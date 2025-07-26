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Новини Фото РФ збільшила виробництво БПЛА
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Росіяни розширюють завод з виробництва "шахедів" в Алабузі, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутникові знімки свідчать, що останнім часом росіяни прискорили будівництво на заводі з виробництва ударних дронів типу "Шахед" в спеціальній економічній зоні "Алабуга", що в російській Республіці Татарстан.  Там зводяться десятки нових будівель, серед яких є нові гуртожитки та виробничі приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Журналісти зазначають, що розширення відбувається настільки швидко, що кінцевою метою заводу може бути масове виробництво безпілотників для експорту в інші країни світу.

З кінця 2024 року до середини липня цього року супутникові знімки показують щонайменше вісім нових споруд, схожих на склади, в Алабузі. Вони розташовані поблизу будівель раніше ідентифікованих як виробничі потужності Shahed. Деякі з них ще перебувають у стадії будівництва. Також спостерігається значне розширення житлових приміщень в районі об’єкта.

авод шахедів у Татарстані активно розбудовується

Знімок від 12 липня показує щонайменше 104 однакові прямокутні будівлі, повністю або частково побудовані, з площею, схожою на існуючі споруди, які, як відомо, є гуртожитками для робітників. На знімках від лютого було лише 15 таких будівель. Роботи над новими будівлями, судячи з усього, почалися в березні, коли настала весна і розтанув сніг.

"Є також ознаки того, що будівництво прискорилося в останні тижні. Понад половину житлових будинків, які видно на знімку від 12 липня, ще не були зведені 9 червня", – пишуть журналісти.

авод шахедів у Татарстані активно розбудовується

Крім того, компанія "Стройтрест Алабуга", відповідальна за будівництво на цьому об'єкті, в середині липня видалила зі свого сайту розділ з детальним описом планів великого житлового комплексу під назвою "Europa hostels", але внутрішній презентаційний документ, опублікований 4 липня, схоже, демонструє "другу чергу" будівництва. CNN визначила географічне розташування знімків з дрона, включених до презентації в Алабузі. Вони показують, що будівництво одного з рядів гуртожитків йде повним ходом.

авод шахедів у Татарстані активно розбудовується

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Автор: 

виробництво (1700) Татарстан (41) Шахед (1336)


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Топ коментарі
+11
Татари знайшли собі роботу - Шахедами вбивати українців
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26.07.2025 09:11 Відповісти
+9
всю цю криваву фабрику може знести один ракетний удар ! тільки де наші ракети на 11 рік війни ?
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26.07.2025 09:14 Відповісти
+8
В нас в містечку плиточку поклали та другий памятник переробляють, зарплати чиновникам підняли, новенькі авто мєнтам купили та землю деребанять.
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26.07.2025 09:15 Відповісти
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Татари знайшли собі роботу - Шахедами вбивати українців
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26.07.2025 09:11 Відповісти
До кінця липня обіцяв Зе і Мерц балістику .Може?
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26.07.2025 09:14 Відповісти
всю цю криваву фабрику може знести один ракетний удар ! тільки де наші ракети на 11 рік війни ?
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26.07.2025 09:14 Відповісти
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26.07.2025 09:15 Відповісти
В нас в містечку плиточку поклали та другий памятник переробляють, зарплати чиновникам підняли, новенькі авто мєнтам купили та землю деребанять.
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26.07.2025 09:15 Відповісти
У вас в містестечку були протести з цього приводу?
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26.07.2025 09:20 Відповісти
Ніц, всі зайняті бо серуть на форумі
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26.07.2025 10:03 Відповісти
Супер! А ми що? Будем чекати тисячі шахедів щодня і крутити їм дулі? А світ буде мовчки за цим спостерігати
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26.07.2025 09:18 Відповісти
Ми Президентом Світ вибрали?
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26.07.2025 09:19 Відповісти
Тепер це татарські Шахеди.
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26.07.2025 09:18 Відповісти
А розширюємо потужне *****
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26.07.2025 09:18 Відповісти
На жаль наші дрони не спроможні нанести ворогу непоправної шкоди ,був втрачений час коли рашисти створювали цей так званий завод в нас не була переведена економіка на воєні рейки хоч партнери виділяли кошти, були пусті розмови ні про що.
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26.07.2025 09:19 Відповісти
Фигня. На Ставке были заслушаны доклады и розданы поручения. Все збс.
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26.07.2025 09:29 Відповісти
З потужним шапітолієм результат війни відомий давно.Повне знищення країни під потужні відосики тупого наріка.
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26.07.2025 09:32 Відповісти
Безумовно, розширюють, бо знають, що бити нам нічим.
Вранці бачив у Стерненка відео з "ураженим" заводом в ставрополі. Ну, трішечки ми їм пошкодили фасад будівлі. *********, як ураження. Натомість кацапи в Дніпрі , Харкові, Кам'янському наробили величезної біди ракетами та іранськими "шлюхами". Отак і воюємо. Не хочеться розносити зраду. Ненавиджу це. Але ...це ж реалії. Бити нам нічим. Хіба якісь "пукалки" пускати, щоб пошкодити шифер і відзвітувати , що УРАЗИЛИ.
Молодці
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26.07.2025 09:33 Відповісти
Не розносити зраду,а тверезо мислити це називається.Треба оцінювати ситуацію не по відосикам нарка,робити висновки і діяти,якщо небайдуже майбутнє країни.Наріку Україна не потрібна,він буде жити прекрасно десь далеко.
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26.07.2025 09:48 Відповісти
Ці "шахеди" давно не іранські. Іранський Шахед шматок гівна. Це видно по Ізраїлю.
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26.07.2025 09:51 Відповісти
лапті не сплять.
то тільки наші обійнявшись в бункері...
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26.07.2025 09:36 Відповісти
Це технопарк. Там повинні будувати десятки споруд на рік. Упевнений що кацапи розширюють, але стверджувати що це доказ тупо. Типовий CNN.
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26.07.2025 10:14 Відповісти
 
 