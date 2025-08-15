РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9890 посетителей онлайн
Новости
843 3

Группа "шахедов" фиксируется на восточном направлении, - Воздушные силы

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

  • "Шахеды" на востоке Днепропетровской области ➡️ курсом на север.
  • Группа "шахедов" с Днепропетровщины ➡️ на север Донетчины", - предупреждают в ВС.

Читайте также: РФ планирует выпустить 79 тыс. "шахедов" в 2025 году, - ГУР

Автор: 

Воздушные силы (2601) Шахед (1384) Днепропетровская область (4352)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся, в зворотному напрямку вже вилетів сервіс тюнінгу НПЗ.
показать весь комментарий
15.08.2025 22:45 Ответить
Нi, треба уєдать по Анкорiджу.
показать весь комментарий
15.08.2025 22:56 Ответить
Сюр продовжується.
показать весь комментарий
15.08.2025 23:16 Ответить
 
 