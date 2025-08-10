Україна не вижене всіх росіян, а РФ не піде на Київ. Будуть "обміни територіями", - Грем

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що мирна угода між Україною та РФ передбачатиме "певні обміни територіями".

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу бути з вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не піде на Київ, тож врешті будуть певні обміни територіями", - заявив республіканець.

Грем зазначив, що будь-які територіальні "обміни" можуть відбутися лише "після надання Україні гарантій безпеки, щоб запобігти повторенню цього з боку Росії".

"Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", – заявив сенатор, нагадавши анексію Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення РФ у 2022-му.

На запитання під час інтерв'ю, чи було правильним кроком з боку Трампа провести саміт з Путіним на Алясці для обговорення припинення вогню, Грем сказав, що він "цілком не проти" зустрічі, додавши, що сподівається, що Зеленський зможе взяти в ній участь.

"Війну не можна завершити без переговорів. Сподіваюся, Зеленський зможе бути частиною процесу. Залишу це на розсуд Білого дому", - додав американський законодавець.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

