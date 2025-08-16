ППО ліквідувала 61 ворожий БпЛА з 85, - Повітряні сили
З вечора 15 серпня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані пуски з Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Гвардійського у Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.
