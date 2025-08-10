УКР
Україна не вижене всіх росіян, а РФ не піде на Київ. Будуть "обміни територіями", - Грем

сенатор,грем

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що мирна угода між Україною та РФ передбачатиме "певні обміни територіями".

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу бути з вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не піде на Київ, тож врешті будуть певні обміни територіями", - заявив республіканець.

Грем зазначив, що будь-які територіальні "обміни" можуть відбутися лише "після надання Україні гарантій безпеки, щоб запобігти повторенню цього з боку Росії".

"Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", – заявив сенатор, нагадавши анексію Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення РФ у 2022-му.

На запитання під час інтерв'ю, чи було правильним кроком з боку Трампа провести саміт з Путіним на Алясці для обговорення припинення вогню, Грем сказав, що він "цілком не проти" зустрічі, додавши, що сподівається, що Зеленський зможе взяти в ній участь.

"Війну не можна завершити без переговорів. Сподіваюся, Зеленський зможе бути частиною процесу. Залишу це на розсуд Білого дому", - додав американський законодавець.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

США (24015) територіальна цілісність (188) Трамп Дональд (6709) Грем Ліндсі (116)


Кажуть вам, Аляску обміняйте.
показати весь коментар
10.08.2025 22:26 Відповісти
Ніяких обмінів територіями не буде! росія не має жодних прав на окуповані території і не може ними обмінюватись! Якщо трамп цього не розуміє, Україна поставить його на місце, грубо і без реверансів!
показати весь коментар
10.08.2025 22:43 Відповісти
Ага,у нас була можливість з нашими надрами.Для чого було спішити з підписанням?Хіба не можна було сказати-,,Ми почекаєм коли закінчиться допомога надана Байденом,подивимось чи буде допомога від Трампа,,
показати весь коментар
10.08.2025 23:09 Відповісти
Тобто за кіпішем про помилку Віткоффа й про обміни територіями вирішили додати "перчику"для хйла? А саме - " НА УМОВАХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ дляукраїни.".. А ЄС на це піде , коли хйло наступного разу підкрипиться гешефтними домовлялаки з Трампом й почне з країн Балтії а потім вже й Україна на втроє...
показати весь коментар
10.08.2025 22:45 Відповісти
Це респи так усі гуртом вирішили втішити Україну - наступним будапештським?
показати весь коментар
10.08.2025 22:46 Відповісти
Хай самі вйобуют - в них самих землі на 100 рашок вистачить
показати весь коментар
10.08.2025 22:27 Відповісти
конченные лицемерные гниды, обмениваться территориями Украины только такие вы можете скоты
показати весь коментар
10.08.2025 22:27 Відповісти
В журналистиці - є таким термін - "джинса". А треп цього грема, чи як там його, це - "туалетний папір". І викростовують його за призначенням.
показати весь коментар
10.08.2025 22:27 Відповісти
Саме так. Поки його слова це мотлох який не збувся як і 99% всього що несуть ці політики світові.
показати весь коментар
10.08.2025 22:46 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 22:28 Відповісти
Перехоплювач, шось ти на півтора роки з новиною запізнився.
Швидкість така собі...😁
показати весь коментар
10.08.2025 22:30 Відповісти
це не новина..він тобі показав точку біфуркації
показати весь коментар
10.08.2025 22:35 Відповісти
Сырский сдал Авдеевку.
17 февраля кацапы взяли Авдеевку.
8 февраля был снят и награжден Залужный.
Пана генерала клоунская власть вытащила от провала в обороне Авдеевки, повесив это на нового командующего.
Но это случайное совпадение
показати весь коментар
10.08.2025 23:10 Відповісти
Залужний ще за кілька місяців до свого звільнення говорив про те, що Авдіївку потрібно залишати, бо наступає критичний момент, коли втрати в обороні можуть бути більшими, ніж при штурмі. Невигідно там уже було оборонятись, оскільки Авдіївка була уже практично в оточенні з трьох сторін. так що Сирський тут нічого не здавав. то просто кацапи додавили оборону, коли розрізали Авдіївку практично навпіл своїм заходом через каналізаційні труби.
показати весь коментар
11.08.2025 00:31 Відповісти
Що цей сенатор, плять, меле?.....
показати весь коментар
10.08.2025 22:29 Відповісти
"меле" те.що куйлу потрібно і за що куйло платить
показати весь коментар
10.08.2025 23:37 Відповісти
"Харашо ізлаґаєт сабака!Учітєсь,Кіса!")
показати весь коментар
10.08.2025 22:29 Відповісти
вы пид.ры все видете что ***** дважды нападал на Украину, а вы хотите дать ему в будущем еще напасть!!!!
показати весь коментар
10.08.2025 22:29 Відповісти
це вже двадцять четверта війна з Україною , котру розпочали рашистські скажені пси
показати весь коментар
10.08.2025 23:39 Відповісти
***, чемберленів же розвелося.... щоб ви всі повиздихали
показати весь коментар
10.08.2025 22:30 Відповісти
Де гарантії від США!Вірити х@йлу себе не поважати!!!Знлву хочуть Україна обманути, як з будапешським меморандумом(((Не потрібно вестися на провокації(((
показати весь коментар
10.08.2025 22:30 Відповісти
Хосподи, шо дети малые.
Вот, лично, вас какие гарантии устроят?
Меморандум закон, расписка Трампа кровью, или Венс зуб даст? Какие вы примите гарантии?
показати весь коментар
10.08.2025 23:14 Відповісти
Думаю повернення 2-3 тис. міжконтинентальних ракет з ЯО буде достатньо.
показати весь коментар
10.08.2025 23:26 Відповісти
Уважаемый Кэп (Мастер) вы не яврей? Торговаться умеете.
На тот период (что вы требуете возврата) у нас было 176 МБР.
Если вы требуете обмен равных ракет, то у США (2008) их было всего 400. Так что 2-3 тысячи это волюнтаризм не реально.
Ну будут у вас ракеты - назовите имя того кто даст приказ всех бомбить.
"Когда умру отдайте сыну мои доспехи и наган, ну, а ещё стальные яйца, без них всё это никчему
показати весь коментар
10.08.2025 23:57 Відповісти
"назовите имя того кто даст приказ всех бомбить."

