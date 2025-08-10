РУС
Новости Территориальные уступки
4 772 110

Постпред США при НАТО Уитакер о территориальных уступках Украины: "Никакие большие куски территории не будут отдавать просто так"

Мэтью Витакер о территориальных уступках

Никакие большие куски территории не будут отдавать просто так, если за них "не сражались или не завоевали на поле боя".

Об этом в эфире телеканала CNN заявил посол США при НАТО Мэтью Уиттакер, комментируя возможные территориальные уступки Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакие большие куски или участки территории, за которые не боролись или не заслужили на поле боя, не будут просто так отданы... Обе стороны должны согласиться завершить эту войну... нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению", - сказал дипломат.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Украина и Европа представили США свой план завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, "обмен территориями" только на взаимной основе, - WSJ

переговоры (5111) США (27679) территориальная целостность (248) Уитакер Мэтью (18)


Топ комментарии
+16
Оце потужно ЗЕдєрьмак з Венсом у Британії зустрівся!
"Ми не вважаєм, що Зеленському потрібно зустрічатись з путіним перед зустріччю з Трампом" - додав Венс.
Кинули Зебобіка, і копалини не допомогли
10.08.2025 17:52 Ответить
+16
"Жодні великі шматки чи ділянки території, за які не боролися чи не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані... Обидві сторони повинні погодитись завершити цю війну… нам потрібно, щоб вона закінчилася. Ми могли б урятувати тисячі життів завдяки угоді", - сказав дипломат.
Цей поц заявляє, що Америка підтримує загарбницькі війни?
Тобто, Китай може сміливо захоплювати Тайвань?
Воно точно дипломат, чи його в ОПі призначили, як полслинь-смокталок?
10.08.2025 17:56 Ответить
+13
А ДЕ ООН ? ЗАВОЙВАНІ території відають агресору а шо з Кримом - він же не визнаний ООН рашистським? БЛДІ жерли бабло не гірше ОПУ зЄМАРОДЕРАТУ ...
10.08.2025 17:52 Ответить
Страница 2 из 2
Слід розуміти, що це було сказано у контексті вимог кацапів передати їм підконтрольні нам території областей. Хоча в цілому позиція Штатів зрадницька. Піндосська позиція...
10.08.2025 18:56 Ответить
Ну тобто він пропонує віддавати все одно, але типу "не просто так". Нє, ну США всю історію підарами були, не гірші за рашу. Не дивно що вони злигалися так добре.
10.08.2025 19:01 Ответить
Жодна велика українська територія не буде віддана просто так. Тільки після передачі США прав на корисні копалини на цій території (с) Сполучені Штати Підерасів.
10.08.2025 19:03 Ответить
дайте ему седедки!
10.08.2025 19:05 Ответить
І по морді нею його! По морді! Як чеховського Ваньку Жукова.
10.08.2025 19:24 Ответить
Якого Єрмак їздить на зустрічі, його дипломатичні "зусилля" абсолютний нуль.Проку з нього як з козла молока
В америкосів повна відсутність поняття агресор і жертва де першого треба ставити в стойло,щоб другим не повадно було.Договорився б Єрмак про розвал кацапстану і хай америкоси забирають Чукотку з Бурятією.Копалини їм відійдуть,Трамп їх так ********.
10.08.2025 19:21 Ответить
Якщо згадати, хто такий Єрмак - дивуватися нічому.
Zеленський дійсно вважає, що після капітуляції його переоберуть?
Головне, щоб коли зелені покидьки розділяться, українці не голосували за ЖОДНОГО, хто був у партії "слуга народу" або мав будь-яке відношення до Коломойського, партії регіонів або Юлії Тимошенко будь-коли в історії. Досить з нас цього лайна.
10.08.2025 19:35 Ответить
Я казав що трамп то ганьба США.... й нажаль не помилився.
10.08.2025 19:29 Ответить
Отдай Калифорнию кремлю подонок лысый... просто так..
10.08.2025 19:34 Ответить
світ зійшов з розуму
10.08.2025 19:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 