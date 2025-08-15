Група "шахедів" фіксується на східному напрямку, - Повітряні сили
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Шахеди" на сході Дніпропетровської області ➡️ курсом на північ.
Група "шахедів" з Дніпропетровщини ➡️ на північ Донеччини", - попереджають у ПС.
