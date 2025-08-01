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Новини РФ збільшила виробництво БПЛА
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Росія будує імперію дронів: до безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній, - Defense News

Росія масово виготовляє дрони

Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defense News.

Зазначається, що з майже 900 компаній РФ, що займаються виробництвом дронів, 70% це малий або середній бізнес, який залучив підприємствами майже 7000 осіб.

У період 2022-2025 років Москва виділила мінімум 243 мільярди рублів або ж 3 мільярдів доларів виключно на розгортання індустрії виробництва дронів.

За даними видання у наступні три роки російське керівництво планує витратити на розгортання виробництва безпілотників усіх типів ще 112 мільярдів рублів або ж еквівалент 1,38 мільярда доларів. Варто зауважити, що ця сума названа без урахування відповідних затрат на дрони безпосередньо у воєнному бюджеті РФ.

Крім того,  Росія свої затрати на індустрію БПЛА доволі часто маскує під умовно "цивільні" програми, наприклад на програми створення безпілотників для "сільського господарства".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни розширюють завод з виробництва "шахедів" в Алабузі, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Такий підхід дав відповідні результати для країни агресора: в період з 2023 по 2024 роки загальний обсяг виробництва безпілотників виріс мінімум у 2,5 раза, зокрема далекобійних дронів - мінімум у 5 разів.

Варто також відзначити, що на період 2025-2027 років РФ також закладає 21 мільярд рублів формально на "розгортання науково-дослідних центрів у сегменті безпілотних технологій", які будуть розподілені по всій території країни-агресора.

Окремо слід виділити масштабність розгортання виробництва в зоні "Алабуга", де буквально кілька десятків тисяч робітників залучено до процесу виробництва дронів-камікадзе "Шахед", вони ж "Герань-2".

Зараз за цей проєкт відповідає компанія "Альбатрос", котра раніше формально займалась "пристроями для сільського господарства".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ виробляє понад 5000 "Шахедів" на місяць, це свідчить про п’ятикратне зростання, - ГУР. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

виробництво (1705) росія (66969) Шахед (1357)


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Топ коментарі
+14
Одне хріново. У цьому випадку Кацапія не гониться ні з ким. І з нею ніхто не гониться. Вона просто удосконалює і нарощує те, що ефективне. Золотими унітазами з нею не поганяєшся.
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01.08.2025 13:44 Відповісти
+9
Сьогодні 1 липня.Де обіцяні Зе і Мерцом спільні балістичні ракети?
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01.08.2025 13:31 Відповісти
+8
Ні в нас кожного дня Потужні Відосіки...
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01.08.2025 13:54 Відповісти
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Сьогодні 1 липня.Де обіцяні Зе і Мерцом спільні балістичні ракети?
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01.08.2025 13:31 Відповісти
Не раніше грудня. І це не точно...
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01.08.2025 13:34 Відповісти
Всі ці компанії разом з керівництвом та працівниками тепер законні військові цілі.
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01.08.2025 14:20 Відповісти
Може вересня?!
Чи всеж таки серпня?
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01.08.2025 13:39 Відповісти
Загубився))так .серпня.
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01.08.2025 13:43 Відповісти
чекайте найближчі відоси - там вам все повідомлять
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01.08.2025 13:46 Відповісти
Гонитва озброєння колись погубила СССР погубить і свинособачу федерацію
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01.08.2025 13:32 Відповісти
Одне хріново. У цьому випадку Кацапія не гониться ні з ким. І з нею ніхто не гониться. Вона просто удосконалює і нарощує те, що ефективне. Золотими унітазами з нею не поганяєшся.
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01.08.2025 13:44 Відповісти
рашка хоче закидати Україну Шахедами - ми теж не б"єм баклуші? - чи б"єм?
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01.08.2025 13:32 Відповісти
Ні в нас кожного дня Потужні Відосіки...
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01.08.2025 13:54 Відповісти
найЗеленіший теж будує імперію - блюдолизів та кумів
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01.08.2025 14:30 Відповісти
у нас уже давно мільярд дронів...
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01.08.2025 13:32 Відповісти
Вибачте,але таки перепитаю-дронів чи дерев?
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01.08.2025 13:41 Відповісти
это не одно и тоже?
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01.08.2025 13:46 Відповісти
Акакаяразніца?
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01.08.2025 13:55 Відповісти
- чи дерев ?
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01.08.2025 13:48 Відповісти
а, а, а де, а чому, а коли, тобто, тобто
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01.08.2025 13:39 Відповісти
А зеленський, з приблудами95, дороги «асфальтував» «ПОТУЖНО», з 2019 року!?!?
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01.08.2025 13:41 Відповісти
Прикро,що наша сторона лиш про оборону думає,а от щоб 400 дронів по таких же багатоповерхівках вдарили,то це зась,бо партнери засудять(історію з Набу засудили потім,то й це засудять потім((Але що можна судити,якщо на кону існування України(((
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01.08.2025 13:46 Відповісти
Будує імперію за 3 миллиарда. Зеленский потребовал 65 миллиардов долларов только на этот год, из которых 25 млрд. на дроны. Как черная дыра поглощающая миллиарды.
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01.08.2025 13:46 Відповісти
Так. Це цікаво. Кацапи за 3 лярди закидали нас дронами. Ми за 25 скільки шибок їм наб'ємо?
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01.08.2025 14:11 Відповісти
"Мерзота (зелена) навмисно веде нас до катастрофи"
Прийшов лист від G- 7 Крадуть...
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01.08.2025 13:47 Відповісти
По перше, кацап це ти, консерва кацапська, і тобі правда очі коле

