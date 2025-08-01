Росія будує імперію дронів: до безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній, - Defense News

Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defense News.

Зазначається, що з майже 900 компаній РФ, що займаються виробництвом дронів, 70% це малий або середній бізнес, який залучив підприємствами майже 7000 осіб.

У період 2022-2025 років Москва виділила мінімум 243 мільярди рублів або ж 3 мільярдів доларів виключно на розгортання індустрії виробництва дронів.

За даними видання у наступні три роки російське керівництво планує витратити на розгортання виробництва безпілотників усіх типів ще 112 мільярдів рублів або ж еквівалент 1,38 мільярда доларів. Варто зауважити, що ця сума названа без урахування відповідних затрат на дрони безпосередньо у воєнному бюджеті РФ.

Крім того, Росія свої затрати на індустрію БПЛА доволі часто маскує під умовно "цивільні" програми, наприклад на програми створення безпілотників для "сільського господарства".

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Такий підхід дав відповідні результати для країни агресора: в період з 2023 по 2024 роки загальний обсяг виробництва безпілотників виріс мінімум у 2,5 раза, зокрема далекобійних дронів - мінімум у 5 разів.

Варто також відзначити, що на період 2025-2027 років РФ також закладає 21 мільярд рублів формально на "розгортання науково-дослідних центрів у сегменті безпілотних технологій", які будуть розподілені по всій території країни-агресора.

Окремо слід виділити масштабність розгортання виробництва в зоні "Алабуга", де буквально кілька десятків тисяч робітників залучено до процесу виробництва дронів-камікадзе "Шахед", вони ж "Герань-2".

Зараз за цей проєкт відповідає компанія "Альбатрос", котра раніше формально займалась "пристроями для сільського господарства".

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