложников в Тегераневзятие Панамы и арест Норьеги.
Где их вела Британия там ещё более менее. Где перли сами - политика просера.
Лицемір.
❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.
відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
Перед Зеленським буде стояти дуже не простий вибір, ба більше, не дай Бог нікому приймати такий вибір. Прийняти, де-факто капітуляцію, або продовжувати війну без допомоги США(мова не тільки в зброї, а навіть не стільки, а без допомоги в розвідці, зв'язку який забезпечують старлінки, та без політичної допомоги). А в цьому, Европа, навіть при бажанні та політичній волі (якої не має), не зможе замінити США.
Проте, ось що головне. Продовувати війну, здебільшого хочуть ті, хто не воює, ніколи не воював, а можливо ніколи навіть не допомагав ЗСУ! А лише пишуть щодня по 100 коментарів на цензорі....
Україну поставлять перед фактом: Або капітуляція на умовах США, або воюйте далі як хочете чи чим хочете. Ну звісно сидіти в Ужгороді, в своєму будинки, та закликати воювати далі, без зброї, зв'язку, розвідданих, політичної пітримки - можна! Ну а чому ні? Не мені воювати і не моєм дітям....
Тут(на цензорі) дуже не ******* факти та правду, та видаляють коментарі та блокують акаунти. Але від цього правду та факти не приховаєш.
А факти такі: ***** не відмовиться від свої спроб знищити Україну щоб не сталось, росія та ***** ніколи добровільно не повернуть окуповані території, росія не зможе перемогти Україну у цій війні, Україна не зможе повернути окуповані території та перемогти у війні, жодна країна/блок який своїм вступом у війну зміг би переломати ситуацію (США, НАТО, Китай) у війну не вступлять, міжнародне право повністю зруйновано і воно більше не працює. Це називається - ПАТ. Потрібно вирішувати дипломатично. Що і пропонують США! Чи справедливо це зі сторони США? Скоріш за все ні! Але маємо те що маємо.
1. Демилитаризация, сокращение армии
2. Отход войск из незахваченных территорий, каких?
3. Официальное признание оккупированных территорий за рф
4. Отказ от вступление в НАТО
Вроде ничего не забыл...
Я думаю, что на первый и третий пункт точно никто не пойдет, скорее будет как между северной и южной Кореями., хотя США в лице Трампа может признать Крым. На второй, с трудом представляю но вероятно, но лишь при условии равнозначного обмена (Кирил Верес например допускает такой вариант) и сильных гарантий безопасности, но поскольку гарантий скорее всего никто не даст то и обмена не будет. Четвертый вполне, правда что нам помешает лет через 5-10 передумать. Итого, где тут по вашему капитуляция? В каком месте, если вы конечно согласны по пунктам.
Чому капітуляція? Тому, що в будь-якому випадку ЗСУ добровільно відходить з частини своєї землі
Це і є капітуляція, коли ворогу, який не може війною за 3.5 роки захопити землю, віддають її добровільно! І в даному аспекті, зовсім не вважливо яку саме територію та скільки її буде: Донецька/Луганська, чи додатково Херсонська/Запоріжська. Зовсім не вважливо в даному аспекті.
2025 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", - заявив сенатор,
2026 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це вчетверте"
2030 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це вп'яте"
Да ніхуа не станеться. Тампон запропонує новий дедлайн на 24 дні, два тижні, десять днів, нові перемовини по путен хоче миру...
Бо міняти одні українські території на інші українські - це подарунок агресору.
Є чим і ким воювати , тому не переймайтесь так сильно
і досить нас лякати - налякані ми вже аж занадто !!
отож нехай кремлівський недопалок забере своіх диких зеків
із нашоі краіни і настане мир на землі ,
так як украінці
ніколи не дадуть спокою кацапам , які перебуватимуть на нашій землі 😡