ПВО ликвидировала 61 вражеский БпЛА из 85, - Воздушные силы
С вечера 15 августа российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 85 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксированы пуски с Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, Шаталового и Гвардейского в Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Атакованы прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепропетровщины.
Воздушное нападение отражали подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 24 БпЛА на 12 локациях.
