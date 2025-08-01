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Новости РФ увеличила производство БПЛА
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Россия строит империю дронов: в беспилотную индустрию уже вовлечено более 900 компаний, - Defense News

Россия массово производит дроны

Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Defense News.

Отмечается, что из почти 900 компаний РФ, занимающихся производством дронов, 70% это малый или средний бизнес, который привлек предприятиями почти 7000 человек.

В период 2022-2025 годов Москва выделила минимум 243 миллиарда рублей или 3 миллиардов долларов исключительно на развертывание индустрии производства дронов.

По данным издания в следующие три года российское руководство планирует потратить на развертывание производства беспилотников всех типов еще 112 миллиардов рублей или эквивалент 1,38 миллиарда долларов. Стоит заметить, что эта сумма названа без учета соответствующих затрат на дроны непосредственно в военном бюджете РФ.

Кроме того, Россия свои затраты на индустрию БПЛА довольно часто маскирует под условно "гражданские" программы, например на программы создания беспилотников для "сельского хозяйства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне расширяют завод по производству "шахедов" в Алабуге, - CNN. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Такой подход дал соответствующие результаты для страны агрессора: в период с 2023 по 2024 годы общий объем производства беспилотников вырос минимум в 2,5 раза, в том числе дальнобойных дронов - минимум в 5 раз.

Стоит также отметить, что на период 2025-2027 годов РФ также закладывает 21 миллиард рублей формально на "развертывание научно-исследовательских центров в сегменте беспилотных технологий", которые будут распределены по всей территории страны-агрессора.

Отдельно следует выделить масштабность развертывания производства в зоне "Алабуга", где буквально несколько десятков тысяч рабочих вовлечены в процесс производства дронов-камикадзе "Шахед", они же "Герань-2".

Сейчас за этот проект отвечает компания "Альбатрос", которая ранее формально занималась "устройствами для сельского хозяйства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

производство (512) россия (96746) Шахед (1354)


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Топ комментарии
+6
Одне хріново. У цьому випадку Кацапія не гониться ні з ким. І з нею ніхто не гониться. Вона просто удосконалює і нарощує те, що ефективне. Золотими унітазами з нею не поганяєшся.
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01.08.2025 13:44 Ответить
+5
Сьогодні 1 липня.Де обіцяні Зе і Мерцом спільні балістичні ракети?
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01.08.2025 13:31 Ответить
+4
у нас уже давно мільярд дронів...
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01.08.2025 13:32 Ответить
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Сьогодні 1 липня.Де обіцяні Зе і Мерцом спільні балістичні ракети?
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01.08.2025 13:31 Ответить
Не раніше грудня. І це не точно...
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01.08.2025 13:34 Ответить
Всі ці компанії разом з керівництвом та працівниками тепер законні військові цілі.
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01.08.2025 14:20 Ответить
Може вересня?!
Чи всеж таки серпня?
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01.08.2025 13:39 Ответить
Загубився))так .серпня.
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01.08.2025 13:43 Ответить
чекайте найближчі відоси - там вам все повідомлять
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01.08.2025 13:46 Ответить
Гонитва озброєння колись погубила СССР погубить і свинособачу федерацію
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01.08.2025 13:32 Ответить
Одне хріново. У цьому випадку Кацапія не гониться ні з ким. І з нею ніхто не гониться. Вона просто удосконалює і нарощує те, що ефективне. Золотими унітазами з нею не поганяєшся.
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01.08.2025 13:44 Ответить
рашка хоче закидати Україну Шахедами - ми теж не б"єм баклуші? - чи б"єм?
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01.08.2025 13:32 Ответить
Ні в нас кожного дня Потужні Відосіки...
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01.08.2025 13:54 Ответить
найЗеленіший теж будує імперію - блюдолизів та кумів
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01.08.2025 14:30 Ответить
у нас уже давно мільярд дронів...
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01.08.2025 13:32 Ответить
Вибачте,але таки перепитаю-дронів чи дерев?
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01.08.2025 13:41 Ответить
это не одно и тоже?
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01.08.2025 13:46 Ответить
Акакаяразніца?
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01.08.2025 13:55 Ответить
- чи дерев ?
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01.08.2025 13:48 Ответить
а, а, а де, а чому, а коли, тобто, тобто
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01.08.2025 13:39 Ответить
А зеленський, з приблудами95, дороги «асфальтував» «ПОТУЖНО», з 2019 року!?!?
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01.08.2025 13:41 Ответить
Прикро,що наша сторона лиш про оборону думає,а от щоб 400 дронів по таких же багатоповерхівках вдарили,то це зась,бо партнери засудять(історію з Набу засудили потім,то й це засудять потім((Але що можна судити,якщо на кону існування України(((
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01.08.2025 13:46 Ответить
Будує імперію за 3 миллиарда. Зеленский потребовал 65 миллиардов долларов только на этот год, из которых 25 млрд. на дроны. Как черная дыра поглощающая миллиарды.
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01.08.2025 13:46 Ответить
Так. Це цікаво. Кацапи за 3 лярди закидали нас дронами. Ми за 25 скільки шибок їм наб'ємо?
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01.08.2025 14:11 Ответить
Це неправда! Росія вже загинаеться від санкцій! Ще трохи і їм буде кінець!
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01.08.2025 13:47 Ответить
"Мерзота (зелена) навмисно веде нас до катастрофи"
Прийшов лист від G- 7 Крадуть...
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01.08.2025 13:47 Ответить
кацап пластинку смени одно и тоже пишешь
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01.08.2025 14:06 Ответить
По перше, кацап це ти, консерва кацапська, і тобі правда очі коле