не неси прутню будь ласка. Русня більше ніколи не зможе навіть мріяти щоб захопити Київ або окупувати більшу частину України - бо це загроза знищення держави яка дає право на застосування ЯЗ.
І так само знаючи це Європа не буде боятись ядерного удару по їх прикордонню в Україні - і тоді останні обмеження з допомоги нам будуть автоматично зняті.
показати весь коментар
11.08.2025 00:09 Відповісти
Не ржать. У тебя у меня у нас стояли две стационарные атомные станции бомбы. Сильно это помогло? Охрана, а это элита Нацгвардии с Чернобыльской просто сдалась в плен, даже лесами не попыталась уйти. Ну и? Кто поставил кацапам ультиматум? Кто пообещал если шо всю Европу с собой утянуть? То же самое и с ракетами было бы
"Кто на наши атомные станции с мечем прийдёт, тот ими и владеть будет" а мы для сохранения экологии помогать им будем (запорожская)
показати весь коментар
11.08.2025 00:27 Відповісти
ВІРИТИ США,ТЕЖ САМЕ ,ЩО ВІРИТИ Х,,,ЙЛУ,ОДНОГО БРЕХЛИВОГО ПОЛЯ ЯГОДИ
показати весь коментар
10.08.2025 23:40 Відповісти
Феєричний длбйп !!! Просто сказав би правду : Чхати ми, американці, хотіли на справедливість, порядність, демократію і свободу народів, а що таке Будапештський меморандум ... то ми взагалі ніколи не чули. Усі йдіть лісом, ми вам нічого не обіцяли, усі питання до Байдена.
показати весь коментар
10.08.2025 22:30 Відповісти
Тобто ми маємо міняти своє на своє??Грем ти там в сосну вдарився чи шо?Шо значить росія не піде з територій.Все вона піде якщо вибити їй накуй всі нпз хоча б в європейській частині рашки!Піде аж бігом!
показати весь коментар
10.08.2025 22:31 Відповісти
какие гарантии вы можете дать ? Почему об этом ни слова ? Хотя вам веры нет
показати весь коментар
10.08.2025 22:31 Відповісти
ага..ты мне язык в жопу, а я тебе *** в рот
показати весь коментар
10.08.2025 22:34 Відповісти
"...вот смотри Петька, у тебя член в жопе, и у меня член в жопе, но есть нюанси
показати весь коментар
10.08.2025 22:38 Відповісти
ТОБТО ВІДДАТИ УКРІПЛЕННЯ НА ДОНБАСІ - і там самим оголити всю цетнтральну Україну для удара - зашибісь план
показати весь коментар
10.08.2025 22:35 Відповісти
Пішов *****, уйо6ок.
До територіальних реалій на землі Україна повернеться через 1,5-2 роки.
Коли парашці настане *****, фронт репне, а кєрчєнскій мост роз'їбе українська рідна балістика.
При ціні жижі по 45 за барилко.
Ще потанцюємо.
показати весь коментар
10.08.2025 22:35 Відповісти
То ось яку землю мінятимуть(("не візьмуть Київ"(((За три дня,чи за 13 років?(((
показати весь коментар
10.08.2025 22:35 Відповісти
Завжди було цікаво як до влади чи просто на керуючи посади приходять ідіоти...
показати весь коментар
10.08.2025 22:36 Відповісти
Нiуя не було цiкаво. Наприклад в 19-ому я знав, що буде кепсько. Та 73% хоча й котять дiжку на те кепське одороблище, та мають вже нових кумирiв, на кшталт Бойка("розумна" людина i т.д.).
показати весь коментар
10.08.2025 22:43 Відповісти
ЗЫ... заре маемо круть-верть, а хоча й верть круть -випадок. Ми зависли в пиня-шлеперо-трампо-клоунах. Коли вже та перезагрузка настане. Почнiмо з недопалка, хутiн пуй, шоб ти здохло, падло залiське...
показати весь коментар
10.08.2025 22:51 Відповісти
А если взять тряпичную куклу, написать на ней "хутін пуй" и колоть иголками? Поможет?
показати весь коментар
10.08.2025 23:18 Відповісти
американські міняли.
показати весь коментар
10.08.2025 22:36 Відповісти
Ги ги ги.
показати весь коментар
10.08.2025 22:42 Відповісти
"торгаші" з роду ЮДИ
показати весь коментар
10.08.2025 22:43 Відповісти
Американські попандопали, - "ето тєбє, ето снова тєбє, ето опьять тєбє"...

