Россияне расширяют завод по производству "шахедов" в Алабуге, - CNN

Спутниковые снимки свидетельствуют, что в последнее время россияне ускорили строительство на заводе по производству ударных дронов типа "Шахед" в специальной экономической зоне "Алабуга", что в российской Республике Татарстан. Там возводятся десятки новых зданий, среди которых есть новые общежития и производственные помещения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что расширение происходит настолько быстро, что конечной целью завода может быть массовое производство беспилотников для экспорта в другие страны мира.

С конца 2024 года до середины июля этого года спутниковые снимки показывают по меньшей мере восемь новых сооружений, похожих на склады, в Алабуге. Они расположены вблизи зданий ранее идентифицированных как производственные мощности Shahed. Некоторые из них еще находятся в стадии строительства. Также наблюдается значительное расширение жилых помещений в районе объекта.

Снимок от 12 июля показывает по меньшей мере 104 одинаковых прямоугольных здания, полностью или частично построенных, с площадью, похожей на существующие сооружения, которые, как известно, являются общежитиями для рабочих. На снимках от февраля было только 15 таких зданий. Работы над новыми зданиями, судя по всему, начались в марте, когда наступила весна и растаял снег.

"Есть также признаки того, что строительство ускорилось в последние недели. Более половины жилых домов, которые видны на снимке от 12 июля, еще не были возведены 9 июня", - пишут журналисты.

Кроме того, компания "Стройтрест Алабуга", ответственная за строительство на этом объекте, в середине июля удалила со своего сайта раздел с подробным описанием планов крупного жилого комплекса под названием "Europa hostels", но внутренний презентационный документ, опубликованный 4 июля, похоже, демонстрирует "вторую очередь" строительства. CNN определила географическое расположение снимков с дрона, включенных в презентацию в Алабуге. Они показывают, что строительство одного из рядов общежитий идет полным ходом.

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