УКР
Новини Територіальні поступки
4 863 110

Постпред США при НАТО Вітакер про територіальні поступки України: "Жодні великі шматки території не віддаватимуть просто так"

Метью Вітакер про теритоіальні поступки

Жодні великі шматки території не віддаватимуть просто так, якщо за них "не билися чи не завоювали на полі бою".

Про це в ефіі телеканалу CNN заявив посол США при НАТО Метью Віттакер, коментуючи можливі територіальні поступки України напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодні великі шматки чи ділянки території, за які не боролися чи не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані... Обидві сторони повинні погодитись завершити цю війну… нам потрібно, щоб вона закінчилася. Ми могли б урятувати тисячі життів завдяки угоді", - сказав дипломат.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі, - WSJ

Автор: 

перемовини (3049) США (24015) територіальна цілісність (188) Вітакер Метью (17)


+16
Оце потужно ЗЕдєрьмак з Венсом у Британії зустрівся!
"Ми не вважаєм, що Зеленському потрібно зустрічатись з путіним перед зустріччю з Трампом" - додав Венс.
Кинули Зебобіка, і копалини не допомогли
10.08.2025 17:52 Відповісти
+16
Цей поц заявляє, що Америка підтримує загарбницькі війни?
Тобто, Китай може сміливо захоплювати Тайвань?
Воно точно дипломат, чи його в ОПі призначили, як полслинь-смокталок?
10.08.2025 17:56 Відповісти
+14
❗️Третю світову зупинить лише продовження постачання зброї Україні, щоб росію тримала в страху найпотужніша армія Європи на сьогодні - Україна, впевнений сенатор Грем
10.08.2025 17:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Слід розуміти, що це було сказано у контексті вимог кацапів передати їм підконтрольні нам території областей. Хоча в цілому позиція Штатів зрадницька. Піндосська позиція...
10.08.2025 18:56 Відповісти
Ну тобто він пропонує віддавати все одно, але типу "не просто так". Нє, ну США всю історію підарами були, не гірші за рашу. Не дивно що вони злигалися так добре.
10.08.2025 19:01 Відповісти
Жодна велика українська територія не буде віддана просто так. Тільки після передачі США прав на корисні копалини на цій території (с) Сполучені Штати Підерасів.
10.08.2025 19:03 Відповісти
дайте ему седедки!
10.08.2025 19:05 Відповісти
І по морді нею його! По морді! Як чеховського Ваньку Жукова.
10.08.2025 19:24 Відповісти
Якого Єрмак їздить на зустрічі, його дипломатичні "зусилля" абсолютний нуль.Проку з нього як з козла молока
В америкосів повна відсутність поняття агресор і жертва де першого треба ставити в стойло,щоб другим не повадно було.Договорився б Єрмак про розвал кацапстану і хай америкоси забирають Чукотку з Бурятією.Копалини їм відійдуть,Трамп їх так ********.
10.08.2025 19:21 Відповісти
Якщо згадати, хто такий Єрмак - дивуватися нічому.
Zеленський дійсно вважає, що після капітуляції його переоберуть?
Головне, щоб коли зелені покидьки розділяться, українці не голосували за ЖОДНОГО, хто був у партії "слуга народу" або мав будь-яке відношення до Коломойського, партії регіонів або Юлії Тимошенко будь-коли в історії. Досить з нас цього лайна.
10.08.2025 19:35 Відповісти
Я казав що трамп то ганьба США.... й нажаль не помилився.
10.08.2025 19:29 Відповісти
Отдай Калифорнию кремлю подонок лысый... просто так..
10.08.2025 19:34 Відповісти
світ зійшов з розуму
10.08.2025 19:34 Відповісти