показати весь коментар
10.08.2025 22:48 Відповісти
Продажна хвойда на прізвище Грем! То ти повторюєш ту люту маячню, яку твій бос висрав кілька місяців тому, що російська "поступка" - це те, що вони не підуть на Київ ?!?!
А є чим йти на Київ?

Zеленський, ти ж розумієш, що після такої КАПІТУЛЯЦІЇ немає сенсу більше тримати тебе і твою шоблу при владі?
показати весь коментар
10.08.2025 22:38 Відповісти
За санкції і ніхто вже не згадує
показати весь коментар
10.08.2025 22:39 Відповісти
Зараз найкраща санкція від Трампа це збереження санкцій Байдена.
показати весь коментар
10.08.2025 22:43 Відповісти
Дуже сумніваюсь,що Трамп і їх не зніме....про це вже неодноразово,були чутки і натяки трампівської адміністрації
показати весь коментар
10.08.2025 22:48 Відповісти
Куди подівався дядько Сем - який твердою рукою наводив порядок в світі?
показати весь коментар
10.08.2025 22:39 Відповісти
Вспомните историю. Дядько Сем изначально был ... по нашему барыгой.
До Первой мировой парился у себя за океаном и ни во что серьезное не лез. Британия, пинками, загнала малехо поучаствовать в войне. Потом клоунские вторжение на Дальний Восток. Дипрессия и как выход из неё признание и помощь красной России.
Пятилетнее бодание с величайшей армией мира - Японией. Вступление в Вторую мировую (под руководством той же Англии) когда исход войны был ясен.
Поражение от голозадого Вьетнама, Кореи, Афгана. Участие в развале Союза (опять вместе с Тетчер). Уничтожения противника Ирана - Садама.
Вывод промышленности в Китай. Помощь в возрождении путинской России.
P.S. но какая блестящая операция освобождение заложников в Тегеране взятие Панамы и арест Норьеги.
Где их вела Британия там ещё более менее. Где перли сами - политика просера.
показати весь коментар
10.08.2025 23:36 Відповісти
Трамп подтянул весь свой гитлерюгенд на нас давить. Пошли вбросы для морального давления. Но ты. зелька, помни майдан, нам-то пофиг на сраных ковбоев и их сраные фантазии.
показати весь коментар
10.08.2025 22:40 Відповісти
А як до цього красиво співав про мито у 500%, зараз здувся до віддайте ***** те що йому потрібно.
Лицемір.
показати весь коментар
10.08.2025 22:41 Відповісти
Ви там в штатах повні йолупи, які плять обміни? Шо на шо міняти??? Херсон та запоріжя на "мамой клянусь"??? Дебіли
показати весь коментар
10.08.2025 22:41 Відповісти
ПНХ старий дебіл. І віддай наші копалини раз ти нас наїбав
показати весь коментар
10.08.2025 22:42 Відповісти
Нащо нам кожного кацапа виганяти? Тут всіх закопаємо - і для обісраного Грема місце знайдеться.
показати весь коментар
10.08.2025 22:43 Відповісти
Доведеться для політика Грема повторити урок Політології від політолога https://t.me/allgolobutsky/32307 Олексія Голобуцького щодо його пропозиції/вимоги до України стосовно капітуляції та про проблеми, які постануть перед всеньким світом наступного тижня:

❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.

відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
показати весь коментар
10.08.2025 22:45 Відповісти
100% !!!
показати весь коментар
10.08.2025 23:35 Відповісти
"Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє" ))) как бы в самом предложении содержится вся ценность гарантий. В третий раз Карл!, вот если в третий раз захочет, то вот тогда точно будут гарантии. Ну или что-то типа того. Ну если не в третий то в четвертый вот прям точно все будет. Ну а на пятом там уже и Украина закончиться. Баба з воза как говорится. Правда потом начнется Польша и Прибалтика, но то уже другая история. То уже внуки пусть расхлебуют и плюются))
показати весь коментар
10.08.2025 22:46 Відповісти
Схоже, вже все вирішено. А зустріч Трампа та ***** - це формальність.
Перед Зеленським буде стояти дуже не простий вибір, ба більше, не дай Бог нікому приймати такий вибір. Прийняти, де-факто капітуляцію, або продовжувати війну без допомоги США(мова не тільки в зброї, а навіть не стільки, а без допомоги в розвідці, зв'язку який забезпечують старлінки, та без політичної допомоги). А в цьому, Европа, навіть при бажанні та політичній волі (якої не має), не зможе замінити США.
Проте, ось що головне. Продовувати війну, здебільшого хочуть ті, хто не воює, ніколи не воював, а можливо ніколи навіть не допомагав ЗСУ! А лише пишуть щодня по 100 коментарів на цензорі....
показати весь коментар
10.08.2025 22:46 Відповісти
Дорогой, иди на#уй.
показати весь коментар
10.08.2025 22:49 Відповісти
на#уй., чи НЕ на#уй! Але це факт! Питання вирішене!
Україну поставлять перед фактом: Або капітуляція на умовах США, або воюйте далі як хочете чи чим хочете. Ну звісно сидіти в Ужгороді, в своєму будинки, та закликати воювати далі, без зброї, зв'язку, розвідданих, політичної пітримки - можна! Ну а чому ні? Не мені воювати і не моєм дітям....
показати весь коментар
10.08.2025 22:53 Відповісти
Ну так оно всегда так. Все хотят воевать до талого за чужой счёт. Все хотят побед, но как это делать без американцев никто не знает. Даже Европа не знает. Все знают как нужно, но мало кто понимает как именно.
показати весь коментар
10.08.2025 22:53 Відповісти
Насправді, трохи логіки в діях США є!
Тут(на цензорі) дуже не ******* факти та правду, та видаляють коментарі та блокують акаунти. Але від цього правду та факти не приховаєш.
А факти такі: ***** не відмовиться від свої спроб знищити Україну щоб не сталось, росія та ***** ніколи добровільно не повернуть окуповані території, росія не зможе перемогти Україну у цій війні, Україна не зможе повернути окуповані території та перемогти у війні, жодна країна/блок який своїм вступом у війну зміг би переломати ситуацію (США, НАТО, Китай) у війну не вступлять, міжнародне право повністю зруйновано і воно більше не працює. Це називається - ПАТ. Потрібно вирішувати дипломатично. Що і пропонують США! Чи справедливо це зі сторони США? Скоріш за все ні! Але маємо те що маємо.
показати весь коментар
10.08.2025 23:06 Відповісти
К сожалению мы так и не усвоили простое---не президент будет решать, а мы его выбравшие. Это и есть власть народа. Мы же валим всё на последнего как всегда. Это мы должны согласится, как финны, немцы, японцы и многие другие народы в разные века при всяких войнах. Вот на таких ошибках и учится народ идя на выборы. Кто слыхал от финнов с 1945 г претензии ко всем правителям страны за Карелию? Кому немцы задавали вопрос по Восточной Пруссии, какому канцлеру? Вилли Бранту? или Меркелихе? Или опять Порох всё стырил? Сходите на кладбище ближайшее любое---там ответы лежат на всё. Пришло время за всё платить.
показати весь коментар
10.08.2025 23:33 Відповісти
Думаете что все уже решено, допустим, тогда что по вашему входит в эту капитуляцию:

1. Демилитаризация, сокращение армии
2. Отход войск из незахваченных территорий, каких?
3. Официальное признание оккупированных территорий за рф
4. Отказ от вступление в НАТО
Вроде ничего не забыл...

Я думаю, что на первый и третий пункт точно никто не пойдет, скорее будет как между северной и южной Кореями., хотя США в лице Трампа может признать Крым. На второй, с трудом представляю но вероятно, но лишь при условии равнозначного обмена (Кирил Верес например допускает такой вариант) и сильных гарантий безопасности, но поскольку гарантий скорее всего никто не даст то и обмена не будет. Четвертый вполне, правда что нам помешает лет через 5-10 передумать. Итого, где тут по вашему капитуляция? В каком месте, если вы конечно согласны по пунктам.
показати весь коментар
10.08.2025 23:35 Відповісти
Я не знаю, що саме, входить в цю капітуляцію. Ба більше, скоріш за все, остаточно, цього не знає навіть Трамп, та *****. Я пишу про те, що така зустріч, не відбулася би без певних "чорнових" домовленостей. Моменти та допрацювання, скоріш всього будуть до останньої хвилини зустрічі, а Трампа та *****, а можливо продовжиться навіть після зустрічі, кілька днів/тижднів. . Але про основний скелет домовились! Далі Україну ставлять перед фактом: Або буде так, як ми домовились, або воюйте далі скільки хочете та як хочете, США вмивають руки.
Чому капітуляція? Тому, що в будь-якому випадку ЗСУ добровільно відходить з частини своєї землі
Це і є капітуляція, коли ворогу, який не може війною за 3.5 роки захопити землю, віддають її добровільно! І в даному аспекті, зовсім не вважливо яку саме територію та скільки її буде: Донецька/Луганська, чи додатково Херсонська/Запоріжська. Зовсім не вважливо в даному аспекті.
показати весь коментар
10.08.2025 23:48 Відповісти
Что это за скелет, у него не так много составных костей, я почти все перечислил, но вы в худших традициях политиков их проигнорировали и ничего конкретного не сказали. Тут не так много вариантов, и большинство из них для Украины совершенно неприемлемые, и станут возможны лишь при условии, что Украину США и особенно ЕС в открытую полностью кинут, что мне кажется на данный момент невозможным. А еще вы себе противоречите, сначала пишите что никто окончательно ничего не знает а потом утверждаете, что нашим военным по любому придется уйти из незахваченных территорий... откуда такая уверенность и что, даже не получив ничего взамен? Даже при самом худшем варианте, если ВСУ придется уйти из Донбасса (Херсон и Запорожье точно никто не отдаст) без равноценного обмена, даже тогда без демилитаризации, официального признании оккупированных территорий, и прочих требований кремля, называть это капитуляцией, все равно что натягивать сову на глобус. Последнее, далеко не факт что встреча состоится, не факт что с ее итогами согласится Украина.
показати весь коментар
11.08.2025 00:15 Відповісти
2015 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це вдруге"
2025 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", - заявив сенатор,
2026 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це вчетверте"
2030 рік. Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це вп'яте"
Да ніхуа не станеться. Тампон запропонує новий дедлайн на 24 дні, два тижні, десять днів, нові перемовини по путен хоче миру...
показати весь коментар
10.08.2025 22:48 Відповісти
NBC есть канал на Трубі, як у всіх американських СМІ. там плиз коментуйте, бо там одні російські щури.
показати весь коментар
10.08.2025 22:49 Відповісти
Забудь, нiяких терiторiй
показати весь коментар
10.08.2025 22:55 Відповісти
напали на українців як на націю, він там розуміє що він тимчасовий і занадто мєлковат щоб не виглядати ідіотом перш ніж зрозуміти який у українців буде запит на правосуддя, і час не на користь московітів
показати весь коментар
10.08.2025 22:55 Відповісти
В одному згоден краще москалів не виганяти а закопати або свиням згодувати ,головне щоб не потравилися.
показати весь коментар
10.08.2025 22:57 Відповісти
ну не вижене так переб'є. а в якості гарантій ядерний статус вернуть. ну тоді хай обмін. ми берем кеніксберг а на томість кацапи нам і крим і курськ ......
показати весь коментар
10.08.2025 22:58 Відповісти
А можна обміняти на нашу ядерку, наприклад... Якби не клептократія у країні, давно би вже це питання вирішили.
показати весь коментар
10.08.2025 22:58 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 22:59 Відповісти
І які Російські території пропонує обміняти Грем?