По друге -"пластинку" треба міняти зелені
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01.08.2025 14:12 Ответить
Лікуйся 🤡
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01.08.2025 14:16 Ответить
Не пались, кацапчику.
Ждеш Пу у Києві?
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01.08.2025 14:17 Ответить
нет и я Украинец
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01.08.2025 14:19 Ответить
нет конечно
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01.08.2025 14:26 Ответить
Олександр #610901

Реєстрація 01.08.2025
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01.08.2025 14:15 Ответить
і що ?
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01.08.2025 14:17 Ответить
Коротше, не хочу на тебе час втрачати.
Ти не у своїй квартирі, щоб вказувати що кому тут писати.
Є в тебе хоч якісь аргументи по суті, крім "смени пластинку" - викладуй.
А ні , то не чіпай інших.
Ми не в параші, де всіх заткнули
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01.08.2025 14:26 Ответить
Шо там їхня імперія проти наших армій дронів армії роботів з лазерами рвзними там бластерами які ховаються в мвліардниз лісах зі штучним розумом тракториста Миколи
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01.08.2025 13:52 Ответить
А у нас ніхто з медійних військових (майже ніхто) навіть не каже про таке. Лише раз на тиждень в ефір виходить черговий комбат "Третьої штурмової", щоб нагнути матюків цивільним - платникам податків. І вимагає одне - більше бусярити людей. А те, що вже "перебусярили" інженерів, проектувальників - це товарища майора/полковника не цікавить. Головне, щоб цивільні "закрили п@здаки" (с)
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01.08.2025 13:54 Ответить
Якщо ми будемо лише захищатись, шукаючи ППО по всьому Світу, то це глухий кут. Лише свої заводи та фабрики в країнах партнерах чи під землею в Україні, які будуть виробляти числені, дешеві, ефективні дрони. Поки що в нас не дрони, а перероблені літаки, від своїх авіакомпаній, які до війни виробляли легкомоторні літаки. Зараз вони гребуть величезні гроші на своїх спрощених моделях, але все рівно "шахед" з фанери та пластику - це набагато дешевший, масованіший та ефективніший засіб. Хтось пилить бабло Заходу, а в них вже по 300 реальних шахедів на добу.
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01.08.2025 14:01 Ответить
Наш лідор, вже побудував!, і війну закінчив- у своїй голові...
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01.08.2025 14:03 Ответить
Лідор і його оточення ведуть країну до прірви
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01.08.2025 14:08 Ответить
Тут тільки що один йолоп вихвалявся:
Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Україна задає темп у цьому тренді, - виконавчий директор NAUDI Гончаров Джерело: https://censor.net/ua/n3566411
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01.08.2025 14:10 Ответить
Санкції працюють...
на користь *****
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01.08.2025 14:16 Ответить
Шайка зелених паскуд , ви вороги України!!! У ході пошуків нових дешевих засобів ураження у США розробили БПЛА, який виглядає як практична копія іранських "Шахедів" та вже готовий до виробництва.
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01.08.2025 14:27 Ответить
То може краще вже накласти санкції на зелених "ворішек", буде більше толку
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01.08.2025 14:28 Ответить
 
 