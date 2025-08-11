РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9896 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Эстонии
249 3

Шмыгаль и Певкур договариваются о совместных предприятиях с эстонскими производителями ОПК

Шмыгаль и Певкур

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, во время которого обсудил поставки вооружения и развитие совместных производств.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он поблагодарил Эстонию за решение выделять ежегодно 0,25% ВВП на поддержку нашего государства.

"В рамках этой инициативы координируем наши приоритеты и углубляем сотрудничество с эстонскими производителями ОПК. Говорили с министром Певкуром о создании совместных предприятий",- говорится в сообщении.

Шмыгаль также отметил, что Украина высоко ценит практическую помощь, которую Эстония предоставляет в рамках ИТ-коалиции, тренировки военных и поставки необходимого оборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с премьером Эстонии Михалом: Решение для безопасности Украины имеют значение для всех в Европе

"Важно, чтобы вся военная помощь для Сил обороны Украины поступала вовремя. Должны усиливать давление на агрессора. Благодарны Эстонии за солидарность и последовательную поддержку Украины в течение полномасштабной войны", - резюмировал украинский министр.

Ранее Певкур отмечал, что изменение в войне в Украине должно наступить до зимы.

Автор: 

Эстония (1485) Шмыгаль Денис (2809)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.08.2025 12:24 Ответить
🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.08.2025 12:26 Ответить
Спасибі естонцям! Естонія це 1, 5 млн населення.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:25 Ответить
 
 