Бо міняти одні українські території на інші українські - це подарунок агресору.
показати весь коментар
10.08.2025 22:59 Відповісти
Ять, а ви нашо??? Ви ска гарантували недоторканість в обмін на ядерку. І де ці гарантіі?
показати весь коментар
10.08.2025 23:00 Відповісти
Даже говорить о каких-то обменах это нонсенс, сразу посылать НАХ и Трампа и *****, им там вдвоём будет веселее. В мире уважают только сильных и Украина не имеет права проявлять даже толику слабости.
показати весь коментар
10.08.2025 23:03 Відповісти
********* ХХІ ст
показати весь коментар
10.08.2025 23:05 Відповісти
Мені дуже цікаво чим і ким усі ці незламні та потужні посилачі нах воювати далі збираються, якщо США повністю перекриє допомогу у разі відмови підписати мирний договір.
показати весь коментар
10.08.2025 23:06 Відповісти
Щось у вас не зовсім здорова зацікавленість в цій темі !
Є чим і ким воювати , тому не переймайтесь так сильно
і досить нас лякати - налякані ми вже аж занадто !!
показати весь коментар
10.08.2025 23:42 Відповісти
Моя особиста зацікавленість в тому, щоб ця війна якомога скоріше закінчилася і перестали гинути невинні люди. Судячи по наявній інформації, з чим і ким вже доволі давно серйозні проблеми, які тільки продовжують загострюватися. Тому, власне, і виникає таке питання.
показати весь коментар
11.08.2025 00:01 Відповісти
Хай ще у безуглої візьмуть інтерв'ю. Хто такий Ліндсі Грем? Поки не прийшов трамп до влади про нього і слуху не було. Зараз кого не спитай всі лізуть з прогнозам та порадами. Мої країні півтори тисячі років. Вона стільки всього винесла, переживе і цю пошисть. Україна вистоїть.
показати весь коментар
10.08.2025 23:08 Відповісти
Зараз закидають камінням, але пофіг. Чи подобаються мені особисто заяви американців - ні, все кипить всередині, здається б роздер їх власними руками. Але ще більше кипить від коментарів вище. Послати їх - хіба це складно? Але така поведінка нагадує дитячий садочок (погано, але зрозуміло, дитина не відповідає за свої вчинки). Або ж гірше - компанію алкашні, яка в угарі не розуміє, що каже. Але ж зранку буде похмілля і йти на роботу. От тоді буде тяжко. Ми маємо можливість воювати самостійно? Самовбивча стратегія, питання лише часу. Капітулювати - теж такий собі варіант. Потрібно, щоб ці питання вирішували люди з великим досвідом, технократи, бажано з любов'ю до держави. Де таких взяти - мабуть питання ще більше.
показати весь коментар
10.08.2025 23:12 Відповісти
Украіна нічого міняти не буде , крапка 😕
отож нехай кремлівський недопалок забере своіх диких зеків
із нашоі краіни і настане мир на землі ,
так як украінці
ніколи не дадуть спокою кацапам , які перебуватимуть на нашій землі 😡
показати весь коментар
10.08.2025 23:26 Відповісти
Йдіть нах*й!
показати весь коментар
10.08.2025 23:30 Відповісти
Скільки місяців Україна не отримує ні цента, ні патрона допомоги від проклятих трумпівських США? Чомусь всі вирішили, що на США все тримається, а якже тоді без їхньої допомоги вже стільки місяців не наступила катастрофа? Тому, що країни Європи, де керівники розуміють на відміну від недолугих піндосів всю небезпеку кацапського нацизму. Ці країни плюс Японія нас без допомоги не залишать.
показати весь коментар
10.08.2025 23:47 Відповісти
Зараз, війна переважно дронова.
Але США, надають допомогу в зв'язку (все зараз тримається на американських старлінках, яких замінити нічим, взагалі.). Без зв'язку на лінії фронту, буде війна як в 1941-42 роках. На росії є альтернативи. Так на порядок гірші, але хоч якісь є! У нас не має ніяких.
США, скоріш за все, продовжують надавати розвідадані (замінити їх нічим, в Европи не має таких можливостей)
США продовжують допомагати дипломатично. Що буде, якщо завтра відмінять санкції? Правильно! У ***** буде набагато більше валюти і стане простіше воювати, а нам на порядок важче.
Вя наша ПВО, переважно з американських Петріотів. Що буде, коли заборонять продавати/переавати ракети для ПВО Україні?
Український бюджет, майже повністю залежить від валютних вливань, через міжнародні фонди, де США мають величезний контроль і легко можуть заблокувати транши, аргументуючи тим, що не хочуть фінансувати війну.

