Шмыгаль и Певкур договариваются о совместных предприятиях с эстонскими производителями ОПК

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, во время которого обсудил поставки вооружения и развитие совместных производств.

По его словам, он поблагодарил Эстонию за решение выделять ежегодно 0,25% ВВП на поддержку нашего государства.

"В рамках этой инициативы координируем наши приоритеты и углубляем сотрудничество с эстонскими производителями ОПК. Говорили с министром Певкуром о создании совместных предприятий",- говорится в сообщении.

Шмыгаль также отметил, что Украина высоко ценит практическую помощь, которую Эстония предоставляет в рамках ИТ-коалиции, тренировки военных и поставки необходимого оборудования.

"Важно, чтобы вся военная помощь для Сил обороны Украины поступала вовремя. Должны усиливать давление на агрессора. Благодарны Эстонии за солидарность и последовательную поддержку Украины в течение полномасштабной войны", - резюмировал украинский министр.

Ранее Певкур отмечал, что изменение в войне в Украине должно наступить до зимы.