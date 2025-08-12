Естонія не планує спрощувати перетин кордону з РФ, - МВС країни
Естонія не планує полегшувати перетин естонсько-російського кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.
Глава МВС прибув до Нарви на кордоні з РФ.
"Не варто сподіватися на щедрі жести щодо поїздок до Росії – їх не буде", - сказав Таро.
Він назвав ідею створення електронної черги для пішоходів малореалістичною через великі витрати на підтримку і високі ціни для користувачів.
Водночас міністр зауважив, що брати плату за перетин кордону в принципі неправильно.
Глава МВС нагадав, що під час запровадження платного електронного бронювання для автомобілів людям обіцяли безоплатний прохід пішки, і ця можливість має зберігатися.
Відповідаючи на запитання про можливе відкриття кордону для автотранспорту після завершення реконструкції івангородського прикордонного пункту, Таро заявив, що говорити про це поки що зарано.