Так що, не потрібно не дооцінювати допомогу США.
показати весь коментар
11.08.2025 00:00 Відповісти
Ви праві- за любу допомогу треба говорити ДЯКУЮ
показати весь коментар
11.08.2025 00:10 Відповісти
Растишь НОВОГО ФЮРРЕРА, старий маразматик? Тебе скоро не буде , а Україна буде розхлебивати ВАШИ політичні ігрища

Пропоную старим маразматикам заткнути пельки , тому що вони відповідальності за рішення вже нести не будуть
показати весь коментар
11.08.2025 00:07 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 00:08 Відповісти
І деж дівся ультиматум та санкції Грема???
показати весь коментар
11.08.2025 00:12 Відповісти
в Будапешті теж казали
що москалі не підуть на Київ
показати весь коментар
11.08.2025 00:21 Відповісти
Скільки там таких старих пердунів -- маразматиків? Поміняйте їх на нормальних. Ці протухли: несуть ахінею про якийсь обмін, ігноруючи міжнародне право, реальний стан речей, і практично відбілюють агресора.
показати весь коментар
11.08.2025 00:24 Відповісти
замість того, щоб
розвалити ту мацкву
за порушення міжнародного права і агресію
вони сідають з терористом домовлятись про те,
як вони задовольнятимуть його апетити.
Його в "сортірах потрібно мочіть".
показати весь коментар
11.08.2025 00:29 Відповісти
🤮🤮🤮 Потужнофілія....
/// Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", - заявив сенатор Джерело: https://censor.net/ua/n3567991
А ЩО станеться? Знову зустріч на Алясці? Чи кнопка Перезагрузка ???
показати весь коментар
11.08.2025 00:29 Відповісти
 
 