Россия строит империю дронов: в беспилотную индустрию уже вовлечено более 900 компаний, - Defense News

Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Defense News.

Отмечается, что из почти 900 компаний РФ, занимающихся производством дронов, 70% это малый или средний бизнес, который привлек предприятиями почти 7000 человек.

В период 2022-2025 годов Москва выделила минимум 243 миллиарда рублей или 3 миллиардов долларов исключительно на развертывание индустрии производства дронов.

По данным издания в следующие три года российское руководство планирует потратить на развертывание производства беспилотников всех типов еще 112 миллиардов рублей или эквивалент 1,38 миллиарда долларов. Стоит заметить, что эта сумма названа без учета соответствующих затрат на дроны непосредственно в военном бюджете РФ.

Кроме того, Россия свои затраты на индустрию БПЛА довольно часто маскирует под условно "гражданские" программы, например на программы создания беспилотников для "сельского хозяйства".

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Такой подход дал соответствующие результаты для страны агрессора: в период с 2023 по 2024 годы общий объем производства беспилотников вырос минимум в 2,5 раза, в том числе дальнобойных дронов - минимум в 5 раз.

Стоит также отметить, что на период 2025-2027 годов РФ также закладывает 21 миллиард рублей формально на "развертывание научно-исследовательских центров в сегменте беспилотных технологий", которые будут распределены по всей территории страны-агрессора.

Отдельно следует выделить масштабность развертывания производства в зоне "Алабуга", где буквально несколько десятков тысяч рабочих вовлечены в процесс производства дронов-камикадзе "Шахед", они же "Герань-2".

Сейчас за этот проект отвечает компания "Альбатрос", которая ранее формально занималась "устройствами для сельского хозяйства".

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