Лише тиск може примусити Росію погодитися на припинення вогню, - глава МЗС Естонії Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає, що лише тиском на РФ можна змусити її погодитися на припинення вогню та початок тривалого миру.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що РФ запустила по Україні рекордну кількість бомб, ракет та безпілотників, замість того, щоб шукати миру. Вони спричинили рекордні жертви серед цивільних.

"Росія продемонструвала свою мету – бомбардуванням завоювати кращу позицію, а не прагнути миру.

Твердий тиск – єдиний спосіб змусити Росію погодитися на негайне та безумовне припинення вогню та почати будувати справедливий та тривалий мир у Європі", - додав Цахкна.

