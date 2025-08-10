РУС
Украина не выгонит всех россиян, а РФ не пойдет на Киев. Будут "обмены территориями", - Грем

Сенатор Линдси Грэм заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать "определенные обмены территориями".

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу быть с вами честным: Украина не выгонит каждого россиянина, а Россия не пойдет на Киев, поэтому в конце концов будут определенные обмены территориями", - заявил республиканец.

Грэм отметил, что любые территориальные "обмены" могут произойти только "после предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы предотвратить повторение этого со стороны России".

"Нужно сказать Путину, что произойдет, если он сделает это в третий раз", - заявил сенатор, напомнив аннексию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение РФ в 2022-м.

На вопрос во время интервью, было ли правильным шагом со стороны Трампа провести саммит с Путиным на Аляске для обсуждения прекращения огня, Грэм сказал, что он "вполне не против" встречи, добавив, что надеется, что Зеленский сможет принять в ней участие.

Читайте также: Путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска с Донбасса, - WSJ

"Войну нельзя завершить без переговоров. Надеюсь, Зеленский сможет быть частью процесса. Оставлю это на усмотрение Белого дома", - добавил американский законодатель.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Постпред США при НАТО Уитакер о территориальных уступках Украины: "Никакие большие куски территории не будут отдавать просто так"

Топ комментарии
+26
Кажуть вам, Аляску обміняйте.
10.08.2025 22:26 Ответить
+23
конченные лицемерные гниды, обмениваться территориями Украины только такие вы можете скоты
10.08.2025 22:27 Ответить
+20
вы пид.ры все видете что ***** дважды нападал на Украину, а вы хотите дать ему в будущем еще напасть!!!!
10.08.2025 22:29 Ответить
Кажуть вам, Аляску обміняйте.
10.08.2025 22:26 Ответить
Ніяких обмінів територіями не буде! росія не має жодних прав на окуповані території і не може ними обмінюватись! Якщо трамп цього не розуміє, Україна поставить його на місце, грубо і без реверансів!
10.08.2025 22:43 Ответить
Ага,у нас була можливість з нашими надрами.Для чого було спішити з підписанням?Хіба не можна було сказати-,,Ми почекаєм коли закінчиться допомога надана Байденом,подивимось чи буде допомога від Трампа,,
10.08.2025 23:09 Ответить
Тобто за кіпішем про помилку Віткоффа й про обміни територіями вирішили додати "перчику"для хйла? А саме - " НА УМОВАХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ дляукраїни.".. А ЄС на це піде , коли хйло наступного разу підкрипиться гешефтними домовлялаки з Трампом й почне з країн Балтії а потім вже й Україна на втроє...
10.08.2025 22:45 Ответить
Це респи так усі гуртом вирішили втішити Україну - наступним будапештським?
10.08.2025 22:46 Ответить
Хай самі вйобуют - в них самих землі на 100 рашок вистачить
10.08.2025 22:27 Ответить
конченные лицемерные гниды, обмениваться территориями Украины только такие вы можете скоты
10.08.2025 22:27 Ответить
В журналистиці - є таким термін - "джинса". А треп цього грема, чи як там його, це - "туалетний папір". І викростовують його за призначенням.
10.08.2025 22:27 Ответить
Саме так. Поки його слова це мотлох який не збувся як і 99% всього що несуть ці політики світові.
10.08.2025 22:46 Ответить
10.08.2025 22:28 Ответить
Перехоплювач, шось ти на півтора роки з новиною запізнився.
Швидкість така собі...😁
10.08.2025 22:30 Ответить
це не новина..він тобі показав точку біфуркації
10.08.2025 22:35 Ответить
Сырский сдал Авдеевку.
17 февраля кацапы взяли Авдеевку.
8 февраля был снят и награжден Залужный.
Пана генерала клоунская власть вытащила от провала в обороне Авдеевки, повесив это на нового командующего.
Но это случайное совпадение
10.08.2025 23:10 Ответить
Що цей сенатор, плять, меле?.....
10.08.2025 22:29 Ответить
"меле" те.що куйлу потрібно і за що куйло платить
10.08.2025 23:37 Ответить
"Харашо ізлаґаєт сабака!Учітєсь,Кіса!")
10.08.2025 22:29 Ответить
вы пид.ры все видете что ***** дважды нападал на Украину, а вы хотите дать ему в будущем еще напасть!!!!
10.08.2025 22:29 Ответить
це вже двадцять четверта війна з Україною , котру розпочали рашистські скажені пси
10.08.2025 23:39 Ответить
***, чемберленів же розвелося.... щоб ви всі повиздихали
10.08.2025 22:30 Ответить
Де гарантії від США!Вірити х@йлу себе не поважати!!!Знлву хочуть Україна обманути, як з будапешським меморандумом(((Не потрібно вестися на провокації(((
10.08.2025 22:30 Ответить
Хосподи, шо дети малые.
Вот, лично, вас какие гарантии устроят?
Меморандум закон, расписка Трампа кровью, или Венс зуб даст? Какие вы примите гарантии?
10.08.2025 23:14 Ответить
Думаю повернення 2-3 тис. міжконтинентальних ракет з ЯО буде достатньо.
10.08.2025 23:26 Ответить
ВІРИТИ США,ТЕЖ САМЕ ,ЩО ВІРИТИ Х,,,ЙЛУ,ОДНОГО БРЕХЛИВОГО ПОЛЯ ЯГОДИ
10.08.2025 23:40 Ответить
Феєричний длбйп !!! Просто сказав би правду : Чхати ми, американці, хотіли на справедливість, порядність, демократію і свободу народів, а що таке Будапештський меморандум ... то ми взагалі ніколи не чули. Усі йдіть лісом, ми вам нічого не обіцяли, усі питання до Байдена.
10.08.2025 22:30 Ответить
Тобто ми маємо міняти своє на своє??Грем ти там в сосну вдарився чи шо?Шо значить росія не піде з територій.Все вона піде якщо вибити їй накуй всі нпз хоча б в європейській частині рашки!Піде аж бігом!
10.08.2025 22:31 Ответить
какие гарантии вы можете дать ? Почему об этом ни слова ? Хотя вам веры нет
10.08.2025 22:31 Ответить
ага..ты мне язык в жопу, а я тебе *** в рот
10.08.2025 22:34 Ответить
"...вот смотри Петька, у тебя член в жопе, и у меня член в жопе, но есть нюанси
10.08.2025 22:38 Ответить
ТОБТО ВІДДАТИ УКРІПЛЕННЯ НА ДОНБАСІ - і там самим оголити всю цетнтральну Україну для удара - зашибісь план
10.08.2025 22:35 Ответить
Пішов *****, уйо6ок.
До територіальних реалій на землі Україна повернеться через 1,5-2 роки.
Коли парашці настане *****, фронт репне, а кєрчєнскій мост роз'їбе українська рідна балістика.
При ціні жижі по 45 за барилко.
Ще потанцюємо.
10.08.2025 22:35 Ответить
То ось яку землю мінятимуть(("не візьмуть Київ"(((За три дня,чи за 13 років?(((
10.08.2025 22:35 Ответить
Завжди було цікаво як до влади чи просто на керуючи посади приходять ідіоти...
10.08.2025 22:36 Ответить
Нiуя не було цiкаво. Наприклад в 19-ому я знав, що буде кепсько. Та 73% хоча й котять дiжку на те кепське одороблище, та мають вже нових кумирiв, на кшталт Бойка("розумна" людина i т.д.).
10.08.2025 22:43 Ответить
ЗЫ... заре маемо круть-верть, а хоча й верть круть -випадок. Ми зависли в пиня-шлеперо-трампо-клоунах. Коли вже та перезагрузка настане. Почнiмо з недопалка, хутiн пуй, шоб ти здохло, падло залiське...
10.08.2025 22:51 Ответить
А если взять тряпичную куклу, написать на ней "хутін пуй" и колоть иголками? Поможет?
10.08.2025 23:18 Ответить
американські міняли.
10.08.2025 22:36 Ответить
Ги ги ги.
10.08.2025 22:42 Ответить
"торгаші" з роду ЮДИ
10.08.2025 22:43 Ответить
Американські попандопали, - "ето тєбє, ето снова тєбє, ето опьять тєбє"...

10.08.2025 22:48 Ответить
Продажна хвойда на прізвище Грем! То ти повторюєш ту люту маячню, яку твій бос висрав кілька місяців тому, що російська "поступка" - це те, що вони не підуть на Київ ?!?!
А є чим йти на Київ?

Zеленський, ти ж розумієш, що після такої КАПІТУЛЯЦІЇ немає сенсу більше тримати тебе і твою шоблу при владі?
10.08.2025 22:38 Ответить
За санкції і ніхто вже не згадує
10.08.2025 22:39 Ответить
Зараз найкраща санкція від Трампа це збереження санкцій Байдена.
10.08.2025 22:43 Ответить
Дуже сумніваюсь,що Трамп і їх не зніме....про це вже неодноразово,були чутки і натяки трампівської адміністрації
10.08.2025 22:48 Ответить
Куди подівався дядько Сем - який твердою рукою наводив порядок в світі?
10.08.2025 22:39 Ответить
Вспомните историю. Дядько Сем изначально был ... по нашему барыгой.
До Первой мировой парился у себя за океаном и ни во что серьезное не лез. Британия, пинками, загнала малехо поучаствовать в войне. Потом клоунские вторжение на Дальний Восток. Дипрессия и как выход из неё признание и помощь красной России.
Пятилетнее бодание с величайшей армией мира - Японией. Вступление в Вторую мировую (под руководством той же Англии) когда исход войны был ясен.
Поражение от голозадого Вьетнама, Кореи, Афгана. Участие в развале Союза (опять вместе с Тетчер). Уничтожения противника Ирана - Садама.
Вывод промышленности в Китай. Помощь в возрождении путинской России.
P.S. но какая блестящая операция освобождение заложников в Тегеране взятие Панамы и арест Норьеги.
Где их вела Британия там ещё более менее. Где перли сами - политика просера.
10.08.2025 23:36 Ответить
Трамп подтянул весь свой гитлерюгенд на нас давить. Пошли вбросы для морального давления. Но ты. зелька, помни майдан, нам-то пофиг на сраных ковбоев и их сраные фантазии.
10.08.2025 22:40 Ответить
А як до цього красиво співав про мито у 500%, зараз здувся до віддайте ***** те що йому потрібно.
Лицемір.
10.08.2025 22:41 Ответить
Ви там в штатах повні йолупи, які плять обміни? Шо на шо міняти??? Херсон та запоріжя на "мамой клянусь"??? Дебіли
10.08.2025 22:41 Ответить
ПНХ старий дебіл. І віддай наші копалини раз ти нас наїбав
10.08.2025 22:42 Ответить
Нащо нам кожного кацапа виганяти? Тут всіх закопаємо - і для обісраного Грема місце знайдеться.
10.08.2025 22:43 Ответить
Доведеться для політика Грема повторити урок Політології від політолога https://t.me/allgolobutsky/32307 Олексія Голобуцького щодо його пропозиції/вимоги до України стосовно капітуляції та про проблеми, які постануть перед всеньким світом наступного тижня:

❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.

відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
10.08.2025 22:45 Ответить
100% !!!
10.08.2025 23:35 Ответить
"Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє" ))) как бы в самом предложении содержится вся ценность гарантий. В третий раз Карл!, вот если в третий раз захочет, то вот тогда точно будут гарантии. Ну или что-то типа того. Ну если не в третий то в четвертый вот прям точно все будет. Ну а на пятом там уже и Украина закончиться. Баба з воза как говорится. Правда потом начнется Польша и Прибалтика, но то уже другая история. То уже внуки пусть расхлебуют и плюются))
10.08.2025 22:46 Ответить
Схоже, вже все вирішено. А зустріч Трампа та ***** - це формальність.
Перед Зеленським буде стояти дуже не простий вибір, ба більше, не дай Бог нікому приймати такий вибір. Прийняти, де-факто капітуляцію, або продовжувати війну без допомоги США(мова не тільки в зброї, а навіть не стільки, а без допомоги в розвідці, зв'язку який забезпечують старлінки, та без політичної допомоги). А в цьому, Европа, навіть при бажанні та політичній волі (якої не має), не зможе замінити США.
Проте, ось що головне. Продовувати війну, здебільшого хочуть ті, хто не воює, ніколи не воював, а можливо ніколи навіть не допомагав ЗСУ! А лише пишуть щодня по 100 коментарів на цензорі....
10.08.2025 22:46 Ответить
Дорогой, иди на#уй.
10.08.2025 22:49 Ответить
на#уй., чи НЕ на#уй! Але це факт! Питання вирішене!
Україну поставлять перед фактом: Або капітуляція на умовах США, або воюйте далі як хочете чи чим хочете. Ну звісно сидіти в Ужгороді, в своєму будинки, та закликати воювати далі, без зброї, зв'язку, розвідданих, політичної пітримки - можна! Ну а чому ні? Не мені воювати і не моєм дітям....
10.08.2025 22:53 Ответить
Ну так оно всегда так. Все хотят воевать до талого за чужой счёт. Все хотят побед, но как это делать без американцев никто не знает. Даже Европа не знает. Все знают как нужно, но мало кто понимает как именно.
10.08.2025 22:53 Ответить
Насправді, трохи логіки в діях США є!
Тут(на цензорі) дуже не ******* факти та правду, та видаляють коментарі та блокують акаунти. Але від цього правду та факти не приховаєш.
А факти такі: ***** не відмовиться від свої спроб знищити Україну щоб не сталось, росія та ***** ніколи добровільно не повернуть окуповані території, росія не зможе перемогти Україну у цій війні, Україна не зможе повернути окуповані території та перемогти у війні, жодна країна/блок який своїм вступом у війну зміг би переломати ситуацію (США, НАТО, Китай) у війну не вступлять, міжнародне право повністю зруйновано і воно більше не працює. Це називається - ПАТ. Потрібно вирішувати дипломатично. Що і пропонують США! Чи справедливо це зі сторони США? Скоріш за все ні! Але маємо те що маємо.
10.08.2025 23:06 Ответить
К сожалению мы так и не усвоили простое---не президент будет решать, а мы его выбравшие. Это и есть власть народа. Мы же валим всё на последнего как всегда. Это мы должны согласится, как финны, немцы, японцы и многие другие народы в разные века при всяких войнах. Вот на таких ошибках и учится народ идя на выборы. Кто слыхал от финнов с 1945 г претензии ко всем правителям страны за Карелию? Кому немцы задавали вопрос по Восточной Пруссии, какому канцлеру? Вилли Бранту? или Меркелихе? Или опять Порох всё стырил? Сходите на кладбище ближайшее любое---там ответы лежат на всё. Пришло время за всё платить.
10.08.2025 23:33 Ответить
Думаете что все уже решено, допустим, тогда что по вашему входит в эту капитуляцию:

1. Демилитаризация, сокращение армии
2. Отход войск из незахваченных территорий, каких?
3. Официальное признание оккупированных территорий за рф
4. Отказ от вступление в НАТО
Вроде ничего не забыл...

Я думаю, что на первый и третий пункт точно никто не пойдет, скорее будет как между северной и южной Кореями., хотя США в лице Трампа может признать Крым. На второй, с трудом представляю но вероятно, но лишь при условии равнозначного обмена (Кирил Верес например допускает такой вариант) и сильных гарантий безопасности, но поскольку гарантий скорее всего никто не даст то и обмена не будет. Четвертый вполне, правда что нам помешает лет через 5-10 передумать. Итого, где тут по вашему капитуляция? В каком месте, если вы конечно согласны по пунктам.
10.08.2025 23:35 Ответить
Я не знаю, що саме, входить в цю капітуляцію. Ба більше, скоріш за все, остаточно, цього не знає навіть Трамп, та *****. Я пишу про те, що така зустріч, не відбулася би без певних "чорнових" домовленостей. Моменти та допрацювання, скоріш всього будуть до останньої хвилини зустрічі, а Трампа та *****, а можливо продовжиться навіть після зустрічі, кілька днів/тижднів. . Але про основний скелет домовились! Далі Україну ставлять перед фактом: Або буде так, як ми домовились, або воюйте далі скільки хочете та як хочете, США вмивають руки.
Чому капітуляція? Тому, що в будь-якому випадку ЗСУ добровільно відходить з частини своєї землі
Це і є капітуляція, коли ворогу, який не може війною за 3.5 роки захопити землю, віддають її добровільно! І в даному аспекті, зовсім не вважливо яку саме територію та скільки її буде: Донецька/Луганська, чи додатково Херсонська/Запоріжська. Зовсім не вважливо в даному аспекті.
10.08.2025 23:48 Ответить
2015 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це вдруге"
2025 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", - заявив сенатор,
2026 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це вчетверте"
2030 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це вп'яте"
Да ніхуа не станеться. Тампон запропонує новий дедлайн на 24 дні, два тижні, десять днів, нові перемовини по путен хоче миру...
10.08.2025 22:48 Ответить
NBC есть канал на Трубі, як у всіх американських СМІ. там плиз коментуйте, бо там одні російські щури.
10.08.2025 22:49 Ответить
Забудь, нiяких терiторiй
10.08.2025 22:55 Ответить
напали на українців як на націю, він там розуміє що він тимчасовий і занадто мєлковат щоб не виглядати ідіотом перш ніж зрозуміти який у українців буде запит на правосуддя, і час не на користь московітів
10.08.2025 22:55 Ответить
В одному згоден краще москалів не виганяти а закопати або свиням згодувати ,головне щоб не потравилися.
10.08.2025 22:57 Ответить
ну не вижене так переб'є. а в якості гарантій ядерний статус вернуть. ну тоді хай обмін. ми берем кеніксберг а на томість кацапи нам і крим і курськ ......
10.08.2025 22:58 Ответить
А можна обміняти на нашу ядерку, наприклад... Якби не клептократія у країні, давно би вже це питання вирішили.
10.08.2025 22:58 Ответить
10.08.2025 22:59 Ответить
І які Російські території пропонує обміняти Грем?

