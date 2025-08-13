РФ планирует выпустить 79 тыс. "Шахедов" в 2025 году, - ГУР

Россия наращивает темпы производства беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

"К сожалению, Российская Федерация может наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов различных типов. Приведу основные цифры. Они планируют в 2025 году выпустить 79 тысяч беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Если разбить это по видам, то "Герань-2" - 40 000 единиц, "Гарпия-1" - 5700, "Гербера" и другие ложные цели - около 34 000. Это те планы, которые есть в Российской Федерации", - отметил он.

Также Скибицкий рассказал, за счет чего РФ наращивает это производство: "Во-первых, они развернули дополнительные линии производства - в том же Ижевске, в Елабуге. Следующее - они пытаются полностью заместить импорт всех компонентов, которые используют. На сегодня планер - это уже их, двигатель внутреннего сгорания, который они устанавливают, - тоже их. Система навигации, за исключением чипов и микроэлектроники - российское производство. Антенны - та же "Комета", если вы слышали. Это - те элементы, которые позволяют избежать действия средств радиоэлектронной борьбы".

По его словам, таким образом, Россия пытается быть самодостаточной в производстве такого вида вооружения.

"Потенциал есть. Наша задача здесь - предупредить это все, не допустить такого увеличения. И, если есть возможность - уничтожить именно производственные мощности", - подчеркнул Скибицкий.