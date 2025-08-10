Постпред США при НАТО Уитакер о территориальных уступках Украины: "Никакие большие куски территории не будут отдавать просто так"

Никакие большие куски территории не будут отдавать просто так, если за них "не сражались или не завоевали на поле боя".

Об этом в эфире телеканала CNN заявил посол США при НАТО Мэтью Уиттакер, комментируя возможные территориальные уступки Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакие большие куски или участки территории, за которые не боролись или не заслужили на поле боя, не будут просто так отданы... Обе стороны должны согласиться завершить эту войну... нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению", - сказал дипломат.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

