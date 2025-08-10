Украина не выгонит всех россиян, а РФ не пойдет на Киев. Будут "обмены территориями", - Грем

Сенатор Линдси Грэм заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать "определенные обмены территориями".

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу быть с вами честным: Украина не выгонит каждого россиянина, а Россия не пойдет на Киев, поэтому в конце концов будут определенные обмены территориями", - заявил республиканец.

Грэм отметил, что любые территориальные "обмены" могут произойти только "после предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы предотвратить повторение этого со стороны России".

"Нужно сказать Путину, что произойдет, если он сделает это в третий раз", - заявил сенатор, напомнив аннексию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение РФ в 2022-м.

На вопрос во время интервью, было ли правильным шагом со стороны Трампа провести саммит с Путиным на Аляске для обсуждения прекращения огня, Грэм сказал, что он "вполне не против" встречи, добавив, что надеется, что Зеленский сможет принять в ней участие.

"Войну нельзя завершить без переговоров. Надеюсь, Зеленский сможет быть частью процесса. Оставлю это на усмотрение Белого дома", - добавил американский законодатель.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

