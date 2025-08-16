УКР
ППО ліквідувала 61 ворожий БпЛА з 85, - Повітряні сили

З вечора 15 серпня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані пуски з Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Гвардійського у Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

безпілотник (4711) ППО (3469) ракети (4142) Повітряні сили (2945)
Тепер готуйтесь.
показати весь коментар
16.08.2025 08:21 Відповісти
Воно збиралося під зустріч запускати якийсь там ДуріВєстнік.. Чи знову обісралось?
показати весь коментар
16.08.2025 09:10 Відповісти
 
 