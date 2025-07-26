Росіяни розширюють завод з виробництва "шахедів" в Алабузі, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутникові знімки свідчать, що останнім часом росіяни прискорили будівництво на заводі з виробництва ударних дронів типу "Шахед" в спеціальній економічній зоні "Алабуга", що в російській Республіці Татарстан. Там зводяться десятки нових будівель, серед яких є нові гуртожитки та виробничі приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Журналісти зазначають, що розширення відбувається настільки швидко, що кінцевою метою заводу може бути масове виробництво безпілотників для експорту в інші країни світу.

З кінця 2024 року до середини липня цього року супутникові знімки показують щонайменше вісім нових споруд, схожих на склади, в Алабузі. Вони розташовані поблизу будівель раніше ідентифікованих як виробничі потужності Shahed. Деякі з них ще перебувають у стадії будівництва. Також спостерігається значне розширення житлових приміщень в районі об’єкта.

Знімок від 12 липня показує щонайменше 104 однакові прямокутні будівлі, повністю або частково побудовані, з площею, схожою на існуючі споруди, які, як відомо, є гуртожитками для робітників. На знімках від лютого було лише 15 таких будівель. Роботи над новими будівлями, судячи з усього, почалися в березні, коли настала весна і розтанув сніг.

"Є також ознаки того, що будівництво прискорилося в останні тижні. Понад половину житлових будинків, які видно на знімку від 12 липня, ще не були зведені 9 червня", – пишуть журналісти.

Крім того, компанія "Стройтрест Алабуга", відповідальна за будівництво на цьому об'єкті, в середині липня видалила зі свого сайту розділ з детальним описом планів великого житлового комплексу під назвою "Europa hostels", але внутрішній презентаційний документ, опублікований 4 липня, схоже, демонструє "другу чергу" будівництва. CNN визначила географічне розташування знімків з дрона, включених до презентації в Алабузі. Вони показують, що будівництво одного з рядів гуртожитків йде повним ходом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР