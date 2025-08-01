Росія будує імперію дронів: до безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній, - Defense News
Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defense News.
Зазначається, що з майже 900 компаній РФ, що займаються виробництвом дронів, 70% це малий або середній бізнес, який залучив підприємствами майже 7000 осіб.
У період 2022-2025 років Москва виділила мінімум 243 мільярди рублів або ж 3 мільярдів доларів виключно на розгортання індустрії виробництва дронів.
За даними видання у наступні три роки російське керівництво планує витратити на розгортання виробництва безпілотників усіх типів ще 112 мільярдів рублів або ж еквівалент 1,38 мільярда доларів. Варто зауважити, що ця сума названа без урахування відповідних затрат на дрони безпосередньо у воєнному бюджеті РФ.
Крім того, Росія свої затрати на індустрію БПЛА доволі часто маскує під умовно "цивільні" програми, наприклад на програми створення безпілотників для "сільського господарства".
Такий підхід дав відповідні результати для країни агресора: в період з 2023 по 2024 роки загальний обсяг виробництва безпілотників виріс мінімум у 2,5 раза, зокрема далекобійних дронів - мінімум у 5 разів.
Варто також відзначити, що на період 2025-2027 років РФ також закладає 21 мільярд рублів формально на "розгортання науково-дослідних центрів у сегменті безпілотних технологій", які будуть розподілені по всій території країни-агресора.
Окремо слід виділити масштабність розгортання виробництва в зоні "Алабуга", де буквально кілька десятків тисяч робітників залучено до процесу виробництва дронів-камікадзе "Шахед", вони ж "Герань-2".
Зараз за цей проєкт відповідає компанія "Альбатрос", котра раніше формально займалась "пристроями для сільського господарства".
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Чи всеж таки серпня?
Прийшов лист від G- 7 Крадуть...
По друге -"пластинку" треба міняти зелені
Ждеш Пу у Києві?
Реєстрація 01.08.2025
Ти не у своїй квартирі, щоб вказувати що кому тут писати.
Є в тебе хоч якісь аргументи по суті, крім "смени пластинку" - викладуй.
А ні , то не чіпай інших.
Ми не в параші, де всіх заткнули
Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Україна задає темп у цьому тренді, - виконавчий директор NAUDI Гончаров Джерело: https://censor.net/ua/n3566411
на користь *****
Поки трампос дасть чергові 100 днів і два тижні з 25 годинами, тут будуть руїни ((((
А незламний міндіч буде показувати відосики і лякати їжака міл'ярдом ракет
Виживите ви тут чи ні, йому до лампочки.
Він уже добряче прибарахлився і буде жити припіваючи деінде