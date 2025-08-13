РФ планує випустити 79 тис. "Шахедів" у 2025 році, - ГУР
Росія нарощує темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
"На жаль, Російська Федерація може нарощувати темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів. Наведу основні цифри. Вони планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Якщо розбити це по видах, то "Герань-2" – 40 000 одиниць, "Гарпія-1" – 5700, "Гербера" та інші хибні цілі – близько 34 000. Це ті плани, які є в Російській Федерації", - зазначив він.
Також Скібіцький розповів, за рахунок чого РФ нарощує це виробництво: "По-перше, вони розгорнули додаткові лінії виробництва – в тому ж Іжевську, в Єлабузі. Наступне – вони намагаються повністю замістити імпорт усіх компонентів, які використовують. На сьогодні планер – це вже їхнє, двигун внутрішнього згоряння, який вони встановлюють, – теж їхнє. Система навігації, за виключенням чіпів та мікроелектроніки – російське виробництво. Антени – та ж "Комета", якщо ви чули. Це – ті елементи, які дозволяють уникнути дії засобів радіоелектронної боротьби".
За його словами, таким чином, Росія намагається бути самодостатньою у виробництві такого виду озброєння.
"Потенціал є. Наша задача тут – попередити це все, не допустити такого збільшення. І, якщо є можливість – знищити саме виробничі потужності", - наголосив Скібіцький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль