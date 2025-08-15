УКР
Група "шахедів" фіксується на східному напрямку, - Повітряні сили

шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахеди" на сході Дніпропетровської області ➡️ курсом на північ.

Група "шахедів" з Дніпропетровщини ➡️ на північ Донеччини", - попереджають у ПС.

Читайте також: РФ планує випустити 79 тис. "Шахедів" у 2025 році, - ГУР

Повітряні сили (2942) Шахед (1389) Дніпропетровська область (4137)
Сподіваюся, в зворотному напрямку вже вилетів сервіс тюнінгу НПЗ.
15.08.2025 22:45 Відповісти
Нi, треба уєдать по Анкорiджу.
15.08.2025 22:56 Відповісти
 
 