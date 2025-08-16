ППО ліквідувала 61 ворожий БпЛА з 85, - Повітряні сили

З вечора 15 серпня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані пуски з Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Гвардійського у Криму.

Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.