Бо міняти одні українські території на інші українські - це подарунок агресору.
10.08.2025 22:59 Ответить
Ять, а ви нашо??? Ви ска гарантували недоторканість в обмін на ядерку. І де ці гарантіі?
10.08.2025 23:00 Ответить
Даже говорить о каких-то обменах это нонсенс, сразу посылать НАХ и Трампа и *****, им там вдвоём будет веселее. В мире уважают только сильных и Украина не имеет права проявлять даже толику слабости.
10.08.2025 23:03 Ответить
********* ХХІ ст
10.08.2025 23:05 Ответить
Мені дуже цікаво чим і ким усі ці незламні та потужні посилачі нах воювати далі збираються, якщо США повністю перекриє допомогу у разі відмови підписати мирний договір.
10.08.2025 23:06 Ответить
Щось у вас не зовсім здорова зацікавленість в цій темі !
Є чим і ким воювати , тому не переймайтесь так сильно
і досить нас лякати - налякані ми вже аж занадто !!
10.08.2025 23:42 Ответить
Хай ще у безуглої візьмуть інтерв'ю. Хто такий Ліндсі Грем? Поки не прийшов трамп до влади про нього і слуху не було. Зараз кого не спитай всі лізуть з прогнозам та порадами. Мої країні півтори тисячі років. Вона стільки всього винесла, переживе і цю пошисть. Україна вистоїть.
10.08.2025 23:08 Ответить
Зараз закидають камінням, але пофіг. Чи подобаються мені особисто заяви американців - ні, все кипить всередині, здається б роздер їх власними руками. Але ще більше кипить від коментарів вище. Послати їх - хіба це складно? Але така поведінка нагадує дитячий садочок (погано, але зрозуміло, дитина не відповідає за свої вчинки). Або ж гірше - компанію алкашні, яка в угарі не розуміє, що каже. Але ж зранку буде похмілля і йти на роботу. От тоді буде тяжко. Ми маємо можливість воювати самостійно? Самовбивча стратегія, питання лише часу. Капітулювати - теж такий собі варіант. Потрібно, щоб ці питання вирішували люди з великим досвідом, технократи, бажано з любов'ю до держави. Де таких взяти - мабуть питання ще більше.
10.08.2025 23:12 Ответить
Украіна нічого міняти не буде , крапка 😕
отож нехай кремлівський недопалок забере своіх диких зеків
із нашоі краіни і настане мир на землі ,
так як украінці
ніколи не дадуть спокою кацапам , які перебуватимуть на нашій землі 😡
10.08.2025 23:26 Ответить
Йдіть нах*й!
10.08.2025 23:30 Ответить
Скільки місяців Україна не отримує ні цента, ні патрона допомоги від проклятих трумпівських США? Чомусь всі вирішили, що на США все тримається, а якже тоді без їхньої допомоги вже стільки місяців не наступила катастрофа? Тому, що країни Європи, де керівники розуміють на відміну від недолугих піндосів всю небезпеку кацапського нацизму. Ці країни плюс Японія нас без допомоги не залишать.
10.08.2025 23:47 Ответить
 
 