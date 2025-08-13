УКР
Новини РФ збільшила виробництво БПЛА
584 9

РФ планує випустити 79 тис. "Шахедів" у 2025 році, - ГУР

Виробництво Шахедів уу РФ

Росія нарощує темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"На жаль, Російська Федерація може нарощувати темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів. Наведу основні цифри. Вони планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Якщо розбити це по видах, то "Герань-2" – 40 000 одиниць, "Гарпія-1" – 5700, "Гербера" та інші хибні цілі – близько 34 000. Це ті плани, які є в Російській Федерації", - зазначив він.

Росія будує імперію дронів: до безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній, - Defense News

Також Скібіцький розповів, за рахунок чого РФ нарощує це виробництво: "По-перше, вони розгорнули додаткові лінії виробництва – в тому ж Іжевську, в Єлабузі. Наступне – вони намагаються повністю замістити імпорт усіх компонентів, які використовують. На сьогодні планер – це вже їхнє, двигун внутрішнього згоряння, який вони встановлюють, – теж їхнє. Система навігації, за виключенням чіпів та мікроелектроніки – російське виробництво. Антени – та ж "Комета", якщо ви чули. Це – ті елементи, які дозволяють уникнути дії засобів радіоелектронної боротьби".

За його словами, таким чином, Росія намагається бути самодостатньою у виробництві такого виду озброєння.

Росіяни розширюють завод з виробництва "шахедів" в Алабузі, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

"Потенціал є. Наша задача тут – попередити це все, не допустити такого збільшення. І, якщо є можливість – знищити саме виробничі потужності", - наголосив Скібіцький.

Автор: 

росія (67182) Шахед (1386)


до миру готуються. Але не хвилюймось: у відповідь знайдемо 79000 незламних відосиків
13.08.2025 15:35 Відповісти
Ми ж не відстаєм? - чи тільки за кацапами слідкуєм?
13.08.2025 15:38 Відповісти
А у нас манагер на манагері та манагером поганяє.
13.08.2025 15:48 Відповісти
Переможне, потужне, і незламно масштабоване перерахування! І все.
13.08.2025 15:44 Відповісти
А оп випустить 100 тисяч потужних відосиків які уразять українців! Бережіться кацапи!
13.08.2025 15:44 Відповісти
А просто доповісти кому треба, щоб вжити необхідні засоби протидії, а не патякати в масмедіа, для ГУР буданівської версії це вже вважається не по-розвідницькі?
13.08.2025 15:49 Відповісти
Слабаки! Наш бубачька мільйни готовий випускати.
13.08.2025 16:03 Відповісти
Ми космічна держава, Зеленський хизувався. Космічна держава, яка не має власних ракет. Популіст при владі - це ракова пухлина країни.
13.08.2025 16:04 Відповісти
Буданга і надалі "радує" дебільними прогнозами. Чому 79 тис. , а не 100 тис. Зелене шапіто на марші.
13.08.2025 16:26 Відповісти
 
 