Постпред США при НАТО Вітакер про територіальні поступки України: "Жодні великі шматки території не віддаватимуть просто так"
Жодні великі шматки території не віддаватимуть просто так, якщо за них "не билися чи не завоювали на полі бою".
Про це в ефіі телеканалу CNN заявив посол США при НАТО Метью Віттакер, коментуючи можливі територіальні поступки України напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодні великі шматки чи ділянки території, за які не боролися чи не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані... Обидві сторони повинні погодитись завершити цю війну… нам потрібно, щоб вона закінчилася. Ми могли б урятувати тисячі життів завдяки угоді", - сказав дипломат.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
В америкосів повна відсутність поняття агресор і жертва де першого треба ставити в стойло,щоб другим не повадно було.Договорився б Єрмак про розвал кацапстану і хай америкоси забирають Чукотку з Бурятією.Копалини їм відійдуть,Трамп їх так ********.
Zеленський дійсно вважає, що після капітуляції його переоберуть?
Головне, щоб коли зелені покидьки розділяться, українці не голосували за ЖОДНОГО, хто був у партії "слуга народу" або мав будь-яке відношення до Коломойського, партії регіонів або Юлії Тимошенко будь-коли в історії. Досить з нас цього лайна.