По друге -"пластинку" треба міняти зелені
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01.08.2025 14:12 Відповісти
Не пались, кацапчику.
Ждеш Пу у Києві?
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01.08.2025 14:17 Відповісти
нет и я Украинец
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01.08.2025 14:19 Відповісти
нет конечно
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01.08.2025 14:26 Відповісти
Олександр #610901

Реєстрація 01.08.2025
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01.08.2025 14:15 Відповісти
і що ?
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01.08.2025 14:17 Відповісти
Коротше, не хочу на тебе час втрачати.
Ти не у своїй квартирі, щоб вказувати що кому тут писати.
Є в тебе хоч якісь аргументи по суті, крім "смени пластинку" - викладуй.
А ні , то не чіпай інших.
Ми не в параші, де всіх заткнули
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01.08.2025 14:26 Відповісти
Шо там їхня імперія проти наших армій дронів армії роботів з лазерами рвзними там бластерами які ховаються в мвліардниз лісах зі штучним розумом тракториста Миколи
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01.08.2025 13:52 Відповісти
А у нас ніхто з медійних військових (майже ніхто) навіть не каже про таке. Лише раз на тиждень в ефір виходить черговий комбат "Третьої штурмової", щоб нагнути матюків цивільним - платникам податків. І вимагає одне - більше бусярити людей. А те, що вже "перебусярили" інженерів, проектувальників - це товарища майора/полковника не цікавить. Головне, щоб цивільні "закрили п@здаки" (с)
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01.08.2025 13:54 Відповісти
Якщо ми будемо лише захищатись, шукаючи ППО по всьому Світу, то це глухий кут. Лише свої заводи та фабрики в країнах партнерах чи під землею в Україні, які будуть виробляти числені, дешеві, ефективні дрони. Поки що в нас не дрони, а перероблені літаки, від своїх авіакомпаній, які до війни виробляли легкомоторні літаки. Зараз вони гребуть величезні гроші на своїх спрощених моделях, але все рівно "шахед" з фанери та пластику - це набагато дешевший, масованіший та ефективніший засіб. Хтось пилить бабло Заходу, а в них вже по 300 реальних шахедів на добу.
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01.08.2025 14:01 Відповісти
Якщо нема часу велику кількість цехів сховати під землю тоді хочаб дрібну частинку треба розсередити по гаражам і т.д.
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01.08.2025 15:50 Відповісти
Наш лідор, вже побудував!, і війну закінчив- у своїй голові...
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01.08.2025 14:03 Відповісти
Лідор і його оточення ведуть країну до прірви
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01.08.2025 14:08 Відповісти
Тут тільки що один йолоп вихвалявся:
Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Україна задає темп у цьому тренді, - виконавчий директор NAUDI Гончаров Джерело: https://censor.net/ua/n3566411
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01.08.2025 14:10 Відповісти
Санкції працюють...
на користь *****
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01.08.2025 14:16 Відповісти
Шайка зелених паскуд , ви вороги України!!! У ході пошуків нових дешевих засобів ураження у США розробили БПЛА, який виглядає як практична копія іранських "Шахедів" та вже готовий до виробництва.
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01.08.2025 14:27 Відповісти
То може краще вже накласти санкції на зелених "ворішек", буде більше толку
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01.08.2025 14:28 Відповісти
Арестовичу і Біданову прівєт.
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01.08.2025 15:11 Відповісти
тобто ми програєм стратегічно ( міста) і тактично ( фронт) ......
Поки трампос дасть чергові 100 днів і два тижні з 25 годинами, тут будуть руїни ((((
А незламний міндіч буде показувати відосики і лякати їжака міл'ярдом ракет
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01.08.2025 15:45 Відповісти
Та Міндіч уже втік і він на все тут напілював.

Виживите ви тут чи ні, йому до лампочки.

Він уже добряче прибарахлився і буде жити припіваючи деінде
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01.08.2025 15:56 Відповісти
 
 