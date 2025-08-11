Шмигаль та Певкур домовляються про спільні підприємства з естонськими виробниками ОПК

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром, під час якої обговорив постачання озброєння та розвиток спільних виробництв.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він подякував Естонії за рішення виділяти щорічно 0,25% ВВП на підтримку нашої держави.

"У межах цієї ініціативи координуємо наші пріоритети та поглиблюємо співпрацю з естонськими виробниками ОПК. Говорили з міністром Певкуром про започаткування спільних підприємств",- йдеться у повідомленні.

Шмигаль також зазначив, що Україна високо цінує практичну допомогу, яку Естонія надає в межах ІТ-коаліції, тренування військових та постачання необхідного обладнання.

"Важливо, щоб уся військова допомога для Сил оборони України надходила вчасно. Маємо посилювати тиск на агресора. Вдячні Естонії за солідарність та послідовну підтримку України протягом повномасштабної війни", - резюмував український міністр.

Раніше Певкур зазначав, що зміна у війні в Україні має настати до зими.