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Новости Фото РФ увеличила производство БПЛА
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Россияне расширяют завод по производству "шахедов" в Алабуге, - CNN

Спутниковые снимки свидетельствуют, что в последнее время россияне ускорили строительство на заводе по производству ударных дронов типа "Шахед" в специальной экономической зоне "Алабуга", что в российской Республике Татарстан. Там возводятся десятки новых зданий, среди которых есть новые общежития и производственные помещения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что расширение происходит настолько быстро, что конечной целью завода может быть массовое производство беспилотников для экспорта в другие страны мира.

С конца 2024 года до середины июля этого года спутниковые снимки показывают по меньшей мере восемь новых сооружений, похожих на склады, в Алабуге. Они расположены вблизи зданий ранее идентифицированных как производственные мощности Shahed. Некоторые из них еще находятся в стадии строительства. Также наблюдается значительное расширение жилых помещений в районе объекта.

Завод

Снимок от 12 июля показывает по меньшей мере 104 одинаковых прямоугольных здания, полностью или частично построенных, с площадью, похожей на существующие сооружения, которые, как известно, являются общежитиями для рабочих. На снимках от февраля было только 15 таких зданий. Работы над новыми зданиями, судя по всему, начались в марте, когда наступила весна и растаял снег.

"Есть также признаки того, что строительство ускорилось в последние недели. Более половины жилых домов, которые видны на снимке от 12 июля, еще не были возведены 9 июня", - пишут журналисты.

Завод

Кроме того, компания "Стройтрест Алабуга", ответственная за строительство на этом объекте, в середине июля удалила со своего сайта раздел с подробным описанием планов крупного жилого комплекса под названием "Europa hostels", но внутренний презентационный документ, опубликованный 4 июля, похоже, демонстрирует "вторую очередь" строительства. CNN определила географическое расположение снимков с дрона, включенных в презентацию в Алабуге. Они показывают, что строительство одного из рядов общежитий идет полным ходом.

Завод

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Автор: 

производство (510) Татарстан (34) Шахед (1332)


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Топ комментарии
+7
Татари знайшли собі роботу - Шахедами вбивати українців
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26.07.2025 09:11 Ответить
+5
всю цю криваву фабрику може знести один ракетний удар ! тільки де наші ракети на 11 рік війни ?
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26.07.2025 09:14 Ответить
+5
На жаль наші дрони не спроможні нанести ворогу непоправної шкоди ,був втрачений час коли рашисти створювали цей так званий завод в нас не була переведена економіка на воєні рейки хоч партнери виділяли кошти, були пусті розмови ні про що.
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26.07.2025 09:19 Ответить
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Татари знайшли собі роботу - Шахедами вбивати українців
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26.07.2025 09:11 Ответить
До кінця липня обіцяв Зе і Мерц балістику .Може?
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26.07.2025 09:14 Ответить
всю цю криваву фабрику може знести один ракетний удар ! тільки де наші ракети на 11 рік війни ?
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26.07.2025 09:14 Ответить
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26.07.2025 09:15 Ответить
В нас в містечку плиточку поклали та другий памятник переробляють, зарплати чиновникам підняли, новенькі авто мєнтам купили та землю деребанять.
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26.07.2025 09:15 Ответить
У вас в містестечку були протести з цього приводу?
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26.07.2025 09:20 Ответить
Супер! А ми що? Будем чекати тисячі шахедів щодня і крутити їм дулі? А світ буде мовчки за цим спостерігати
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26.07.2025 09:18 Ответить
Ми Президентом Світ вибрали?
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26.07.2025 09:19 Ответить
Тепер це татарські Шахеди.
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26.07.2025 09:18 Ответить
А розширюємо потужне *****
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26.07.2025 09:18 Ответить
На жаль наші дрони не спроможні нанести ворогу непоправної шкоди ,був втрачений час коли рашисти створювали цей так званий завод в нас не була переведена економіка на воєні рейки хоч партнери виділяли кошти, були пусті розмови ні про що.
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26.07.2025 09:19 Ответить
Фигня. На Ставке были заслушаны доклады и розданы поручения. Все збс.
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26.07.2025 09:29 Ответить
З потужним шапітолієм результат війни відомий давно.Повне знищення країни під потужні відосики тупого наріка.
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26.07.2025 09:32 Ответить
Безумовно, розширюють, бо знають, що бити нам нічим.
Вранці бачив у Стерненка відео з "ураженим" заводом в ставрополі. Ну, трішечки ми їм пошкодили фасад будівлі. *********, як ураження. Натомість кацапи в Дніпрі , Харкові, Кам'янському наробили величезної біди ракетами та іранськими "шлюхами". Отак і воюємо. Не хочеться розносити зраду. Ненавиджу це. Але ...це ж реалії. Бити нам нічим. Хіба якісь "пукалки" пускати, щоб пошкодити шифер і відзвітувати , що УРАЗИЛИ.
Молодці
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26.07.2025 09:33 Ответить
лапті не сплять.
то тільки наші обійнявшись в бункері...
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26.07.2025 09:36 Ответить
 
 