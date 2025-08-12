Естонія не планує спрощувати перетин кордону з РФ, - МВС країни

Естонія не планує полегшувати перетин естонсько-російського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Глава МВС прибув до Нарви на кордоні з РФ.

"Не варто сподіватися на щедрі жести щодо поїздок до Росії – їх не буде", - сказав Таро.

Він назвав ідею створення електронної черги для пішоходів малореалістичною через великі витрати на підтримку і високі ціни для користувачів.

Водночас міністр зауважив, що брати плату за перетин кордону в принципі неправильно.

Глава МВС нагадав, що під час запровадження платного електронного бронювання для автомобілів людям обіцяли безоплатний прохід пішки, і ця можливість має зберігатися.

Відповідаючи на запитання про можливе відкриття кордону для автотранспорту після завершення реконструкції івангородського прикордонного пункту, Таро заявив, що говорити про це поки що зарано.

