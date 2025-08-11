Шмыгаль и Певкур договариваются о совместных предприятиях с эстонскими производителями ОПК
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, во время которого обсудил поставки вооружения и развитие совместных производств.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он поблагодарил Эстонию за решение выделять ежегодно 0,25% ВВП на поддержку нашего государства.
"В рамках этой инициативы координируем наши приоритеты и углубляем сотрудничество с эстонскими производителями ОПК. Говорили с министром Певкуром о создании совместных предприятий",- говорится в сообщении.
Шмыгаль также отметил, что Украина высоко ценит практическую помощь, которую Эстония предоставляет в рамках ИТ-коалиции, тренировки военных и поставки необходимого оборудования.
"Важно, чтобы вся военная помощь для Сил обороны Украины поступала вовремя. Должны усиливать давление на агрессора. Благодарны Эстонии за солидарность и последовательную поддержку Украины в течение полномасштабной войны", - резюмировал украинский министр.
Ранее Певкур отмечал, что изменение в войне в Украине должно наступить до зимы.
