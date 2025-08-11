Підтримую Україну на її шляху до справедливого і міцного миру. Принцип територіальної цілісності є недоторканним, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс висловив підтримку Україні та наголосив, що принцип територіальної цілісності має залишатися недоторканним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

"Підтримую Україну на її шляху до справедливого і міцного миру. Принцип територіальної цілісності є недоторканним - він є наріжним каменем безпеки і стабільності в післявоєнну епоху після Другої світової війни. Зміна кордонів із застосуванням військової сили є неприпустимою", - наголосив Каріс.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем заявив, що мирна угода між Україною та РФ передбачатиме "певні обміни територіями".

Президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

