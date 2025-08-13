РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости РФ увеличила производство БПЛА
659 9

РФ планирует выпустить 79 тыс. "Шахедов" в 2025 году, - ГУР

Производство Шахедов в РФ

Россия наращивает темпы производства беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

"К сожалению, Российская Федерация может наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов различных типов. Приведу основные цифры. Они планируют в 2025 году выпустить 79 тысяч беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Если разбить это по видам, то "Герань-2" - 40 000 единиц, "Гарпия-1" - 5700, "Гербера" и другие ложные цели - около 34 000. Это те планы, которые есть в Российской Федерации", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия строит империю дронов: в беспилотную индустрию уже вовлечено более 900 компаний, - Defense News

Также Скибицкий рассказал, за счет чего РФ наращивает это производство: "Во-первых, они развернули дополнительные линии производства - в том же Ижевске, в Елабуге. Следующее - они пытаются полностью заместить импорт всех компонентов, которые используют. На сегодня планер - это уже их, двигатель внутреннего сгорания, который они устанавливают, - тоже их. Система навигации, за исключением чипов и микроэлектроники - российское производство. Антенны - та же "Комета", если вы слышали. Это - те элементы, которые позволяют избежать действия средств радиоэлектронной борьбы".

По его словам, таким образом, Россия пытается быть самодостаточной в производстве такого вида вооружения.

Также смотрите: Россияне расширяют завод по производству "шахедов" в Алабуге, - CNN. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

"Потенциал есть. Наша задача здесь - предупредить это все, не допустить такого увеличения. И, если есть возможность - уничтожить именно производственные мощности", - подчеркнул Скибицкий.

Автор: 

россия (96876) Шахед (1380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до миру готуються. Але не хвилюймось: у відповідь знайдемо 79000 незламних відосиків
показать весь комментарий
13.08.2025 15:35 Ответить
Ми ж не відстаєм? - чи тільки за кацапами слідкуєм?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:38 Ответить
А у нас манагер на манагері та манагером поганяє.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:48 Ответить
Переможне, потужне, і незламно масштабоване перерахування! І все.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:44 Ответить
А оп випустить 100 тисяч потужних відосиків які уразять українців! Бережіться кацапи!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:44 Ответить
А просто доповісти кому треба, щоб вжити необхідні засоби протидії, а не патякати в масмедіа, для ГУР буданівської версії це вже вважається не по-розвідницькі?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:49 Ответить
Слабаки! Наш бубачька мільйни готовий випускати.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:03 Ответить
Ми космічна держава, Зеленський хизувався. Космічна держава, яка не має власних ракет. Популіст при владі - це ракова пухлина країни.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:04 Ответить
Буданга і надалі "радує" дебільними прогнозами. Чому 79 тис. , а не 100 тис. Зелене шапіто на марші.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:26 Ответить
 
 