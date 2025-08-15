Группа "шахедов" фиксируется на восточном направлении, - Воздушные силы
Враг атакует Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
- "Шахеды" на востоке Днепропетровской области ➡️ курсом на север.
- Группа "шахедов" с Днепропетровщины ➡️ на север Донетчины", - предупреждают в ВС.
